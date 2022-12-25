الأحد, ديسمبر 25, 2022
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الهدهد

رقص مثير لأجانب آسيويين على شواطئ الكويت.. حرية أم فعل فاضح؟ (فيديو)

الجاليات الأجنبية في الكويت تمثل 70% من عدد السكان

كتب خالد السعدي
رقص أجانب على الشاطئ watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر رقصا مثيرا لعدد من الأجانب في أحد الشواطئ العامة.

الفيديو، الذي نشرته صحيفة “تفتيش الكويت” وتعمدت التمويه على أوجه الأشخاص الملتقط لهم المقطع، أظهر رقص عدد من أفراد الجاليات الآسيوية على الشاطئ.

أثار المقطع تفاعلا واسعا، لا سيما بعد طرح الصحيفة تساؤلا عن مدى رفض أو تأييد رقص بعض الجاليات الاسيوية في الشواطئ والاماكن العامة وبين العوائل.

الكاتب الصحفي خالد النايل عضو منظمة العفو الدولية قال: “لو كانو مصريين لسمعت بكاء البعض”، في إشارة للهجوم الدائم الذي يصبه عدد من الكويتيين على المصريين هناك.

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وكتب حمود: “متغرب راتبه ٢٠٠ دينار و يداوم ١٠ ساعات باليوم و ساكن بغرفه مع ٤ .. مستكثرين عليه هالرقصة الخايسة”.

ووصف ناشط، المشهد بالقول: “هذه من قلة الأدب وعدم احترام مشاعر أهل البلد وعدم احترام القانون.. إنه فعل فاضح في مكان عام”.

بينما كتبت مريم: “عاد من زين الرقص خلوهم يستانسون”.

ورأت مها: “ضد.. والمفروض ابعاد اليوم هذول وبكره البنات والشباب رقص ومسخرة”.

عدد الجاليات الأجنبية في الكويت

وتمثل الجاليات الأجنبية والعربية من غير الكويتيين 3.1 مليون نسمة على أرض الدولة، أي يعادل حوالي 70 إلى 75 % من إجمالي عدد السكان، وهذا يمثل رَقْم قدره حوالي بما يعادل حوالي ثلثي عدد سكان دولة الكويت.

قائمة الجاليات الأجنبية في الكويت، تتصدرها الجالية الهندية بـ 1.012 مليون نسمة بنسبة 31.45%، ثم الجالية المصرية بـ 671 ألف نسمة بنسبة 20.8%، ثم الجالية البنغلادشية بـ281 ألف نسمة بنسبة 8.7 %.

تلي ذلك، الجالية السورية بـ160 ألف نسمة بنسبة 4.9%، ثم الجالية الفلبينية بـ214 ألف نسمة بنسبة 6.6%، ثم الجالية السُّعُودية بـ128 ألف نسمة بنسبة 3.9%، ثم الجالية الباكستانية بـ109 ألف نسمة بنسبة 3.4%، ثم الجالية السيريلانكية بـ94 ألف نسمة بنسبة 2.9%، ثم الجالية النيبالية بـ70 ألف نسمة بنسبة 2.6%.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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