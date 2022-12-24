السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022

عودة مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 بعد فترة التوقف الدولي

كتب فارس أبو شيحة
مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الكبرى watanserb.com
مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الكبرى
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم بشغف، مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى، بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنسخته ال22، وتتويج الأرجنتين باللقب للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا.

مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى

ونرفق لكم متابعينا الآعزاء في أرجاء المعمورة، مواعيد استئناف مباريات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد فترة التوقف الدولي، بسبب مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة ال17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ال26 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، بمواجهة قوية تجمع توتنهام وبرينتفورد.

كما وسيلتقي المتصدر أرسنال أمام وست هام يونايتد، وليفربول أمام أستون فيلا، إلى 3 مباريات آخرى في ذات اليوم.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة.

موعد استئناف الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)

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وستنطلق الجولة ال15 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في ال29 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، بعد فترة التوقف الدولي على ضوء مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما ويحافظ فريق برشلونة (البلوغرانا)، على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

موعد استئناف الدوري الفرنسي الممتاز (ليو ليغا)

كما وتستأنف مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، في ال28 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من منافسات الجولة ال16.

وسيلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان أمام منافسه ستراسبورغ، على ميدان ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية (باريس).

ويتربع باريس سان جيرمان على صدراة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف لنس برصيد 36 نقطة.

موعد استئناق الدوري الألماني الممتاز ( البوندسليفا)

كما وستنطلق مباريات الدوري الألماني الممتاز، في ال20 من شهر يناير/ كانون الثاني الشهر القادم، بعد فترة التوقف الدولي.

ويعتلي حامل اللقب بايرن ميونخ (البافاري)، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني. برصيد 34 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فرايبورغ برصيد 30 نقطة.

موعد استئناف الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)

وستبدأ مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، في ال4 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم، مع افتتاح منافسات الجولة ال16.

وسيواجه حامل اللقب ميلان أمام ساليرنيتانا، وأتالانتا ضد سبيزيا وروما أمام بولونيا، إلى جانب 3 مباريات آخرى في نفس اليوم.

وينفرد فريق نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة. برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب الوصيف ميلان برصيد 33 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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