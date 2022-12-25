الأحد, ديسمبر 25, 2022
الرئيسيةفيديوأمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)
فيديو

أمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)

المملكة السعودية تعرضت لسيول جارفة

كتب خالد السعدي
أمطار غزيرة في مكة watanserb.com
أمطار غزيرة وبرق ورعد في بيت الله الحرام بمكة
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثق هطول أمطار غزيرة وحدوث برق ورعد، على زوار بيت الله الحرام.

وبيّن الفيديو، أجواء غائمة جدا في منطقة مكة المكرمة، ضمن موجة ماطرة ضربت السعودية.

وتعرضت مدينة مكة السعودية لموجة سيول عارمة، تسببت في جرف أعداد كبيرة من المركبات.

جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات صدرت من السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعشرات السيارات بعد انجرافها نتيجة السيول التي اجتاحت عددا من أحياء مدينة مكة.

- Advertisement -

لا وفيات ولا إصابات

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تسجيل إصابات أو وفيات من جراء السيول، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت أن “فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته القصوى”.

من جانبها، رفعت منطقة مكة المكرمة، درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

كارثة مكة تذكر بأهوال جدة

مشاهد غرق مكة المفزعة، أعادت إلى الأذهان مقاطع شبيهة، في محافظة جدة، حتى بات المشهد صورة كربونية من الكارثتين.

وتعرّضت محافظة جدة، قبل أسابيع، لسيول ضخمة عجزت السلطات عن التعامل معها بشكل كبير، كما أظهرت العديد من اللقطات.

وأدت الأمطار الغزيرة في جدة، إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة لساعات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

كاتبة سعودية بارزة تحرض الفتيات على الانحلال.. ماذا قالت؟

تقارير

التلغراف: السعودية تخطط لعملية إعدام جماعية في أعياد الميلاد.. هل بينهم العودة والقرني؟!

الهدهد

سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

الهدهد

بعد بندر القرهدي.. جريمة جديدة مروعة تشعل السعودية (فيديو)

الهدهد

“السيسي” يوجه صفعة لـ”ابن سلمان” ويعطل اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير

الهدهد

تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل”هذا الشرط”

الهدهد

تصريحات جديدة لوالد بندر القرهدي تكشف هوية القاتل وآخر لحظاته في المنزل

الهدهد

تعاطف واسع مع دعوة والد بندر القرهدي لحذف مقطع إحراقه.. ومعلومة تثير صدمة (شاهد)

الهدهد

فيديو الظهور الأخير لبندر القرهدي ووالده خرج عن صمته وكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

الهدهد

فيديو حرق بندر القرهدي.. سعودي أحرقه صديقه حيا حتى الموت! (شاهد)

الهدهد

هددوه باغتصاب زوجته أمامه..خشية من تنفيذ الإعدام برجل الأعمال السعودي سعود الفرج

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لمستخدمي أندرويد..4 علامات تحذيرية لتجنب التطبيقات المزيفة

التاكسي المائي الذي دشنته قطر في المونديال.. ما مصيره؟

جود عزيز تستعين بهيفاء وهبي لإهانة خطيبها السابق ومي عيدان تفضحها (فيديو)

أحد اللصوص ترك رسالة له .. تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

بحوث فرنسية تتوصل إلى اختراع جلد صناعي لعلاج الحروق الشديدة..

كاتبة سعودية بارزة تحرض الفتيات على الانحلال.. ماذا قالت؟

تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

خليل البلوشي.. أشاد بملاعب العراق فسبه ذباب الإمارات (فيديو)

بعد كم سنة زواج يمكن أن يتعرّض الزوجين للخيانة الزوجية!

شابة مصرية تنقذ زوجها من السجن بطريقة جريئة.. ووالدها يتبرأ منها (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC