تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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وطن- يلتقي فريق ليفربول، أمام منافسه أستون فيلا، في مواجهة مثيرة وقوية، الاثنين، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ميدان ملعب (فيلا بارك).

وستنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

توقيت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

نصف دستة أهداف 😉 لنتذكر سويًا هذا العرض الخيالي المُمتع من الريدز في ملعب فيلا بارك عام 2016 🗓️🔴#فيلا_ليفربول | @SCJohnson pic.twitter.com/vRDtIYpfaq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2022

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، لنقل المواجهة بين كلا الفريقين بعد انقطاع الدولي لفترة طويلة بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ووفق جدول المعلقين على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق على مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، المعلق القطري يوسف سيف.

ليفربول في ملابس بابا نويل! 🎄🎅📸 pic.twitter.com/NI2SklSkLT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2022

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كما وستبث المباراة على قناة (Bein Sport Hd 1) الرياضية القطرية المشفرة، بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع ليفربول (الريدز): فان ديك، أندرسون روبرتسون، أليكسندر أرنولد، جو غوميز (جويل ماتيب).

التحدي القادم: زيارة إلى أستون فيلا بالدوري الأنجليزي في البوكسينج داي ✊@Vistaprint | @Scott_McRoy 🎨 pic.twitter.com/xBxyOHjiBZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2022

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، جوردان هندرسون، هارفي إليوت (فابيو).

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو (فابيو كارفاليو).

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وآتى فريق ليفربول (الريدز)، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023. برصيد 22 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 37 نقطة.

المواجهة القادمة 👀 نعود إلى الدوري الممتاز وهدفنا هو الحصول على ثلاث نقاط جديدة 👊#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/V61iV81Iy0 — أستون فيلا (@AVFCArabia) December 24, 2022

ويحتل الفريق المنافس أستون فيلا، في المركز ال12 من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حتى يومنا هذا.