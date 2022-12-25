بالبشت والكأس.. عريس عماني يتقمص شخصية ميسي في حفل زفافه

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وطن- أراد شاب عماني أن تكون ليلة زفافه مختلفة وغير تقليدية بل على طريقة نجم الأرجنتنين ليونيل ميسي، بحسب وصف نشطاء بدءا من ارتداء البشت وانتهاءاً برفع الكأس عالياً، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للعريس العماني حاز آلاف المشاهدات.

عماني يحتفل بزفافه على طريقة ميسي في كأس العالم

وظهر في الفيديو المتداول عدد من المدعوين داخل صالة واسعة وهم يقومون بإلباس العريس العباءة السوداء. ثم يقوم أحدهم بتقديم كأس شبيه بكأس العالم ويسمع كخلفية صوت معلق رياضي يقول “ميسي ادلع منعهم فرحهم شيل يا طويل العمر.”

عقد قران ولبسة البشت على طريقة ميسي( الطريقه الميسيه) 😂🤣🤣 pic.twitter.com/qxf70jwIJs — 🔅( راكز)☀️☀️ (@Bo_khaled_dohow) December 24, 2022

ويمشي العريس خطوات متثاقلة قبل أن يستدير ويرفع الكأس عالياً بين مجموعة أخرى من المدعويين، وكأنه فاز بالبطولة وبدا الحاضرون وهم يحتفلون معه ويرفعون أيديهم عالياً.

وكانت طريقة احتفال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرتدي البشت القطري، بتتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو احتفال ميسي، وتم وضع أغنية محمد عبده الشهيرة “عريسنا بدري بادي” كخلفية أثناء احتفال وفرحة ميسي بكأس العالم.

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وأبان الفيديو ميسي وباقي اللاعبين وهم يؤدون حركات رقص، تعبيرا عن فرحتهم، فيما قام ميسي برفع الكأس إلى الأعلى.

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، قد ألبس البشت العربي التقليدي الأسود لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4/2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في اختتام كأس العالم بقطر على استاد لوسيل.

بشت ميسي القطري حديث العالم

وتميز البشت بحسب وسائل إعلام قطرية بنوعيته الفاخرة وحياكته من قطن ياباني وتطيرزه بخيوط ذهبية ألمانية، وناهز ثمنه 2000 يورو مما دفع الكثيرين لعرض شرائه.

وقد أصبح للبشت المُهدى لميسي قيمة كبيرة، حيث أيقظ الإحساس بالإلحاح لدى الأثرياء العرب الراغبين في الحصول عليه.

وتلقى قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، عروضا خرافية من أجل بيع “البشت”.

حيث عرض المحامي العماني وعضو البرلمان، أحمد البرواني، على لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، مبلغ مليون دولار من أجل شراء البشت الذي ارتداه نجم التانجو خلال حفل التتويج بكأس العالم 2022.

وكتب البرواني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة كالتالي: “صديقي ميسي، من سلطنة عمان، أبارك لكم فوزكم بكأس العالم قطر 2022”.

وأضاف المحامي: “أبهرني الأمير تميم وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة، ميسي، أعرض عليك مليون دولار أمريكي نظير أن تعطيني ذلك البشت”.

ومن غير المرجح أن يبيع ميسي البشت المهدى له فهو يدرك مدى ضخامة وفخامة هذا التكريم لأجنبي وشخص ليس لديه خلفية ثقافية عربية.

والمكان الأكثر احتمالاً حيث سيجلس هذا البشت هو متحف ليو ميسي في بلدته الأصلية روزاريو.

وسيظل العريس العماني محتفظاً بذاكرته باحتفال ليلة عمره التي ارتبطت مع أكبر حدث شهدته قطر خلال تاريخها.