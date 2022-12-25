الأحد, ديسمبر 25, 2022
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أخت كريستيانو رونالدو تهين السعوديين بما فعلته (شاهد)

يرى مراقبون أن عائلة كريستيانو رونالدو لم تتقبل إلى اليوم فكرة أن العصر الذهبي للدون أصبح من الماضي

كتب فهمي الورغمي
أخت كريستيانو رونالدو watanserb.com
أخت كريستيانو رونالدو
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وطن- علقت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلما أفيرو، بشكل ساخر على التقارير التي تتحدث منذ أسابيع عن اقتراب شقيقها من توقيع عقد مع نادي النصر السعودي، وأنه تبعاً لذلك العقد سيتلقى تدريبات مكثفة في السعودية خلال فترة إقامته هناك.

شقيقة كريسيانو رونالدو تعلق على خبر توقيعه للنصر السعودي

وشاركت إلما فيرو، الشقيقة الثانية لـ كريستيانو رونالدو، إلى جانب “كاتيا أفيرو“، لقطة شاشة لمقال قديم بتاريخ 12 ديمسبر الجاري، يتحدث عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وعلقت أفيرو ساخرة، على ماجاء في المقال- الذي نشرته صحيفة “كوريو دا ماديرا”- عبر خاصية “ستوري” على انستغرام بكلمات قالت فيها بأن خبر الانتقال “نكتة نهاية العام”.

وتساءلت صحيفة “كوريو دا ماديرا” عن مستقبل شقيقاته في السعودية “التي تمارس فصلا صارما بين الجنسين، والالتزام بالشريعة الإسلامية”، بحسب المقال.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يأتي ذلك بينما تتداول الصحافة الإسبانية والأوروبية عموما، أنباء وتقارير بشكل متواصل عن اقتراب توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالفعل، لعقد مع نادي النصر السعودي.

حقيقة توقيع كريسيانو لنادي النصر السعودي

ومؤخرا، أشار تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “صاروخ ماديرا” يعتزم بالفعل توقيع عقد لمدة 7 سنوات مع نادي النصر السعودي، منها عامين ونصف كلاعب.

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ثم يمثل السعودية سفيرا لها خلال المدة المتبقية من العقد، خاصة بينما تفكر المملكة في التقدم بملف مشاركة لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

إلى ذلك كشفت صحيفة “سبورتس كيدا“، ما كانت قد تطرقت له صحيفة “كوريو دا ماديرا” في المقال المذكور بأن انتقال رونالدو إلى الشرق الأوسط، قد يعني انتقال شقيقاته للمملكة معه.

وأصبح نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، كريستيانو رونالدو، منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لاعبا دوليا حرا، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

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ويرى كثيرون أن تردد كريستيانو رونالدو في القبول بالعرض السعودي، عائد لأسباب كثيرة، أولا لرغبته الشديدة في اللعب لصالح أحد الأندية الأوروبية التي تخوض غمار دوري الأبطال.

وثانيا، بسبب يقينه الأكيد بأنه توجهه إلى السعودية، عموما، وأي نادي كروي خارج أوروبا أو للتوضيح خارج الدوريات الخمس الكبار (إسبانيا- ألمانيا- إنجلترا-إيطاليا-فرنسا) يعني رسميا انتهاء مسيرته “الاحترافية”.

وهو على ما يبدو، الطرح البديل الذي يرفضه البرتغالي الذي كان ذات يوم “ملك أوروبا الأبيض” الذي يهابه كبار الأندية في دوري الأبطال الأوروبية.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، صحيفة سبورتس كيدا، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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