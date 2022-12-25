خليل البلوشي.. أشاد بملاعب العراق فسبه ذباب الإمارات (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أثار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، جنون الإماراتيين، بسبب إشادته بالبنية التحتية في العراق الذي يتأهب لاستضافة بطولة خليجي 25.

وقال خليل البلوشي في مقابلة تلفزيونية، إن البنية التحتية الرياضية في العراق أفضل من معظم الدول الخليجية.

وأضاف: “على مستوى الملاعب وتصميمها والبنية التحتية على المستوى الرياضي أفضل بكثير من الموجود في البحرين وعمان واليمن والإمارات”.

وتابع: “قطر الوحيدة التي تتفوق بملاعبها بسبب استضافتها بطولة كأس العالم”.

| 🎙️المعلق العماني خليل البلوشي @khalilalbalush1 |

| العراق 🇮🇶 يمتلك ملاعب ممتازة افضل بكثير من اغلب بلدان الخليج باستثناء قطر 🇶🇦. .|

|#خليجي_25 |#خليجي_25_بصراوي | pic.twitter.com/evwTom7tMF — | قروب الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) December 25, 2022

تطاول إماراتي على خليل البلوشي

تصريحات خليل البلوشي وفيما تبدو عادية ولا تحمل أي إساءة لأحد، إلا أن من باتوا يعرفون بُـ”الذباب الإماراتي” تطالوا على المعلق العماني.

- Advertisement -

وتطاول الإماراتي عبد الله العيدروس، على البلوشي ونعته بـ”الكلب”، بسبب تصريحاته.

ذيل 🐕 عمره ما ينعدل pic.twitter.com/pyiqOENKc8 — عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) December 24, 2022

وكتب المحلل الإماراتي محمد تقي: “إسقاط جديد للمرتزق خليل البلوشي عن ملاعب الإمارات التي استضافة بطولات الخليج 5 نسخ كأس آسيا شباب وكبار ونسختين نهائيات كأس العالم للشباب ونسختين مونديال الأندية ونسختين آسيا للسيدات وبطولة حلم آسيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم للناشئين.. وغيرها .. الاعتذار من شيم الكبار”.

اسقاط جديد للمرتزق #خليل_البلوشي عن ملاعب #الإمارات التي استضافة بطولات الخليج

5 نسخ كأس آسيا شباب وكبار

نسختين نهائيات كأس العالم للشباب

نسختين مونديال الأندية

نسختين آسيا للسيدات

بطولة حلم آسيا لكرة القدم

نهائيات كأس العالم للناشئين..وغيرها الاعتذار من شيم الكبار pic.twitter.com/H6KsBvjJYx — Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) December 24, 2022

هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها خليل البلوشي بغضب الإماراتيين.

خليل البلوشي يستفز الإماراتيين

ففي وقت سابق، تعرض البلوشي لانتقادات لاذعة من قبل الإماراتيين خلال تعليقه على مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لعام 2019 والتي انتهت بفوز كاسح للقطرين بنتيجة 4-0، وقال حينها البلوشي خلال تعليقه على الهدف الثالث الذي سجله حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.

بسبب هذا المقطع اعتذار المعلق العماني البلوشي للاماراتيين اليوم #فرنسا_المغرب pic.twitter.com/bElAS3omMp — حامد المعاوي (@hamed4343) December 14, 2022

اعتذار خليل البلوشي للإماراتيين

إلا أن المعلق العماني، استغل تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.

وقال البلوشي: “في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر أقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم أتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها”.

المعلق الخليجي @khalilalbalush1 المميز خليل البلوشي يعتذر للإمارات قيادةً وشعباً بيض الله وجهك يبومشاري والإنسان غير معصوم من الخطأ جل من لايخطئ . #فرنسا_المغرب🤍 pic.twitter.com/WgHOM4p4Gl — حمود القحطاني (@hamoud_1010) December 14, 2022

وأضاف: “عفا الله عما سلف وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله”.