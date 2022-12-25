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وطن- يواجه فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، أمام منافسه وست هام يونايتد، الاثنين، في منافسات الجولة ال17، على ملعب (الإمارات).

وتشهد تشكيلة أرسنال، عودة جميع النجوم بعد فترة التوقف الدولي بسبب تنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، الذي توج بها منتخب الأرجنتين للمرة ال3 في تاريخ البطولة العالمية.

توقيت مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد

وستقام مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية.

Full focus on Monday 👊 pic.twitter.com/FyO3kdK3Ye — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2022

بينما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة الثامنة مساءً.

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تشكيلة أرسنال أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة القوية أمام نظيره وست هام يونايتد، في منافسات الجولة ال17 من منافسات الدوري الممتاز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع المدفعجية (أرسنال): بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، أولكساندر زينشينكو.

Christmas Eve at London Colney👋 pic.twitter.com/QkodhmPMog — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2022

خط الوسط: توماس بارتي (محمد النني)، جرانيت شاكا، مارتين أوديغارد.

مركز الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل خيسوس، غابرييل مارتينيلي.

معلق مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة أرسنال أمام وست هام يونايتد، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

Putting the work in 👊 pic.twitter.com/OU4xkb7zzo — West Ham United (@WestHam) December 23, 2022

كما وستنقل المباراة على قناة ( bein sport 1) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)،11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

Thilo's back in training 🏋️ pic.twitter.com/mgVfmTcuWU — West Ham United (@WestHam) December 22, 2022

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، برصيد 37 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس وست هام يونايتد في المركز ال16 من الترتيب برصيد 14 نقطة للموسم الجاري.