جود عزيز تستعين بهيفاء وهبي لإهانة خطيبها السابق ومي عيدان تفضحها (فيديو)

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وطن– منذ أن أعلنت الفنانة والفاشينستا السعودية، جود عزيز، انفصالها عن الفنان الكويتي طلال باسم، وهي تثير الجدل بتصريحاتها وتصرفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها طلال باسم وجود عزيز فسخ خطوبتهما.

العقل أهم صفة

وأكدت جود عزيز الانفصال قائلة خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم”: “صحيح انفصلنا، والله يوفق الجميع، وأتمنى له التوفيق”.

وأعلن طلال باسم بدوره عن فسخ خطوبته من جود عزيز وكتب في حسابه بـ “سناب شات”: “الحمد لله على قضاء الله وقدره. تم فسخ خطوبتي، والله يوفق الجميع”.

لكن جود أثارت الجدل حين قالت خلال لقاءها مع الإعلامية سارة دندراوي أن “أهم صفة بزوجي المستقبلي العقل”.

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واعتبر الجمهور تصريحها، إساءة إلى طلال باسم في إشارة منها إلى أنه لا يمتلك عقل.

وبعدها بيوم ظهرت جود عزيز بفيديو من سيارتها وهي تردد أغنية “توتة”، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

كانت غلطة

وركزت جود على مقطع “وحكايتك خلصت وخلاص، انتهت وكسرت القلة. كانت غلطة ولا ليها أساس، اوعى تشك إني يجيلي شوك، أو أتأثر أو أقول حنيت. وأدي بلوك على الفيسبوك، واسمك أنا هأعمله ديليت”.

واعتبر الناشطون أن الفنانة السعودية تقصد إرسال رسالة لخطيبها السابق، وهاجمها البعض على مبدأ أن النهايات أخلاق.

ثم تعرضت جود عزيز إلى هجوم عنيف واتهام بالاستغلال، من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وأعادت مي العيدان نشر مقابلة جود مع سارة دندراوي، وعلقت: “جود عزيز، طلال باسم هو من كتب قرار الانفصال وليس هكر. وإحنا لعبة عندكم كل شوي قرار وعندكم رأي؟”.

“كل هذا عشان التريند”

وتابعت: ” كونوا صريحين وقولوا سوينا كل هذا عشان الترند. وعلى فكرة جود أكثر وحدة مستفيدة من الخطبة، أخذت بسببها فرص بالتمثيل مثل عملها مع سعاد عبد الله وغيرها من الأعمال. والسبب علاقات أبوه المنتج باسم عبد الأمير”.

وكشفت العيدان أن باسم عبد الأمير والد طلال، كان يرفض ارتباط أبنائه بفتيات يعملن في مجال الفن. مما صدمها حين أعلن الثنائي خطبتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقبت الإعلامية الكويتية: “أنا تفاجأت من الخطبة اللي أعرفه ومتأكدة منه أن باسم رافض وما يقبل يزوج عياله ممثلات. وأكبر دليل على كلامي شوفوا لما أعلنوا الخطوبة طلال وجود، باسم عبد الأمير ما نزل أي شي على السوشيال ميديا. مما يؤكد أن الموضوع بالنسبة له مؤقت”.

وسخرت مي من سارة دندراوي بسبب عدم نطقها لاسم الممثل الشاب الكويتي بشكل صحيح. وقالت: “حجية سارة، الولد اسمه طلال باسم صحصحي شوي”.

خطوبة وانفصال وعودة ثم انفصال

يشار إلى أن طلال وجود أعلنا خطوبتهما للمرة الأولى في الثامن من شهر يناير 2022، في حفل اقتصر على بعض الأقارب.

وفي 22 مايو، 2022 أعلن الثنائي انفصالهما، لكن الناشطون رجحوا أن ما حدث حينها مجرد تمثيلية لتصدر التريند.

بينما تعاطف آخرون مع جود، وآخرون استذكروا فارق السن بينهما، مرجحين أنه أحد أسباب الانفصال.

حيث أن جود عزيز من مواليد 1 يوليو عام 1994، بينما طلال من مواليد 23 سبتمبر 2000.

وسبق أن نفت جود هذا الأمر وأكدت أن فارق السن بينها وبين طلال باسم هو 24 يوما فقط وأنها من مواليد أغسطس 2000.