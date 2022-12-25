رقص مثير لأجانب آسيويين على شواطئ الكويت.. حرية أم فعل فاضح؟ (فيديو)

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر رقصا مثيرا لعدد من الأجانب في أحد الشواطئ العامة.

الفيديو، الذي نشرته صحيفة “تفتيش الكويت” وتعمدت التمويه على أوجه الأشخاص الملتقط لهم المقطع، أظهر رقص عدد من أفراد الجاليات الآسيوية على الشاطئ.

مع او ضد :

• رقص بعض الجاليات الاسيوية في الشواطئ والاماكن العامة وبين العوائل.#الكويت pic.twitter.com/VIMXKfTq2u — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 24, 2022

أثار المقطع تفاعلا واسعا، لا سيما بعد طرح الصحيفة تساؤلا عن مدى رفض أو تأييد رقص بعض الجاليات الاسيوية في الشواطئ والاماكن العامة وبين العوائل.

الكاتب الصحفي خالد النايل عضو منظمة العفو الدولية قال: “لو كانو مصريين لسمعت بكاء البعض”، في إشارة للهجوم الدائم الذي يصبه عدد من الكويتيين على المصريين هناك.

لو كانو مصريين لسمعت بكاء البعض . — أ.خالد سلطان النايل 📝 ⚖️🇰🇼 (@bdwemarkh) December 24, 2022

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وكتب حمود: “متغرب راتبه ٢٠٠ دينار و يداوم ١٠ ساعات باليوم و ساكن بغرفه مع ٤ .. مستكثرين عليه هالرقصة الخايسة”.

متغرب راتبه ٢٠٠ دينار و يداوم ١٠ ساعات باليوم و ساكن بغرفه مع ٤ .. مستكثرين عليه هالرقصة الخايسة !! — homoud khalifa (@eljamed10) December 24, 2022

ووصف ناشط، المشهد بالقول: “هذه من قلة الأدب وعدم احترام مشاعر أهل البلد وعدم احترام القانون.. إنه فعل فاضح في مكان عام”.

هذه من قلة الأدب وعدم احترام مشاعر أهل البلد وعدم احترام القانون

إنه فعل فاضح في مكان عام — الدنيا عجب العجاب (@VfcOKDCFLfqVl7a) December 24, 2022

بينما كتبت مريم: “عاد من زين الرقص خلوهم يستانسون”.

عاد من زين الرقص خلوهم يستانسون — mariam aljemaz (@mariamaljemaz) December 24, 2022

ورأت مها: “ضد.. والمفروض ابعاد اليوم هذول وبكره البنات والشباب رقص ومسخرة”.

ضد والمفروض ابعاد اليوم هذول وبكره البنات والشباب رقص ومسخرة — mahaty (@1mahaty1) December 25, 2022

عدد الجاليات الأجنبية في الكويت

وتمثل الجاليات الأجنبية والعربية من غير الكويتيين 3.1 مليون نسمة على أرض الدولة، أي يعادل حوالي 70 إلى 75 % من إجمالي عدد السكان، وهذا يمثل رَقْم قدره حوالي بما يعادل حوالي ثلثي عدد سكان دولة الكويت.

قائمة الجاليات الأجنبية في الكويت، تتصدرها الجالية الهندية بـ 1.012 مليون نسمة بنسبة 31.45%، ثم الجالية المصرية بـ 671 ألف نسمة بنسبة 20.8%، ثم الجالية البنغلادشية بـ281 ألف نسمة بنسبة 8.7 %.

تلي ذلك، الجالية السورية بـ160 ألف نسمة بنسبة 4.9%، ثم الجالية الفلبينية بـ214 ألف نسمة بنسبة 6.6%، ثم الجالية السُّعُودية بـ128 ألف نسمة بنسبة 3.9%، ثم الجالية الباكستانية بـ109 ألف نسمة بنسبة 3.4%، ثم الجالية السيريلانكية بـ94 ألف نسمة بنسبة 2.9%، ثم الجالية النيبالية بـ70 ألف نسمة بنسبة 2.6%.