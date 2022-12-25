الأحد, ديسمبر 25, 2022
الرئيسيةرياضةأسباب سقوط مدرج ملعب لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (شاهد)
رياضة

أسباب سقوط مدرج ملعب لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (شاهد)

الاتحاد المصري لكرة السلة ألغى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر

كتب فارس أبو شيحة
أسباب سقوط مدرج ملعب لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري watanserb.com
أسباب سقوط مدرج ملعب لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
- Advertisement -

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو والصور، للحظة سقوط مدرج ملعب لكرة السلة ( صالة حسن مصطفى)، في مدينة 6 أكتوبر، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة.

كما ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، انهيار جزء من مدرج ملعب (صالة حسن مصطفى)، أثناء تواجد الجماهير خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة، السبت.

إصابات في سقوط مدرج لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، بأن 27 شخصاً أصيبوا خلال انهيار جزء من مدرج ملعب لكرة السلة. خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

كما وبينت وزارة الصحة، بأن الإصابات في صفوف الجماهير، إثر انهيار جزء من ملعب (صالة حسن مصطفى) لكرة السلة، خلال مشاهدتهم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، كانت ما بين كسور ونزيف نقل جميعهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

توقف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة

وتوقفت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة على الفور، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير على المارد الأحمر الأهلاوي 67-45. قبيل الحدث المؤسف في مدرجات الملعب.

- Advertisement -

أسباب سقوط مدرج ملعب كرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، خلال تصرحاته نشرتها مختلف وسائل الإعلام المصرية، إن ” سبب الإصابات هو سقوط الستاند (المنصة) الحديدية، الخاصة بكاميرات التصوير. تسبب في تدافع أكثر من 500 مشجع في المدرجات.

كما وأضاف الشاذلي، ” الإصابات كانت لدى صفوف جماهير الاتحاد. بسبب هذا التدافع، والإصابات بسيطة والأمور مستقرة ..”.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، قد ألغى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. فيما لم يحدد موعد لاستثناء اللقاء الذي انتهى مع نهاية الشوط الثالث بتقدم الاتحاد السكندري على الأهلي المصري.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

عراك عنيف بين لاعبتي سيدات مالي لكرة السلة بعد خسارة مريرة (فيديو)

رياضة

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لكرة السلة بعد فوزه على الاتحاد السكندري (فيديو)

رياضة

لاعبة صينية بكرة السلة تثير الدهشة عبر “السوشيال ميديا” بطولها المخيف (شاهد)

رياضة

بالصور: بيع قميص بطل كرة السلة الأمريكي “جوردن” في المزاد العلني بسعر خيالي

رياضة

“شاهد” ماذا فعلت إدارة برشلونة بلاعب كرة السلة الفرنسي هورتل في إسطنبول؟!

الهدهد

فريق رياضي بحماية قوة إسرائيلية في تركيا.. الشاباك اشترط والسلطات التركية رفضت

حياتنا

“فتيات سوريات حسناوات” يروجن لدوري كرة السلة للسيدات “صور”

فيديو

أغرب الأرقام القياسية التي سجلت في موسوعة “غينيس”.. تعرف عليها “فيديو”

فيديو

“فيديو”: طفل خارق أبهر الجماهير في مهارته بكرة السلة

فيديو

بالفيديو.. جماهير تركية تقذف منتخب السلة الإسرائيلي بـ”أكياس القمامة”!

أرشيف - الهدهد

لبنان.. مباراة كرة سلة تخرج مارد الطائفية من القمقم.. شاهد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة.. هل فقدت عقلها؟ (فيديو)

“منتخب الأرجنتين فاز في المونديال بالمجاملات”.. حقائق ومقاطع تدحض هذا الرأي

نظام “السيسي” يلجأ لـ رونالدو لترويج دعوته للمواطنين بتناول أرجل الدجاج فتم فضحه(شاهد)

كريستيانو رونالدو يتلقى النبأ السار قبيل انطلاق بطولة خليجي 25

سعودية تنفعل وتخلع النقاب في بث مباشر.. مفاجأة صادمة بنهاية الفيديو

صادم وغير متوقع.. كويتي وثق ما حدث لحظة اقترابه من أبراج الضغط العالي (فيديو)

ظهور مفاجئ للسعودي “أبو سن” صديق كريستينا الأمريكية بعد غياب طويل

ميغان ماركل تمشي عارية بشوارع بريطانيا.. صحيفة تهين زوجة الأمير هاري

كويتي يلتقي بأيتام يمنيين يكفلهم منذ 10 سنوات لأول مرة.. فيديو مبكي

عقاقير السرطان تُبقي بوتين على قيد الحياة .. وخبير يكشف اسمين لخلافته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC