كويتي يلتقي بأيتام يمنيين يكفلهم منذ 10 سنوات لأول مرة.. فيديو مبكي

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر لرجل كويتي، يكفل 10 أيتام في مدينة إب وسط اليمن منذ عدة أعوام، وسافر حاليا إلى اليمن لزيارتهم والإلتقاء بهم لأول مرة.

بدأ بمساعدتهم قبل 10 سنوات في دار الحبيشي للأيتام

وظهر المحسن الكويتي مشاري العنزي في الفيديو وهو يقول، إن الأطفال الذين كفلهم كانوا في دار “الحبيشي” للأيتام وعلاقته معهم تمتد لـ10 سنوات.

وأوضح أنهم عندما علموا بأنه سيقوم بزيارة اليمن، بدأوا كما قال بنشر مقطع كل يوم وظهر أحد الأطفال وهو يقول موجهاً كلامه للمحسن الكويتي: “أهلاً وسهلاً بحبيب الأيتام”.

مشهد مؤثر لرجل كويتي يكفل 10 أيتام في اليمن منذ عدة أعوام، وهذه اول مره يسافر فيها الى #اليمن لزيارتهم والالتقاء بهم. pic.twitter.com/51mrKEa5RU — جريدتكم (@ImeGrop) December 25, 2022

وقال آخر: “الدار دارك يابو عبد الملك”. وأوضح فاعل الخير الكويتي أنه لم يتمكن من زيارة الأيتام في الدار التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

ولكنهم هم من قاموا بالمجيء إليه في مكان إقامته في عدن وعلق عند رؤيتهم بعفوية:” أخيراً شفتهم”.

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ووفق النشطاء فإن زيارة الكويتي مشاري العنزي، تعد الأولى له إلى اليمن واستمرت رحلته من عدن إلى إب قرابة عشر ساعات.

محمد لطف ..

أحد الأيتام وصاحب صوت جميل .. ويحفظ 20 جزء ..

انتهت كفالته بسبب العمر ..

وتم تعينه في الدار بوظيفة مشرف

وواعدنا أنه سيم حفظ القرآن في رمضان بإذن الله pic.twitter.com/6qQwMsJVBY — مشاري العنزي (@msharyalanzi) December 25, 2022

وظهر “العنزي” في مشهد تال وهو يحتضن الأطفال ويقبلهم في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا كبيرا.

الكويتي مشاري العنزي وقصته مع أيتام اليمن

وغرد الشاب الكويتي على حسابه في “تويتر”:”المقطع بدأ ينتشر في خدمات إخبارية أيتام الراحمون في اليمن مدينة إب.”

وأضاف :”ولأنها تحت سيطرة الحوثي لم أستطع الوصول لهم فتحملوا عناء المخاطرة والطريق وجاؤا إلى عدن وكان هذا اللقاء.”

وأضاف أن “جميع الأيتام وعددهم 270 يتيما مكفولين إلى رمضان من فاعلين خير وبإشراف الشيخ الدكتور نبيل العوضي“.

المقطع بدأ ينتشر في خدمات اخبارية ..

أيتام الراحمون في اليمن مدينة (إب)

ولأنها تحت سيطرة الحوثي لم أستطع الوصول لهم

فتحملوا عناء المخاطرة والطريق وجاؤا إلى عدن

وكان هذا اللقاء💔

جميع الأيتام وعدد 270 يتيم مكفولين إلى رمضان من فاعلين خير وبإشراف د نبيل العوضي

تقبل الله من الجميع pic.twitter.com/r5YZcBjDR1 — مشاري العنزي (@msharyalanzi) December 24, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع مبادرة المحسن مشاري العنزي، مثنين على إنسانيته وتجشمه عناء السفر والتكاليف المادية ليلتقي بأطفال ايتام كان يساعدهم ولم يلتق بهم من قبل.

وعلقت مغردة في هذا السياق:”وينكم يا رجال الأعمال فضل عند الله عظيم شوف الموقف هاذا ابكاني.. الله يهنيك على هذا العمل الخيري لك الجنة إن شاء الله تعالى”.

هاذا الي فلوس حلال وينكم يا رجال الاعمال فضل عند الله عظيم شوف الموقف هاذا ابكاني الله يهنيك علي هذا العمل الخيري لك الجنه أن شاالله تعالي — Fza3 (@Fza3_alm) December 25, 2022

وعقب “تامر الزكري“: “مشاري جاء إلى عدن للمرة الأولى بعد أن بقي لسنوات يقدم مشاريع لكفالة الأيتام.. ما أجمل الإنسانية والخير يمنحونك سعادة وألفة وود بلانهاية”.

شاهدت اليوم فيديوجميل يقال بأنه في #عدن وفيه لقاء لأحدابناء الكويت يدعى "مشاري العنزي"مع مجموعة من الأطفال الأيتام في اليمن..

"مشاري "جاء إلى عدن للمرة الأولى بعد أن ضل لسنوات يقدم مشاريع لكفالة الأيتام ما أجمل الإنسانية والخير يمنحونك سعادة وألفة وود بلانهاية وهذايظهرفي اللقاء.. pic.twitter.com/kop0H5gezP — تامر الزكري (@alzekri_tam) December 24, 2022

أكثر من مليون يتيم في اليمن

وكان تقرير صدر عام 2019 عن “مؤسسة اليتيم” أفاد بأنّ عدد الأيتام في اليمن يبلغ 1.1 مليون يتيم، 60 في المائة منهم لا يستطيعون إكمال تعليمهم.

وثلاثة في المائة من ذوي الإعاقة، وأربعة في المائة يعانون مشكلات نفسية، لا سيّما الاكتئاب، بينما تعاني تسعة في المائة من أمّهات الأيتام من أمراض مزمنة وإعاقات.

كذلك فإنّ 70 في المائة من أسر الأيتام تفتقر إلى الخدمات الصحية الضرورية وهي غير قادرة على شراء الدواء وتحمّل تكلفة العلاج في المستشفيات.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإنّ الحرب في خلال السنوات الماضية خلّفت نحو 80 ألف يتيم.