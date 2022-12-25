ظهور مفاجئ للسعودي “أبو سن” صديق كريستينا الأمريكية بعد غياب طويل

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وطن- عاد الشاب السعودي والتيكتوكر الذي اشتهر باسم “أبو سن” وراج مقطع له قبل سنوات في الإعلام الغربي والعربي مع صديقته الأمريكية كريستينا، للظهور من جديد بعد غياب أكثر من 5 سنوات بإطلالة جديدة مختلفة تماماً عن إطلالاته السابقة.

نال شهرة مع كريستينا في الإعلام الأمريكي والعربي

وكان “أبو سن” حاز شهرته بعد أن ظهر في مقاطع فيديو مع مراهقة أمريكية تدعى “كريستينا” 21 عاماً، من ولاية كاليفورنيا.

ونالا الثنائي “أبو سن وكريستينا” وقتها شهرة في الإعلام الأمريكي والعربي نتيجة التواصل بينهما رغم اختلاف الثقافات واللغة والعادات، ورغم كونه لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

وبدا “أبو سن” في مقطع فيديو جديد بعد غياب أكثر من 5 سنوات بشاربين أسودين، وقد ارتدى دشداشة سوداء ووضع الغترة والعقال على رأسه.

وقال إنه “شَابَ في السوشيال ميديا ناصحاً الآخرين بعدم أخذ حقوق الرياييل -أي الرجال باللهجة الخليجية-” وتابع أنه معروف ولا يحب أن “يهايط ” نفسه ويقول أنا أنا، حسب وصفه.

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ومضى يقول “إنه يظهر على قناته منذ عشر سنوات ولم تتكلم القنوات الأمريكية عن مشهور سوشيال ميديا عربي غيره واصفين إياه بالعظيم والقوي والكبير.”

وتابع أنه “لقب في برنامج الثامنة للإعلامي داوود الشريان بكنج البثوث المباشرة.”

قصته مع كريستينا

يذكر أن المراهق السعودي “أبو سن” وبعد انتشار قصته مع كريستينا، خرج في فيديو يوضح حقيقة ما يفعله، وقال إنه شخص عادي لديه هموم كثيرة، ولكنه فقط أراد أن يُضحك الآخرين، ليس بحثاً عن الشهرة ولكن لأنه يشعر بالسعادة عندما يرى تعليقات الآخرين وهم سعداء.

وأكد “أبو سن” أن كل تفكيره هو كيفية إسعاد الآخرين، ولكنه ليس أسعد الناس كما يعتقد الآلاف من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل أبو سن في أكتوبر من عام 2016 لمدة أسبوع ،بعد أن اشتكى الكثير في المملكة العربية السعودية من أنه يدعو إلى “السلوك غير الأخلاقي والترويج للفحش” بعد الكشف عن محادثات فيديو أجراها مع الفتاة الأمريكية، وتحدث فيها عن علاقاته الحميمية.

أما كريستينا كروت فهي فتاة أمريكية تبلغ من العمر 21 عاما من ولاية كاليفورنيا.

واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تجذب أكبر عدد من المتابعين لها ليس فقط في أمريكا ولكن في كافة دول العالم وخاصة العالم العربي بعدما تم تداول الفيديوهات الخاصة بها مع الشاب السعودي “أبو سن”.

أبو سن يروي قصته لداود الشريان

وكان “أبو سن” قد كشف في حوار له مع الإعلامي داود الشريان عام 2016، أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير، هي التي قامت بالإبلاغ عنه رغم أنه مقيم في الرياض، بعد ظهوره في برنامج you now بشكل مسيء.

بدايات أبو سن في المقاطع والشهرة

#الشهره_بالهبال pic.twitter.com/J1CUslXK19 — تحدي العائلات (@mbcfamilyfeud) October 31, 2016

وأوضح وقتها بشأن القبض عليه أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع “فتيات عاريات”، ليجيبه بأن الفتاة لم تكن عارية بل هي طريقة لبسها.

وقال “أبو سن” وقتها أيضا إنه أخبر المحقق أن الفتاة هي من اتصلت به، وأنه ليس له دخل في ذلك.

كما أن البرنامج ـ بحسب تصريحات أبو سن لداود الشريان وقتها ـ لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من قام بقرصنة حسابه ونشرها عبر يوتيوب.