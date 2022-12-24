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موضي الشمراني من علامات آخر الزمان.. ما فعلته في “موسم الرياض” لا يصدق (شاهد)

تعتبر موضي الشمراني أغلى مطربة شعبية في الأفراح السعودية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الفنانة موضي الشمراني watanserb.com
الفنانة موضي الشمراني

وطن– أشعلت الفنانة السعودية موضي الشمراني، الأجواء على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات موسم الرياض في حفلة نسائية بامتياز.

5 ساعات طرب

واستمر الحفل 5 ساعات متواصلة، تناوبت فيها موضي الشمراني، بالغناء مع كل من الفنانات: خديجة معاذ، ورحاب الشمراني.

 

وارتدت موضي الشمراني، فستاناً باللون الأبيض اللامع، ووضعت غطاء رأس بنفس اللون.

وكعادتها، استطاعت موضي أن تجعل جميع الحضور يرقصون ويتفاعلون على أغنياتها القديمة والجديدة.

حفل فوق الخيال

وأشادت الفنانة السعودية بتفاعل الجمهور غير العادي، وقالت: “حفل فوق الخيال طاقة جمهوري هي اللي تخليني أعطي أكثر وأكثر. أنا شخص عفوي ولا يمكن أعيش التصنع، موضي هي موضي”.

ولا يزال الجمهور السعودي تحت تأثير الطاقة والرقص التي شعروا بها في حفل موضي الشمراني، لدرجة أنهم طالبوا بمنح فنانتهم جائزة الأوسكار.

أشعلت موضي موسم الرياض

فقد نشر حساب فني شهير، الفنانات المرشحات لجوائز الأوسكار 2023، وطلب من متابعيه تخمين الفائزة.

موضي الشمراني وجائزة الأوسكار

وكان من بين المرشحات: ليدي جاجا، تايلور سويفت، ريهانا، وسيلينا جوميز.

لكنّ الناشطين السعوديين، طالبوا بأن تكون موضي من ضمنهن.

وجاء في التعليقات: “يخسن جميع اذا مب موضي الشمراني ولاّ ماتصلح الجايزه”.

طالب سعوديون بمنحها الأوسكار

ووضع آخر صورة الفنانة الشعبية معقّباً: “ارشح موضي الشمراني”.

وكتبت متابعة: “أكيد ولا وحدة، وين الفنانات اللي جد. وين موضي الشمراني؟”.

أرقصتْ مجتمعاً بأكمله

وأشادت ناشطة بقوة حضور وتأثير موضي، وكتبت: “الفنانة المبدعه..السعوديه موضي الشمراني.. لديها قدرة عجيبه على إسعاد البشر.. غنّت ذات ليلة في الرياض والسماء ملبدّة بالغيوم.. رقص السحاب وانهمر المطر”.

بينما اعتبرها آخر علامة من علامات آخر الزمان. وكتب: “متى نعرف أننا في آخر الزمان. عندما ترى ملتحي يغني وآخر يفتح بثوثا مع فتيات وطقاقه ترقص مجتمعًا بأكمله”.

وأثارت موضي قبل أسبوعين، الجدل بفستان اعتقدَ الجمهور أنه شفاف، ليتبيّنَ أنه ببطانة بلون الجلد.

وظهرت موضي بفيديو رفعت خلاله الطبقة الأولى من الفستان، للرد على منتقديها. وقالت: “اللي علقوا إنه موضي جسمها برة. هذا قماش مو جلدي.قماش بلون اللحم”.

مَن موضي؟

الجدير بالذكر، أنّ موضي الشمراني ولدت في جدة، وتبلغ من العمر الآن 50 عاماً.

بدأت مشوارها الفني مطربةً في حفلات الزفاف عام 1995، واكتسبت شهرة كبيرة بين السعوديين.

موضي الشمراني

انتقلت للغناء في الحفلات، وتقوم بإنتاج الأغاني لنفسها، وامتدت قاعدتها الجماهيرية إلى العالم العربي بأغنية “غريب الدار”.

وتعتبر موضي أغلى مطربة شعبية في الأفراح السعودية، وتتراوح أسعارها من 16 ألف دولار، إلى 20 ألف دولار.

وتصلُ أسعار تذاكر حفلاتها، إلى 531 دولاراً.

 

المصدرمواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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