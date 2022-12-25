الأحد, ديسمبر 25, 2022
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حياتنا

دراسة تُحذر الرجال..إنخفاض الرغبة الجنسية قد يعرض للموت المبكر

أخذ العلماء في الحسبان مجموعة واسعة من عوامل نمط الحياة مثل التدخين وتعاطي الكحول

كتب ايمان الباجي
دراسة تُحذر الرجال..إنخفاض الرغبة الجنسية قد يعرض للموت المبكر watanserb.com
الرجال الذين يعانون من رغبة جنسية منخفضة هم أكثر عرضة للموت المبكر
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وطن– أظهرت دراسة طبية حديثة نشرت في المجلة الطبية “PLOS One، أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والذين لديهم رغبة جنسية منخفضة، هم الأكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بالسرطان بمقدار الضعف.

انخفاض في الرغبة الجنسية

قام العلماء بفحص السجلات الطبية وإجابات المسح لأكثر من 20 ألف رجل وامرأة في اليابان لأكثر من عقد من الزمان وبينت نتائجهم أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي تزيد احتمالية تعرضهم للوفاة المبكرة بمقدار الضعف.

علاوة على ذلك، كان الرجال في نفس المجموعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب صحيفة إكسبرس.

وظلت النتائج صحيحة حتى بعد أن أخذ العلماء في الحسبان مجموعة واسعة من عوامل نمط الحياة مثل التدخين وتعاطي الكحول ومؤشر كتلة الجسم.

وقال مؤلفو الدراسة من جامعة ياماغاتا اليابانية:”على الرغم من اعتبار النشاط الجنسي والرضا الجنسي مفيداً للصحة النفسية والرفاهية في المجموعات الأكبر سناً، لم يتم التحقيق في العلاقة بين الاهتمام الجنسي وطول العمر”.

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وأضافوا: “هذه الدراسة هي الأولى التي تدرس مستقبلياً الارتباطات بين الاهتمام الجنسي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في المجتمع المحلي”.

بالإضافة إلى العشرين ألف رجل، تم تضمين النساء في هذه الدراسة أيضاََ، لكن لم يتم إيجاد ارتباطات واضحة بين انخفاض الرغبة الجنسية ومعدل الوفيات لديهن على عكس الرجال.

وكتب العلماء في خلاصة دراستهم: “بناءً على هذه النتائج، نتوقع أن الحفاظ على الاهتمام الجنسي قد يكون مرتبطاً بالصحة النفسية الإيجابية خاصة بين الرجال.”

نصائح لزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال

لزيادة الرغبة الجنسية، ينصح موقع عيادة “مايو كلينك” بإتباع هذه النصائح:

الفوائد الصحية للجنس

تقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا أن النشاط الجنسي يمكن أن يحسن حالة القلب ويحد من مستويات التوتر ويحسن الصحة العقلية.

يمكن أيضًا تحسين صحة القلب من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف ومليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تشمل الأنشطة الأخرى للتخلص من التوتر ممارسة الرياضة والتأمل والتواصل مع الآخرين.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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