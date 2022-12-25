الأحد, ديسمبر 25, 2022
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مجلس الشورى العماني يناقش تعديل قانون مقاطعة إسرائيل.. هذا ما يتضمنه

المقترح تقدم به 7 من أعضاء المجلس لمناقشة تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل

كتب خالد السعدي
مقاطعة إسرائيل في سلطنة عمان watanserb.com
مجلس الشورى العماني يناقش توسيع مقاطعة إسرائيل
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وطن – يناقش مجلس الشورى في سلطنة عمان، غداً الاثنين، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.

وينص هذا المرسوم، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.

كما أن هذه المادة، تعتبر الشركات التي لها مصالح أو فروع في إسرائيل، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.

 

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وتُعد السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة إسرائيل، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة إسرائيل.

7 أعضاء تقدموا بالمقترح

من جانبه، قال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إن سبعة أعضاء بالمجلس تقدموا باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، موضحا أن المقترح يتعلق بالتوسع في فرض الحظر.

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وأضاف في تصريحات لصحيفة “أثير”: “لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة، وغدًا بعد مناقشة هذا المقترح سيصبح متاح للعامة للإطلاع عليه”.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر بأن الهدف من المقترح، هو تغيير المادة الأولى لتكون أكثر توسع وشمولية.

 

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نتنياهو يزور سلطنة عمان

وفي أكتوبر 2018، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو، أول زيارة دبلوماسية رسمية لعُمان.

والتقى نتنياهو خلال الزيارة، بالسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عام 2020.

زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان عام 2018 ولقاءه بالسلطان الراحل قابوس

وورد في بيان مشترك اختتم الزيارة، أن الاجتماع ناقش سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبعد أربعة أشهر، التقى نتنياهو وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مؤتمر عقد في وارسو.

عمان تتحدث عن احتمالات التطبيع

ومع ذلك، في يوليو 2019، نشرت وزارة الخارجية العمانية توضيحًا مفاده، أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست على جدول الأعمال، وذلك في أعقاب ترشيح البلد، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

يُشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، مارست إسرائيل ضغوطًا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.

جاء ذلك بعد أن سمحت السعودية بذلك، في يوليو الماضي، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية.

وتزامن السماح السعودية، في إطار اتفاق: إسرائيلي أميركي مصري سعودي، بإجراء تغيير على المفتشين الدوليين المنتشرين في جزيرتي صنافير وتيران في البحر الأحمر، المنقولتين إلى السيادة السعودية من مصر.

وكانت إسرائيل قد أعادت الجزيرتين إلى مصر، ضمن معاهدة كامب ديفيد 1979، شريطة انتشار المفتشين الدوليين.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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