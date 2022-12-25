حكم نهائي كأس العالم 2022 يخرج عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا

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وطن- خرج حكم نهائي كأس العالم2022، البولندي شيمون مارسينياك 41 عاماً، عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا على احتساب الهدف الثالث للأرجنتين غير الشرعي أمام فرنسا وفق ادعائهم.

وأظهر البولندي شيمون مارسينياك، حكم نهائي كأس العالم 2022، خلال مؤتمر صحفي معه، لرد على اتهامات جماهير منتخب فرنسا، صورة من هاتفه الخلوي يظهر فيه تواجد 7 لاعبين فرنسييين داخل أرضية ملعب المباراة، حينما سجل مبابي هدف التعادل الثاني لمنتخب بلاده.

رد حكم نهائي كأس العالم مارسينياك على اتهامات جماهير فرنسا

وأضاف الحكم البولندي شيمون مارسينياك، ” لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة. كما ويمكنهم أن يروا كيف كان 7 فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدف التعادل”.

• هناك إنتقادات توجه لك بسبب إحتيال هدف ميسي الثالث رغم دخول لاعبين من دكة البدلاء للملعب 🎙️ شيمون مارسينياك: الفرنسيون يتكلمون عنهذه الصورة ، حيث يمكنك أن ترى كيف كان هناك سبعة فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدفًا. pic.twitter.com/79rabrkxod — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 23, 2022

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد سجل هدفي تقليص الفارق والتعادل. أمام الأرجنتين، قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، من أجل الذهاب إلى الأوقات الإضافية.

هدف ميسي الثالث الذي احتجت عليه جماهير فرنسا

وجاء هدف ميسي الثالث في الدقيقة ال108، بعد تصدي الحارس الفرنسي هوغو لوريس. هدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز باتجاه مرمى، لكن الكرة سقط بين أقدام البرغوص ميسي الذي نجح في تسجيله الهدف الثالث.

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وهو ما أثار غضب جماهير فرنسا، الذي اعتبروا هذا الهدف غير شرعي، وأن الحكم تعمد في احتسابه لصالح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) في الوقت الإضافي.

🗣️ شيمون مارسينياك حكم مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، يرد على الانتقادات. 🙊 pic.twitter.com/LmHGvfzjJx — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) December 24, 2022

كما وأحرز كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة ال118 على نهاية أحداث الشوط الإضافي الثاني. قبل أن تحسم الأمور لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

يذكر بأن جماهير فرنسا وقعت عريضة ضخمة من أكثر 200 ألف شخص. لإجبار اتحاد الفيفا على إعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر، لكن قابله بعريضة أخرى من قبل الأرجنتين التي وصلت إلى 300 ألف شخص برفض ذلك.