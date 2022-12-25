ساعة ملك البحرين حمد بن عيسى تضعه في حرج وسعرها خيالي (شاهد)

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وطن- طالت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، انتقادات حادة بعد الكشف عن ثمن إحدى ساعاته الفارهة التي يرتديها بينما يعاني شعبه أوضاعا اقتصادية صعبة.

ساعة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

ونشر الناشط الكويتي البارز يوسف الجمري صورة لساعة يد الملك البحريني حمد بن عيسى، والتي تنسب لماركة عالمية فاخرة ويبلغ سعرها رقما كبيرا.

ونسب “الجمري” معلومات لموقع كويتي أشار إلى أن الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، يرتدي ساعة “بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم”.

موقع كويتي: الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ، يرتدي ساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم ، تتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات سعر الريتيل التقريبي : 135,000 $ pic.twitter.com/mKf39uNtBq — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 25, 2022

وتابع في إشارة إلى قيمة الساعة السعرية العالية:”تتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات.”

وأكد أن السعر التقريبي للساعة التي ظهر بها ملك البحرين، يبلغ حوالي 135 ألف دولار.

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وتسببت هذه المعلومات بجدل واسع في البحرين، وشن ناشطون هجوما عنيفا على الملك الذي يرتدي ساعة بعشرات آلاف الدولارات بينما شعبه يعاني أوضاعا معيشية صعبة.

نجل الملك البحريني ومأدبة ملكية في الصحراء

يتزامن ذلك مع نشر ناصر آل خليفة نجل الملك حمد، لصور على حسابه بانستغرام استفزت البحرينيين، حيث وثقت قيامه بإعداد وليمة ضخمة لحاشيته أثناء رحلة صيد في البرية.

الصورة التي نشرها نجل الملك البحريني حمد بن عيسى، أظهرت مائدة طويلة فخمة حوت أصنافاً من اللحوم والطعام الفاخر، فيما يعاني العديد من البحرينيين من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.

ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين يتباهى بالمائدة فيما المواطنون يصارعون من أجل لقمة العيش في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار pic.twitter.com/CZ0AKVZWYX — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 23, 2022

ولفت المعلقون على الصورة، إلى أنّ هذه المائدة ليست في القصر الملكي، ولكنها خارج الديار خلال رحلة “مقناص”، مستنكرينَ هذا البذخ وإهدار أموال البحرينيين على حياة الترف التي يحياها ابن الملك.

ويأتي تباهي ابن ملك البحرين بحياة الترف التي يحياها، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية صعبة، وبدأ العديد من المواطنين يشكون تدنّيَ أوضاعهم المعيشية.

وكان الحساب الختامي الموحّد للبحرين للسنة المنتهية 2021، قد كشف أنّ الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني.

وهو ما يعني أنّ الحكومة البحرينية قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حدّدته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020، بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار.

ويعني ذلك بوضوح أكبر، أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام، وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها.

ويشار إلى أن الملك حمد بن عيسى، ورط بلاده في أكثر من أزمة مؤخرا بعيدا عن الأزمات الاقتصادية.

وكان أشهر هذه الأزمات هو انصياعه لأوامر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، بإعلان مشاركته في الحصار الجائر ضد قطر في العام 2017.

وبعد عودة العلاقات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى وانتهاء الأزمة، إلا أن الوضع بالنسبة للبحرين ليس كذلك وظل الصلح معها حبر على ورق.

حيث تتجاهل الدوحة حتى الآن محاولات البحرين المستميتة للتواصل معها وعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها، الأمر الذي تسبب بحرج كبير للملك حمد بن عيسى.