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ميغان ماركل تمشي عارية بشوارع بريطانيا.. صحيفة تهين زوجة الأمير هاري

اعتبر جيريمي كلاركسون أنه يجب على ميغان ماركل أن تسير عارية في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها "يا للعار"

كتب فهمي الورغمي
ميغان ماركل watanserb.com
ميغان ماركل
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وطن- بعد مواجهتها أكثر من 20 ألف شكوى، في غضون أيام، بسبب مقال مثير للجدل عن “ميغان ماركل” زوجة الأمير هاري “دوق ساسكس”، سحبت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقالا استند فيه كاتبه إلى مشهد تلفزيوني أمريكي تظهر فيه البطلة وهي “تمشي عارية بينما يرمي عليها عموم الشعب القذورات”.

ميغان ماركل ومشية العار

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية مقالا مثيرا للجدل بقلم الصحفي المعروف “جيريمي كلاركسون”، كتب فيه أنه يحلم باليوم “الذي تُجبر فيه (ميغان) على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها “يا للعار” وترمي عليها البراز”.

إلى ذلك أثارت هذه المقالة التي عبر فيها كلاركسون، عن “كرهه” لميغان، موجة انتقادات واسعة في المملكة وأصبحت أكثر المقالات التي وردت بشأنها شكاوى لمنظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة.

ميغان ماركل تمشي عارية مع والدتها .. أكثر لحظاتها إحراجًا!
ميغان ماركل تمشي عارية مع والدتها .. أكثر لحظاتها إحراجًا!

حيث تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

تفاعل دوق ودوقة ساسكس مع هذه الحملة الواسعة من التضامن معهما، وأيضا موجهين انتقادات واسعة للصحيفة وكاتبها.

فقد اتهم الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، السبت، صحيفة “ذي صن” بالقيام بـ”حيلة دعائية” بعد أن اعتذرت الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلا من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساكس.

ذي صن البريطانية تعتذر من ميغان ماركل

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يُذكر أن “ذي صن” سحبت المقال، عن موقعها الإلكتروني، الاثنين الماضي، بطلب من كلاركسون الذي أشار عبر تويتر، إلى أنه استند فيه إلى “اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز”.

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في “مسيرة العار” عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.

وكتبت “ذا صن” عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، “آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية”، مضيفة “نحن في ذي صن، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق”.

ميغان ماركل تتجول عارية برفقة والدتها في منتجع صحي
ميغان ماركل تتجول عارية برفقة والدتها في منتجع صحي

وعلى غرار الاتهام الذي وجهه دوق ساكس، الأمير هاري، إلى الصحيفة، انتقد متحدث باسمه وزوجته، عدم تواصل “ذا صن” مع ميغان للاعتذار منها مباشرة، في تصريحات أوردتها مجلة “بييول” الأمريكية.

مشيرا أن “عدم اتصال ذا صن بدوقة ساكس للاعتذار تظهر نواياهم. الأمر مجرد حيلة دعائية”.

وتابع حديثه قائلا أنه “في الوقت الذي يستحق فيه الجمهور تماما ندم الصحيفة على تعليقاتها الخطيرة، ما كنا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل ذا صن استغلال الكراهية والعنف وكره النساء”.

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كما أكد “الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع. لسوء الحظ، نحن لا نرى أي مؤشر على ذلك”.

يشار في هذا السياق، أن المقال المذكور، قد كُتب ردا على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان “هاري وميغان” والذي يتهمان فيه الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة “تدمير” ميغن.

وكان هذا الفيلم قد أحدث جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية البريطانية.

حتى أن بعض الصحف تحدثت عن “انقسام” في الآراء حول تقييم العائلة المالكة لما أدلت به ميغان في هذا الفيلم من تصريحات عن الملكة الراحلة وأيضا عن كواليس حياتها كـ دوقة ساكس.

المصدرمجلة "بييول" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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