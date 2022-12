مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق كرة القدم بشغف، مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى، بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنسخته ال22، وتتويج الأرجنتين باللقب للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا.

ونرفق لكم متابعينا الآعزاء في أرجاء المعمورة، مواعيد استئناف مباريات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد فترة التوقف الدولي، بسبب مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة ال17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ال26 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، بمواجهة قوية تجمع توتنهام وبرينتفورد.

A reminder of your top six 👊#PLReturns pic.twitter.com/CMiT9W5scx

— Premier League (@premierleague) December 24, 2022