محمد صلاح يقفز من الطائرة والخوف يتملك الفرعون المصري (فيديو)

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وطن- لفت النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأضواء إليه مجددا بمقطع فيديو قصير شاركه على حسابه الرسمي بانستغرام، وثق تواجده داخل طائرة هليكوبتر.

محمد صلاح يقفز من طائرة هليكوبتر

وكان محمد صلاح تعرض لانتقادات حادة من الجمهور العربي، السبت، بعد نشره صورا توثق احتفاله بالكريسماس رفقة زوجته ماجي صادق وطفلتيه مكة وكيان.

الفيديو الجديد الذي نشره الفرعون المصري “صلاح” عبر خاصية “الاستوري” بانستغرام، أظهره وهو يتدلى من باب طائرة هليكوبتر.

وكان هناك شخص يخاطب محمد صلاح من الأسفل، ويشجعه على القفز بينما هناك طاقم تصوير يحيط به.

وكان الشخص صاحب الصوت الظاهر بالمقطع يخاطب اللاعب قائلا: “لا تخف يا صلاح اقفز.. طير يا صلاح، أنا أتحكم بالأمور جيدا لا تخف هيا اقفز”.

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ويبدو أن لاعب ليفربول كان يصور إعلانا ما أو يشارك في حملة دعائية، يتخللها فقرة له داخل طائرة هليكوبتر يقفز منها.

وكان واضحا أن المشهد يتم في استديو تصوير، وتم تعليق الطائرة بالسقف حيث كان محمد صلاح يتدلى منها، وتم ربطه بحبال وأحزمة أمان.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الظهور الحديث لنجم الدوري الإنجليزي، الذي بات معشوق جماهير ليفربول.

محمد صلاح يحتفل بالكريمساس رفقة أسرته

ويأتي هذا الظهور لصلاح عقب يوم واحد من نشره صورا، أظهرته يحتفل مع أسرته بالكريسماس داخل منزله في إنجلترا.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

وظهر محمد صلاح رفقة زوجته ماجي صادق، وابنتيهما مكة وكيان، وهم يجلسون بجانب شجرة الكريسماس الشهيرة، ويرتدون بيجامات الكريسماس أيضا.

وكان نجم ليفربول يحمل ابنته مكة على رجليه، بينما كانت زوجته ماجي صادق تحمل الابنة الأصغر كيان.

وارتدوا جميعاً بجامة موحدة اللون بمقاسات مختلفة تناسب كل فرد منهم، وزادت زوجة محمد صلاح “الزنط” على رأسها لتغطية شعرها.

الصور التي عرضت النجم المصري لانتقادات حادة كعادة كل عام، وهي الانتقادات التي يتجاهلها صلاح تماما ولا يتفاعل معها بأي رد سواء سلبي أو إيجابي.

والجدل الحالي حول احتفال صلاح بالكريسماس رفقة أسرته، تكرّر أيضاً العام الماضي، وتعرّض لكثير من نفس الانتقادات.

والعام الماضي أيضاً، ظهر محمد صلاح في صور نشرها عبر حسابه الشخصي في انستغرام مع زوجته وابنتيه بأزياء الكريسماس حيث ارتدوا جميعاً بيجامة موحدة.