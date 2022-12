سعودية تنفعل وتخلع النقاب في بث مباشر.. مفاجأة صادمة بنهاية الفيديو

- Advertisement -

وطن- خلعت شابة سعودية مشهورة على منصة تيك توك وموقع سناب شات، بينما كانت في بث مباشر، نقابها الذي كانت ترتديه، في لقطة أثارت ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المؤثرة السعودية “حلا عبد العزيز” في بث مباشر بينما كانت ترتدي النقاب، لكن وبعد قرائتها لبعض التعليقات خلال البث، دخلت في نوبة من الغضب انتهت بخلعها الكامل للنقاب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه حلا وهي تخلع النقاب، ليتبين لاحقا أن تلك المشاهد لم تكن سوى تمثيلية قد أعدتها ناشطة منصة تيك توك السعودية.

حيث أن حلا عبد العزيز بالأساس ليست منتقبة ولا محجبة حتى، وهي شابة سعودية تنشر مقاطع فيديو ومقالب يومية عبر حساباتها الرسمية سواء على سناب شات أو تيك توك وأحيانا عبر “ستوري” في إنستغرام.

لكن هذه المرة، لم يمر المقلب المُغلف باستهزاء واضح بمعتقدات الآخرين، مرور الكرام على متابعين المؤثرة السعودية، يقول البعض في تعليقات مرافقة لمقطع الفيديو المذكور.

وعبر ناشطون عن غضبهم من اللقطة غير الأخلاقية، والتي تنم عن عدم احترام واضح لمعتقدات فئة كاملة من المجتمع السعودي المحافظ.

ورأى آخرون أن الشابة حلا عبد العزيز، لم تكن لتتمادى في إهانة معتقدات الشعب السعودي لو أن الحكومة السعودية في حد ذاتها، لم تكن السباقة في مثل تلك الممارسات المخالفة لأسّس وقواعد سلوك المجتمع السعودي المحافظ.

وهو بالفعل ما جاء في تعليق على الفيديو يقول إن “كل ما ترونه مخطط ومدروس ومقصود بدعم من حسابات مستحدثه -منذ اشهر- متشابهه بالمواضيع (بالصدفة كما يدّعون ) وسترون الكثير الكثير هذة الايام مثلها مثل شادن القحطاني”.

بينما استوسم البعض الخير في تصرفات الشابة السعودية قائلا “حتى لو خلعت سترها وجب علينا أن نسترها، لا أن نساهم في نشر المقطع لا تدري لعل الله يهديها، والرسول صلى الله عليه وسلم منعنا أن نعين الشيطان على إخوتنا المذنبين وكلنا مذنبيين، نسأل الله عز وجل لها الهداية و التوبة النصوح”.

