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كويتي يلتقي بأيتام يمنيين يكفلهم منذ 10 سنوات لأول مرة.. فيديو مبكي

الكويتي مشاري العنزي سافر إلى اليمن للقاء أيتام يكفلهم منذ 10 سنوات

كتب خالد الأحمد
كويتي يلتقي بأيتام يمنيين watanserb.com
الكويتي مشاري العنزي
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر لرجل كويتي، يكفل 10 أيتام في مدينة إب وسط اليمن منذ عدة أعوام، وسافر حاليا إلى اليمن لزيارتهم والإلتقاء بهم لأول مرة.

بدأ بمساعدتهم قبل 10 سنوات في دار الحبيشي للأيتام

وظهر المحسن الكويتي مشاري العنزي في الفيديو وهو يقول، إن الأطفال الذين كفلهم كانوا في دار “الحبيشي” للأيتام وعلاقته معهم تمتد لـ10 سنوات.

وأوضح أنهم عندما علموا بأنه سيقوم بزيارة اليمن، بدأوا كما قال بنشر مقطع كل يوم وظهر أحد الأطفال وهو يقول موجهاً كلامه للمحسن الكويتي: “أهلاً وسهلاً بحبيب الأيتام”.

وقال آخر: “الدار دارك يابو عبد الملك”. وأوضح فاعل الخير الكويتي أنه لم يتمكن من زيارة الأيتام في الدار التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

ولكنهم هم من قاموا بالمجيء إليه في مكان إقامته في عدن وعلق عند رؤيتهم بعفوية:” أخيراً شفتهم”.

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ووفق النشطاء فإن زيارة الكويتي مشاري العنزي، تعد الأولى له إلى اليمن واستمرت رحلته من عدن إلى إب قرابة عشر ساعات.

وظهر “العنزي” في مشهد تال وهو يحتضن الأطفال ويقبلهم في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا كبيرا.

الكويتي مشاري العنزي وقصته مع أيتام اليمن

وغرد الشاب الكويتي على حسابه في “تويتر”:”المقطع بدأ ينتشر في خدمات إخبارية أيتام الراحمون في اليمن مدينة إب.”

وأضاف :”ولأنها تحت سيطرة الحوثي لم أستطع الوصول لهم فتحملوا عناء المخاطرة والطريق وجاؤا إلى عدن وكان هذا اللقاء.”

وأضاف أن “جميع الأيتام وعددهم 270 يتيما مكفولين إلى رمضان من فاعلين خير وبإشراف الشيخ الدكتور نبيل العوضي“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع مبادرة المحسن مشاري العنزي، مثنين على إنسانيته وتجشمه عناء السفر والتكاليف المادية ليلتقي بأطفال ايتام كان يساعدهم ولم يلتق بهم من قبل.

وعلقت مغردة في هذا السياق:”وينكم يا رجال الأعمال فضل عند الله عظيم شوف الموقف هاذا ابكاني.. الله يهنيك على هذا العمل الخيري لك الجنة إن شاء الله تعالى”.

وعقب “تامر الزكري“: “مشاري جاء إلى عدن للمرة الأولى بعد أن بقي لسنوات يقدم مشاريع لكفالة الأيتام.. ما أجمل الإنسانية والخير يمنحونك سعادة وألفة وود بلانهاية”.

أكثر من مليون يتيم في اليمن

وكان تقرير صدر عام 2019 عن “مؤسسة اليتيم” أفاد بأنّ عدد الأيتام في اليمن يبلغ 1.1 مليون يتيم، 60 في المائة منهم لا يستطيعون إكمال تعليمهم.

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وثلاثة في المائة من ذوي الإعاقة، وأربعة في المائة يعانون مشكلات نفسية، لا سيّما الاكتئاب، بينما تعاني تسعة في المائة من أمّهات الأيتام من أمراض مزمنة وإعاقات.

كذلك فإنّ 70 في المائة من أسر الأيتام تفتقر إلى الخدمات الصحية الضرورية وهي غير قادرة على شراء الدواء وتحمّل تكلفة العلاج في المستشفيات.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإنّ الحرب في خلال السنوات الماضية خلّفت نحو 80 ألف يتيم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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