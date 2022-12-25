الأحد, ديسمبر 25, 2022
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شهد العنزي.. مرض شائع قتل شقيقة جود العنزي ببطء وألم شديدين! (شاهد)

لم يسبق لعائلتها أن تحدثت عن مرضها في وقت سابق والذي أصيبت به منذ طفولتها

كتب رفيف عبدالله
شهد العنزي.. مرض شائع قتل شقيقة جود العنزي ببطء وألم شديدين! (شاهد) watanserb.com
شهد العنزي
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وطن– تصدر اسم شهد العنزي، شقيقة جود العنزي، إحدى مشاهير سناب شات، في السعودية، محركات البحث، بعد إعلان وفاتها.

وفاة مؤقتة

وأعلنت جود العنزي، وفاة شقيقتها شهد العنزي، بتغريدة عبر “تويتر”، كتبت فيها: “إنا لله وانا إليه لراجعون.. شهد راحت للي أرحم مني ومنكم.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

وبحث جمهور جود، عن سبب وفاة شهد العنزي “23 عاماً”، خاصة أنها شابة في مقتبل العمر، ولم تذكر عائلتها أنها مصابة بمرض من قبل.

كانت جود تطلع متابعيها على حالة شقيقتها

ولكن تبين أن جود العنزي، كانت تطلع متابعيها عبر صفحتها على “تويتر”، على حالة شقيقتها شهد العنزي.

وجاء في تغريدة جود الأسبوع الماضي: “شكرا لكل من سأل.. اللي صار إنها توفت وفاة مؤقتة وأنعشوها لآخر اللحظات. لو تأخرنا 3 دقايق كان توفت لكن الحمد لله على كل حال.. الآن هي في غيبوبة يوم يومين نقول إن شاء الله وتصحى.. لكن دعواتكم هي محتاجاها الآن.”

انصبت تغريدات جود على الدعاء لشقيقتها قبل وفاتها

غيبوبة وعناية

ثم أعطت جود المزيد من التفاصيل حول شهد العنزي. مرفقةً حديثها بصور لشقيقتها داخل العناية المركزة.

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وكتبت: “شهد الآن في غيبوبة وبالعناية المركزة حالتها حرجة على أجهزة التنفس الصناعية لفترة. ولكن وضعها مستقر من ناحية العلامات الحيوية.. حالتها لا كويسة ولا هي خطيرة”.

صورة شهد في العناية المركزة

وتابعت: ” 5 أيام على الأقل عشان يبين لهم وضعها ويوضح كل شيء”.

شهد العنزي
جود وشهد من مشهورات السعودية

إلى أن أعلنت جود السبت 24 سبتمبر، وفاة شهد العنزي. وشاركت متابعيها فيديو على “سناب شات”، توضح به مكان صلاة الجنازة وموعدها.

وقالت جود: “إنا لله وأن إيه لراجعون.. الصلاة على شهد العنزي بمسجد الراجحي الله يرحمها ويغفر لها.. صلاة الظهر”.

شهد العنزي
أعلنت جود عن موعد ومكان صلاة الجنازة

الكتمان أفضل

وتداول الناشطون آخر تغريدة لشهد، كتبت فيها: “الألم والشعور الذي نعيشه ما حد يحس فيه.. فلا تفكرون إذا شكيتوا لأحد وبكيتوا عنده.. بيطبطب عليكم بالطريق الصح.. الكتمان مرات أفضل بكثير صح إنه يوجع إننا نكتم بس غصب عننا”.

ورجح الجمهور أن تكون حالة شهد العنزي النفسية هي سبب وفاتها، وجاء في التعليقات: “تفقدوا أحبابكم ولا تسلّموا لظواهرهم؛ فمنّا من يُبدي اتّزانًا وسرورًا وفي أغواره ما يشقّ على الرواسي حمله. تقرّبوا لله بجبر خواطر عباده، تلمّسوا الحوائج واقضوها برًّا وودًّا؛ لعلّ الله يُنجينا من العتماتِ والكرب بهذه”.

وكتب آخر: “الله يرحمها، شعور مرعب اللي حسته قبل ما تموت”.

شهد العنزي
جود يتابعها الملايين حول العالم العربي

وقالت متابعة: “الله يرحمك ويغفرلك ، قديش توجع لما نشوفوا شخص مات وكانت كاتب كلام زي هذا”.

الربو

لكن بعض الحسابات المحلية، ذكرت أن سبب وفاة شهد العنزي، إصابتها بنوبة ربو حادة.

يذكر أن جود العنزي “20 عاماً”، من أشهر الشخصيات على مستوى السعودية، ويتابعها عدد كبير من الأشخاص.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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