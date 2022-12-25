أسباب سقوط مدرج ملعب لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (شاهد)

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو والصور، للحظة سقوط مدرج ملعب لكرة السلة ( صالة حسن مصطفى)، في مدينة 6 أكتوبر، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة.

كما ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، انهيار جزء من مدرج ملعب (صالة حسن مصطفى)، أثناء تواجد الجماهير خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة، السبت.

انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بـ 6 اكتوبر اثناء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري #مصر! pic.twitter.com/WxVJBWH1OI — سبــــأ (@2r_sba) December 24, 2022

إصابات في سقوط مدرج لكرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، بأن 27 شخصاً أصيبوا خلال انهيار جزء من مدرج ملعب لكرة السلة. خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

كما وبينت وزارة الصحة، بأن الإصابات في صفوف الجماهير، إثر انهيار جزء من ملعب (صالة حسن مصطفى) لكرة السلة، خلال مشاهدتهم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، كانت ما بين كسور ونزيف نقل جميعهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

توقف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة

وتوقفت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة على الفور، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير على المارد الأحمر الأهلاوي 67-45. قبيل الحدث المؤسف في مدرجات الملعب.

سقوط مدرج صالة حسن مصطفى بـ 6 اكتوبر اثناء مبارة #الأهلي والاتحاد السكندري #مصر! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/94Yr5GkCSo — 🇶🇦 محمد الصرامي 🇶🇦 (@_iloveqatar2022) December 26, 2022

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أسباب سقوط مدرج ملعب كرة السلة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، خلال تصرحاته نشرتها مختلف وسائل الإعلام المصرية، إن ” سبب الإصابات هو سقوط الستاند (المنصة) الحديدية، الخاصة بكاميرات التصوير. تسبب في تدافع أكثر من 500 مشجع في المدرجات.

🚨🚨العلاقات التاريخية التي تربط النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد وجماهير الإسكندرية أكبر وأعمق من الشكر.. 🦅❤️✊ pic.twitter.com/CVmMsRGGcC — Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) December 25, 2022

كما وأضاف الشاذلي، ” الإصابات كانت لدى صفوف جماهير الاتحاد. بسبب هذا التدافع، والإصابات بسيطة والأمور مستقرة ..”.

اتحاد السلة يتابع حالة مصاب الاتحاد السكندري.. ويثمن موقف ادارتي الأهلي والاتحاد وجماهير الناديين 📝 pic.twitter.com/woBfQnIDuM — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 25, 2022

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، قد ألغى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. فيما لم يحدد موعد لاستثناء اللقاء الذي انتهى مع نهاية الشوط الثالث بتقدم الاتحاد السكندري على الأهلي المصري.