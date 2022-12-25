شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة.. هل فقدت عقلها؟ (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو، للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، وهي تؤدي رقصة وُصفت بـ”المثيرة والساخنة”، في سهرة خاصة.

والتُقط مقطع الفيديو، لشيرين في أحد أماكن “السهر” في لبنان، وسط مجموعة من الأشخاص، ووقفت على أحد الكراسي، وانخرطت في وصلة الرقص الساخنة.

وكانت شيرين “تسهر” في مكان مزدحم جداً، وترقص على أنغام إحدى أغنياتها.

انتقادات حادة ضد شيرين

أثارت وصلة الرقص التي أجرتها شيرين، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر.

وتعرضت شيرين لانتقادات حادة جداً بسبب ما أقدمت عليه، لدرجة أن البعض بدأ يشكّك في أنها فقدت عقلها

فقال فيصل: “طبعاً حسام مجبرها ترقص في لبنان”.

طبعاً حسام مجبرها ترقص في لبنان ! — 🇸🇦 فيصل أوي  (@I_FToQ1) December 26, 2022

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وكتبت ناشطة: “انا استاهل طراقات علي تعاطفي معاكي”.

انا استاهل طراقات علي تعاطفي معاج 😒 — jo.almutiri (@jo_almutiri) December 26, 2022

وذكر ناشط: “فقدت عقلها كليًا”.

فقدت عقلها كليًا — ِ (@ydillm2) December 26, 2022

وتفاعلت ديما: “لا كرامة ولا ادب ولا عقل الحمدلله والشكر”.

لا كرامة ولا ادب ولا عقل الحمدلله والشكر — ديما (@txvtx) December 26, 2022

وذكرت ناشطة: “بدات اشك إن حسام للمظلوم وفرضت نفسها عليه غصب”.

بدات اشك إن حسام للمظلوم وفرضت نفسها عليه غصب . — ᏝᏋᏋᏁ 🤎 (@1995Moooon) December 26, 2022

وكتبت أخرى: “احسها مو بعقلها مسكينه لازم شيخ يقرا عليها”.

احسها مو بعقلها مسكينه لازم شيخ يقرا عليها — مِيـم🎻 (@M__iiill) December 26, 2022

شيرين تستعد لحفلة الكويت

وتستعدّ شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت، في أول حفل لها بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها.

وستكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، في الأرينا.

ووضعت الجهة المنظّمة للحفل عدة ضوابط غير عادية على الجمهور، أولها: أنه يسمح بالدخول للحفل قبل بدء العرض بـ60 إلى 90 دقيقة.

كما لا يسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة، ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل، وإلزام الجمهور بالجلوس في أثناء العرض، ومنع الوقوف والرقص.

شيرين تروّج لحفلها وتخاطب جمهورها

وكانت شيرين قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر حفلها الغنائي، المقرر إقامته في الكويت.

View this post on Instagram A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine)

ووجّهت شيرين رسالة إلى جمهورها في الكويت روّجت من خلالها للحفل، حيث قالت: “جمهور الكويت الحبيب… لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الأرينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم… تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.