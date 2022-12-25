الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا watanserb.com
تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا
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وطن- يلتقي فريق ليفربول، أمام منافسه أستون فيلا، في مواجهة مثيرة وقوية، الاثنين، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ميدان ملعب (فيلا بارك).

وستنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

توقيت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، لنقل المواجهة بين كلا الفريقين بعد انقطاع الدولي لفترة طويلة بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ووفق جدول المعلقين على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق على مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، المعلق القطري يوسف سيف.

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كما وستبث المباراة على قناة (Bein Sport Hd 1) الرياضية القطرية المشفرة، بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع ليفربول (الريدز): فان ديك، أندرسون روبرتسون، أليكسندر أرنولد، جو غوميز (جويل ماتيب).

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، جوردان هندرسون، هارفي إليوت (فابيو).

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو (فابيو كارفاليو).

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وآتى فريق ليفربول (الريدز)، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023. برصيد 22 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 37 نقطة.

ويحتل الفريق المنافس أستون فيلا، في المركز ال12 من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حتى يومنا هذا.

المصدروطن+ صفحة ليفربول + صفحة أستون فيلا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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