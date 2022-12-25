سعودية تنفعل وتخلع النقاب في بث مباشر.. مفاجأة صادمة بنهاية الفيديو

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وطن- خلعت شابة سعودية مشهورة على منصة تيك توك وموقع سناب شات، بينما كانت في بث مباشر، نقابها الذي كانت ترتديه، في لقطة أثارت ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سعودية تخلع النقاب على الهواء مباشرة

وظهرت المؤثرة السعودية “حلا عبد العزيز” في بث مباشر بينما كانت ترتدي النقاب، لكن وبعد قرائتها لبعض التعليقات خلال البث، دخلت في نوبة من الغضب انتهت بخلعها الكامل للنقاب.

مشهورة تيك توكر تشيل النقاب بالبث وتقول يالله وش عندكم وش بتسوون ! pic.twitter.com/lebT6j3JZ6 — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MBk6g) December 25, 2022

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه حلا وهي تخلع النقاب، ليتبين لاحقا أن تلك المشاهد لم تكن سوى تمثيلية قد أعدتها ناشطة منصة تيك توك السعودية.

حيث أن حلا عبد العزيز بالأساس ليست منتقبة ولا محجبة حتى، وهي شابة سعودية تنشر مقاطع فيديو ومقالب يومية عبر حساباتها الرسمية سواء على سناب شات أو تيك توك وأحيانا عبر “ستوري” في إنستغرام.

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لكن هذه المرة، لم يمر المقلب المُغلف باستهزاء واضح بمعتقدات الآخرين، مرور الكرام على متابعين المؤثرة السعودية، يقول البعض في تعليقات مرافقة لمقطع الفيديو المذكور.

وعبر ناشطون عن غضبهم من اللقطة غير الأخلاقية، والتي تنم عن عدم احترام واضح لمعتقدات فئة كاملة من المجتمع السعودي المحافظ.

ورأى آخرون أن الشابة حلا عبد العزيز، لم تكن لتتمادى في إهانة معتقدات الشعب السعودي لو أن الحكومة السعودية في حد ذاتها، لم تكن السباقة في مثل تلك الممارسات المخالفة لأسّس وقواعد سلوك المجتمع السعودي المحافظ.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وهو بالفعل ما جاء في تعليق على الفيديو يقول إن “كل ما ترونه مخطط ومدروس ومقصود بدعم من حسابات مستحدثه -منذ اشهر- متشابهه بالمواضيع (بالصدفة كما يدّعون ) وسترون الكثير الكثير هذة الايام مثلها مثل شادن القحطاني”.

قلنا لكم من قبل انها خطط مدروسه وليست وليدة لحظة https://t.co/HhWdNUtiX0 — Ghalah (@Ghala6654) December 25, 2022

بينما استوسم البعض الخير في تصرفات الشابة السعودية قائلا “حتى لو خلعت سترها وجب علينا أن نسترها، لا أن نساهم في نشر المقطع لا تدري لعل الله يهديها، والرسول صلى الله عليه وسلم منعنا أن نعين الشيطان على إخوتنا المذنبين وكلنا مذنبيين، نسأل الله عز وجل لها الهداية و التوبة النصوح”.

حتى لو خلعت سترها وجب علينا أن نسترها، لا أن نساهم في نشر المقطع لا تدري لعل الله يهديها، والرسول صلى الله عليه وسلم منعنا أن نعين الشيطان على إخوتنا المذنبين وكلنا مذنبيين، نسأل الله عز وجل لها الهداية و التوبة النصوح — For the love of Allah For Palatine (@Vandemoor47) December 25, 2022

وقال ثالث: “من اول تكشف بس كل هذا التمثيل حتى تصعد الفيديو لتشتهر بالاصح عشان حسابك يكتب عنوان ( تيك توكر تشيل النقاب بالبث)”

وتابع:”اولا هي صعدت ثم انت صعدت وكلكم غايتكم الشهره والمال.. ينطبق عليكم مثل الغاية تبرر الوسيلة ، اهم شيء اوصل للمال ما تهمني الوسيلة شرعيه ولا حرام، ترا المال حرام”.

من اول تكشف بس كل هذا التمثيل حتى تصعد الفيديو لتشتهر بالاصح عشان حسابك يكتب عنوان ( تيك توكر تشيل النقاب بالبث هههه) اولا هي صعدت ثم انت صعدت وكلكم غايتكم الشهره والمال هههه ينطبق عليكم مثل الغاية تبرر الوسيلة ، اهم شيء اوصل للمال ما تهمني الوسيلة شرعيه ولا حرام، ترا المال حرام. — فيصل سلمان (@Kbk9d) December 25, 2022

السعودية نحو انفتاح غير مدروس على الثقافة الغربية

وكانت المملكة العربية السعودية منذ سنوات شاهدة على تطورات سليية على جميع الأصعدة، انخرطت فيها الحكومة السعودية بقيادة الحاكم الفعلي للبلد الخليجي “محمد بن سلمان“.

يُلاحظ هذا التراجع خاصة في مجال حقوق الإنسان عبر احتجاز آلاف من معتقلي الرأي والحقوقيين والمدونين والصحفيين.

وقد بلغ الحد بمحمد بن سلمان – كما تطرقت إلى ذلك وسائل إعلامية وحقوقية دولية – بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، عام 2018.

ومنذ ذلك التاريخ أيضاً، انطلقت المملكة في سياسة ثقافة جديدة عملت بالأساس على جعل الدولة المحافظة واحدة من أكثر الدول جذبا للفنانين والممثلين الغربيين، من أجل حضور حفلات ومهرجانات صاخبة.

وأصبحت السعودية، تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان، فضاءً رحباً للـانحلال الأخلاقي والتسيب، الذي لم يشهده مجتمعها المحافظ من قبل.

وفي السنوات التي أصبح فيها لمحمد بن سلمان، اليد الطولى على دواليب الدولة الخليجية، منذ 2017 أصبحت ساحات السعودية الهادئة مكتظة بالحفلات الصاخبة والفاضحة.