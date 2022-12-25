أمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثق هطول أمطار غزيرة وحدوث برق ورعد، على زوار بيت الله الحرام.

وبيّن الفيديو، أجواء غائمة جدا في منطقة مكة المكرمة، ضمن موجة ماطرة ضربت السعودية.

برق ورعد وأمطار غزيرة تتساقط على زوار بيت الله الحرام pic.twitter.com/poMda7i4OG — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 25, 2022

وتعرضت مدينة مكة السعودية لموجة سيول عارمة، تسببت في جرف أعداد كبيرة من المركبات.

جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات صدرت من السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعشرات السيارات بعد انجرافها نتيجة السيول التي اجتاحت عددا من أحياء مدينة مكة.

🚨 سيول تاريخية و مشاهد لا توصف الأن أثر سحابه على #مكه 😳

#مكه_الان #جده_lلان الله يحفظ الجميع ويعوضهم👇

– pic.twitter.com/4HNkH81W3d — خلف الدوسري (@kalafaldossry) December 23, 2022

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يا حبّاني يا اهل #مكة وخصوصًا حارة العتيبية ربي يعوض عليكم ويجعلها امطار خير pic.twitter.com/R0VATWEuB4 — عواطف بنت مرزوق (@Awatife66) December 23, 2022

♦️امطار #مكه_الان في حي العتيبية و العمرة

وعدة أحياء أخرى (اللهم اجعلها امطار خير وبركة على العباد والبلاد) وتهناكم الرحمة ياهل الامطار. 📹 السيول كما تظهر بالمقطع تجرف السيارات ونسأل الله للجميع السلامة باذن الله. نصيحة محب: اذا رأيت بوادر هطول #المطر فالزم بيتك.#امطار_مكه pic.twitter.com/HDzzz74Iol — حمد المتعاني Hamad Almutaani (@hamadmtn) December 23, 2022

لا وفيات ولا إصابات

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تسجيل إصابات أو وفيات من جراء السيول، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت أن “فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته القصوى”.

من جانبها، رفعت منطقة مكة المكرمة، درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

كارثة مكة تذكر بأهوال جدة

مشاهد غرق مكة المفزعة، أعادت إلى الأذهان مقاطع شبيهة، في محافظة جدة، حتى بات المشهد صورة كربونية من الكارثتين.

وتعرّضت محافظة جدة، قبل أسابيع، لسيول ضخمة عجزت السلطات عن التعامل معها بشكل كبير، كما أظهرت العديد من اللقطات.

معقول هذا المنظر في شوارع جدة؟#جده_تغرق pic.twitter.com/z5Lyi7vNNn — المعمار الأنيق | م. عبدالرحمن (@EA_ARCH) November 24, 2022

وأدت الأمطار الغزيرة في جدة، إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة لساعات.