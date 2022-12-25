الأحد, ديسمبر 25, 2022
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سعودية تنفعل وتخلع النقاب في بث مباشر.. مفاجأة صادمة بنهاية الفيديو

ظهرت الشابة السعودية وهي تخلع النقاب على الهواء مباشرة في لقطة أغضبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
سعودية تنفعل وتخلع النقاب watanserb.com
السعودية حلا عبدالعزيز
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وطن- خلعت شابة سعودية مشهورة على منصة تيك توك وموقع سناب شات، بينما كانت في بث مباشر، نقابها الذي كانت ترتديه، في لقطة أثارت ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سعودية تخلع النقاب على الهواء مباشرة

وظهرت المؤثرة السعودية “حلا عبد العزيز” في بث مباشر بينما كانت ترتدي النقاب، لكن وبعد قرائتها لبعض التعليقات خلال البث، دخلت في نوبة من الغضب انتهت بخلعها الكامل للنقاب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه حلا وهي تخلع النقاب، ليتبين لاحقا أن تلك المشاهد لم تكن سوى تمثيلية قد أعدتها ناشطة منصة تيك توك السعودية.

حيث أن حلا عبد العزيز بالأساس ليست منتقبة ولا محجبة حتى، وهي شابة سعودية تنشر مقاطع فيديو ومقالب يومية عبر حساباتها الرسمية سواء على سناب شات أو تيك توك وأحيانا عبر “ستوري” في إنستغرام.

@zzmm5555

بنت سعوديه تخلع النقاب امام متابعينها

♬ الصوت الأصلي – القلب الميات

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لكن هذه المرة، لم يمر المقلب المُغلف باستهزاء واضح بمعتقدات الآخرين، مرور الكرام على متابعين المؤثرة السعودية، يقول البعض في تعليقات مرافقة لمقطع الفيديو المذكور.

وعبر ناشطون عن غضبهم من اللقطة غير الأخلاقية، والتي تنم عن عدم احترام واضح لمعتقدات فئة كاملة من المجتمع السعودي المحافظ.

ورأى آخرون أن الشابة حلا عبد العزيز، لم تكن لتتمادى في إهانة معتقدات الشعب السعودي لو أن الحكومة السعودية في حد ذاتها، لم تكن السباقة في مثل تلك الممارسات المخالفة لأسّس وقواعد سلوك المجتمع السعودي المحافظ.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وهو بالفعل ما جاء في تعليق على الفيديو يقول إن “كل ما ترونه مخطط ومدروس ومقصود بدعم من حسابات مستحدثه -منذ اشهر- متشابهه بالمواضيع (بالصدفة كما يدّعون ) وسترون الكثير الكثير هذة الايام مثلها مثل شادن القحطاني”.

بينما استوسم البعض الخير في تصرفات الشابة السعودية قائلا “حتى لو خلعت سترها وجب علينا أن نسترها، لا أن نساهم في نشر المقطع لا تدري لعل الله يهديها، والرسول صلى الله عليه وسلم منعنا أن نعين الشيطان على إخوتنا المذنبين وكلنا مذنبيين، نسأل الله عز وجل لها الهداية و التوبة النصوح”.

وقال ثالث: “من اول تكشف بس كل هذا التمثيل حتى تصعد الفيديو لتشتهر بالاصح عشان حسابك يكتب عنوان ( تيك توكر تشيل النقاب بالبث)”

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وتابع:”اولا هي صعدت ثم انت صعدت وكلكم غايتكم الشهره والمال.. ينطبق عليكم مثل الغاية تبرر الوسيلة ، اهم شيء اوصل للمال ما تهمني الوسيلة شرعيه ولا حرام، ترا المال حرام”.

السعودية نحو انفتاح غير مدروس على الثقافة الغربية

وكانت المملكة العربية السعودية منذ سنوات شاهدة على تطورات سليية على جميع الأصعدة، انخرطت فيها الحكومة السعودية بقيادة الحاكم الفعلي للبلد الخليجي “محمد بن سلمان“.

يُلاحظ هذا التراجع خاصة في مجال حقوق الإنسان عبر احتجاز آلاف من معتقلي الرأي والحقوقيين والمدونين والصحفيين.

وقد بلغ الحد بمحمد بن سلمان – كما تطرقت إلى ذلك وسائل إعلامية وحقوقية دولية – بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، عام 2018.

ومنذ ذلك التاريخ أيضاً، انطلقت المملكة في سياسة ثقافة جديدة عملت بالأساس على جعل الدولة المحافظة واحدة من أكثر الدول جذبا للفنانين والممثلين الغربيين، من أجل حضور حفلات ومهرجانات صاخبة.

وأصبحت السعودية، تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان، فضاءً رحباً للـانحلال الأخلاقي والتسيب، الذي لم يشهده مجتمعها المحافظ من قبل.

وفي السنوات التي أصبح فيها لمحمد بن سلمان، اليد الطولى على دواليب الدولة الخليجية، منذ 2017 أصبحت ساحات السعودية الهادئة مكتظة بالحفلات الصاخبة والفاضحة.

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المصدرتويتر، تيك توك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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