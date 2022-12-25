الأحد, ديسمبر 25, 2022
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الهدهد

خليل البلوشي.. أشاد بملاعب العراق فسبه ذباب الإمارات (فيديو)

المعلق الرياضي أشاد بالبنية التحتية العراقية قبل بطولة خليجي 25

كتب خالد السعدي
خليل البلوشي watanserb.com
المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي
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وطن – أثار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، جنون الإماراتيين، بسبب إشادته بالبنية التحتية في العراق الذي يتأهب لاستضافة بطولة خليجي 25.

وقال خليل البلوشي في مقابلة تلفزيونية، إن البنية التحتية الرياضية في العراق أفضل من معظم الدول الخليجية.

وأضاف: “على مستوى الملاعب وتصميمها والبنية التحتية على المستوى الرياضي أفضل بكثير من الموجود في البحرين وعمان واليمن والإمارات”.

وتابع: “قطر الوحيدة التي تتفوق بملاعبها بسبب استضافتها بطولة كأس العالم”.

تطاول إماراتي على خليل البلوشي

تصريحات خليل البلوشي وفيما تبدو عادية ولا تحمل أي إساءة لأحد، إلا أن من باتوا يعرفون بُـ”الذباب الإماراتي” تطالوا على المعلق العماني.

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وتطاول الإماراتي عبد الله العيدروس، على البلوشي ونعته بـ”الكلب”، بسبب تصريحاته.

وكتب المحلل الإماراتي محمد تقي: “إسقاط جديد للمرتزق خليل البلوشي عن ملاعب الإمارات التي استضافة بطولات الخليج 5 نسخ كأس آسيا شباب وكبار ونسختين نهائيات كأس العالم للشباب ونسختين مونديال الأندية ونسختين آسيا للسيدات وبطولة حلم آسيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم للناشئين.. وغيرها .. الاعتذار من شيم الكبار”.

هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها خليل البلوشي بغضب الإماراتيين.

خليل البلوشي يستفز الإماراتيين

ففي وقت سابق، تعرض البلوشي لانتقادات لاذعة من قبل الإماراتيين خلال تعليقه على مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لعام 2019 والتي انتهت بفوز كاسح للقطرين بنتيجة 4-0، وقال حينها البلوشي خلال تعليقه على الهدف الثالث الذي سجله حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.

اعتذار خليل البلوشي للإماراتيين

إلا أن المعلق العماني، استغل تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.

وقال البلوشي: “في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر أقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم أتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها”.

وأضاف: “عفا الله عما سلف وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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