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لمستخدمي أندرويد..4 علامات تحذيرية لتجنب التطبيقات المزيفة

إذا كنت تحاول تحميل تطبيق تحقق من عدد التنزيلات التي حصل عليها

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي أندرويد..4 علامات تحذيرية لتجنب التطبيقات المزيفة watanserb.com
4 علامات تحذيرية لتجنب التطبيقات المزيفة
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وطن– يحتوي متجر غوغل بلاي على ملايين التطبيقات. وقد يكون من الصعب للغاية تمييز الآمنة منها من الضارة.

تطبيقات أندرويد

على الرغم من أنها قد تبدو عادية في البداية، إلا أن هذه التطبيقات من الممكن أن تخفي بداخلها أنواعاً مختلفة من الفيروسات والبرمجيات الضارة، والتي قد يستخدمها المتسللون من أجل القيام بأمور مشبوهة، مثل اختراق الأجهزة أو سرقة كلمات المرور أو سرقة بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، شارك أدريانوس ورمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN، مع صحيفة ذا صن البريطانية بعض النصائح المفيدة التي يمكن اتباعها لتجنب الوقوع ضحية لقراصنة الإنترنت.

تحقق من المراجعات

سترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة في متجر غوغل بلاي، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

يوضح ورمنهوفن في هذا السياق:”يبدو الأمر بديهيًا، ولكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت. ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل.”

عدد التنزيلات

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عند تنزيل أي تطبيق، من المهم مراجعة كم عدد التنزيلات التي حصل عليها. فعندما يكون هناك تطبيقاً جديداً وله عدد ضخم من التنزيلات، فيبنغي أن يكون هذا بمثابة علامة تحذير لك.

ويوضح الخبير ورمنهوفن بالقول:“كانت هناك العديد من الحالات التي تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين.لذا فيجب على المستخدم التشكيك في أمن التطبيق إذا كان يظهر ملايين التنزيلات ولكن لم يمض على إصداره إلا بضعة أيام.”

انظر إلى الأذونات

ينبغي على مطوري البرامج أن يوضحوا بشكل مفصل في وصف تطبيقاتهم على متجر غوغل بلاي، نوع الأذونات التي يحتاجون الوصول إليها على جهاز المستخدم، أثناء عمل التطبيق.

لذلك، ففي حال كانت هناك أذونات غريبة يحتاج إليها التطبيق، فيجب وقتها أن تحذر منه.

قم بأبحاثك

قبل تنزيل أي تطبيق، سيشير وصف تطبيق متجر “جوجل بلاي” إلى من قام بإنشاء التطبيق، ويمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها.

ألق نظرة على هذه التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى عليها في التعليقات.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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