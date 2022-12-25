الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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شاكيرا في صحراء دبي بالزي الخليجي هرباً من بيكيه (شاهد)

تم الاتفاق على تسليم الأبناء لوالدهم للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تهرب من بيكيه بأطفالها إلى صحراء دبي (شاهد) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– تعيش شاكيرا عيد ميلاد مختلِفاً تمامًا في عام 2022، وهو العام الذي شهد طلاقها المؤلم من جيرارد بيكيه، والد طفليها: ميلان وساشا.

كيف قضى ميلان وساشا عيد الميلاد الأول بدون والدهما؟

ولأول مرة، قضى الأطفال هذه التواريخ بعيدًا عن لاعب كرة القدم السابق، وأرادت المغنية مشاركة ما كانت خطتها وسببها.

وكتبت شاكيرا على حسابها على انستجرام في الصحراء، “تبحث عن الهدوء في عيد الميلاد”، مصحوبة بصورة تظهر فيها مع طفليها، وهي تحمل طائرًا مدربًا في ذراعها اليمنى.

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ارتدى أطفال شاكيرا وبيكيه الزي الخليجي وأمسكوا بالصقر

وكانت تضع شاكيرا على رأسها غطاءَ رأس أبيضَ، بينما وضع أطفالها على رأسهم جزءاً من الزي الخليجي، هو: الشماغ والعقال.

وكانت الوجهة التي اختارتها الفنانة دبي، حيث وصلت الأربعاء الماضي، ويمكنها البقاء فيها حتى 30 ديسمبر. حيث تم الاتفاق على تسليم الأبناء لوالدهم للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

المعركة الجديدة بين شاكيرا وبيكيه

وبحسب بعض التقارير الإعلامية، كان للزوجين خلافُهما الأخير حول موعد لم شمل الأطفال بشاكيرا، التي تخطط للانتقال معهم إلى ميامي لبدء حياة جديدة هناك اعتبارًا من 5 يناير المقبل.

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انفصل الزوجان المشهوران في يونيو من هذا العام، بعد أن ظلّوا معًا لمدة 12 عامًا.

لحظة وصول الفنانة الكولومبية مكتب محامي جيرارد بيكيه للتوصل إلى صفقة حضانة

وعلى الرغم من فوز شاكيرا باتفاقية حضانة الأطفال في المحكمة، فقد تكون هناك معركة قانونية أخرى بين الاثنين. ومع ذلك، هذه المرة، ستواجه شاكيرا والد جيرارد بيكيه، جوان بيكيه.

خلال مقابلة، علّق جوان بيكيه ومونتسيرات برنابيو بشأن انفصال ابنهما: “يجب أن يكون هادئًا لحل مشاكله مع شاكيرا”.

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لماذا قد تدخل شاكيرا في معركة قانونية مع والد بيكيه؟

وفقًا للتقارير، قد تضطر شاكيرا إلى الدخول في معركة قانونية مع جوان بيكيه. من المفهوم أنها ساعدت جوان في توقيع العديد من صفقات الرعاية. وهي جزء من شركة Joan Pique ،Kerad Holding.

على الرغم من أنها لم تشارك بشكل مباشر في إدارة أعمال الشركة، فإنها ساعدت شركة Kerad Holding في الوصول إلى مكانتها من خلال استثمارات مختلفة.

كما ساعدت مغنية واكا واكا، شركة كوزموس التابعة لجيرارد بيكيه.

مغنية واكا وكا مع والد جيرارد بيكيه

لقد ساعدت شاكيرا كوزموس في توقيع صفقات رعاية بملايين الدولارات مع شركات مثل: Spotify.

يُذكر أن المغنية الحائزة على جائزة جرامي لم تعد تريد أن تظل مرتبطة بأي شكل من الأشكال ببيكيه أو أعمال والد زوجها السابق. على الرغم من أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت تحاول الحصول على تعويض مالي من والد زوجها.

ومع ذلك، فإن المغنية الكولومبية تريد بالتأكيد تسوية جميع شؤونها القانونية المتعلقة بانفصالها المثير للجدل في أسرع وقت ممكن.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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