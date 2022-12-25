الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

حكم نهائي كأس العالم 2022 يخرج عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا

الحكم البولندي مارسينياك يرد على اتهامات فرنسا بلقطة هدف مبابي الثاني

كتب فارس أبو شيحة
حكم نهائي كأس العالم 2022 يرد على اتهامات جماهير فرنسا watanserb.com
حكم نهائي كأس العالم 2022 يرد على اتهامات جماهير فرنسا
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وطن- خرج حكم نهائي كأس العالم2022، البولندي شيمون مارسينياك 41 عاماً، عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا على احتساب الهدف الثالث للأرجنتين غير الشرعي أمام فرنسا وفق ادعائهم.

وأظهر البولندي شيمون مارسينياك، حكم نهائي كأس العالم 2022، خلال مؤتمر صحفي معه، لرد على اتهامات جماهير منتخب فرنسا، صورة من هاتفه الخلوي يظهر فيه تواجد 7 لاعبين فرنسييين داخل أرضية ملعب المباراة، حينما سجل مبابي هدف التعادل الثاني لمنتخب بلاده.

رد حكم نهائي كأس العالم مارسينياك على اتهامات جماهير فرنسا

وأضاف الحكم البولندي شيمون مارسينياك، ” لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة. كما ويمكنهم أن يروا كيف كان 7 فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدف التعادل”.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد سجل هدفي تقليص الفارق والتعادل. أمام الأرجنتين، قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، من أجل الذهاب إلى الأوقات الإضافية.

هدف ميسي الثالث الذي احتجت عليه جماهير فرنسا

وجاء هدف ميسي الثالث في الدقيقة ال108، بعد تصدي الحارس الفرنسي هوغو لوريس. هدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز باتجاه مرمى، لكن الكرة سقط بين أقدام البرغوص ميسي الذي نجح في تسجيله الهدف الثالث.

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وهو ما أثار غضب جماهير فرنسا، الذي اعتبروا هذا الهدف غير شرعي، وأن الحكم تعمد في احتسابه لصالح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) في الوقت الإضافي.

كما وأحرز كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة ال118 على نهاية أحداث الشوط الإضافي الثاني. قبل أن تحسم الأمور لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

يذكر بأن جماهير فرنسا وقعت عريضة ضخمة من أكثر 200 ألف شخص. لإجبار اتحاد الفيفا على إعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر، لكن قابله بعريضة أخرى من قبل الأرجنتين التي وصلت إلى 300 ألف شخص برفض ذلك.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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