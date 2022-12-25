الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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حياتنا

شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة.. هل فقدت عقلها؟ (فيديو)

انتقادات حادة للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب تجاه ما فعلته

كتب خالد السعدي
رقص شيرين عبدالوهاب watanserb.com
شيرين عبدالوهاب ترقص في سهرة خاصة بلبنان
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وطن– انتشر مقطع فيديو، للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، وهي تؤدي رقصة وُصفت بـ”المثيرة والساخنة”، في سهرة خاصة.

والتُقط مقطع الفيديو، لشيرين في أحد أماكن “السهر” في لبنان، وسط مجموعة من الأشخاص، ووقفت على أحد الكراسي، وانخرطت في وصلة الرقص الساخنة.

وكانت شيرين “تسهر” في مكان مزدحم جداً، وترقص على أنغام إحدى أغنياتها.

شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة
شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة

انتقادات حادة ضد شيرين

أثارت وصلة الرقص التي أجرتها شيرين، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر.

وتعرضت شيرين لانتقادات حادة جداً بسبب ما أقدمت عليه، لدرجة أن البعض بدأ يشكّك في أنها فقدت عقلها

فقال فيصل: “طبعاً حسام مجبرها ترقص في لبنان”.

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وكتبت ناشطة: “انا استاهل طراقات علي تعاطفي معاكي”.

وذكر ناشط: “فقدت عقلها كليًا”.

وتفاعلت ديما: “لا كرامة ولا ادب ولا عقل الحمدلله والشكر”.

وذكرت ناشطة: “بدات اشك إن حسام للمظلوم وفرضت نفسها عليه غصب”.

وكتبت أخرى: “احسها مو بعقلها مسكينه لازم شيخ يقرا عليها”.

شيرين تستعد لحفلة الكويت

وتستعدّ شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت، في أول حفل لها بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها.

وستكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، في الأرينا.

ووضعت الجهة المنظّمة للحفل عدة ضوابط غير عادية على الجمهور، أولها: أنه يسمح بالدخول للحفل قبل بدء العرض بـ60 إلى 90 دقيقة.

كما لا يسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة، ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل، وإلزام الجمهور بالجلوس في أثناء العرض، ومنع الوقوف والرقص.

شيرين تروّج لحفلها وتخاطب جمهورها

وكانت شيرين قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر حفلها الغنائي، المقرر إقامته في الكويت.

 

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ووجّهت شيرين رسالة إلى جمهورها في الكويت روّجت من خلالها للحفل، حيث قالت: “جمهور الكويت الحبيب… لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الأرينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم… تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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