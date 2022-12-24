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مفاجأة حول سبب ابتعاد عبلة كامل عن الوسط الفني! (فيديو)

ظهرت عبلة كامل فنياً لآخر مرة قبل 4 سنوات في الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”

كتب رفيف عبدالله
مفاجأة حول سبب ابتعاد عبلة كامل عن الوسط الفني! (فيديو) watanserb.com
عبلة كامل
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المصريوطن– كشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، كواليس ابتعاد الفنانة المصرية عبلة كامل عن الفن، مؤكداً أنه قرارها الشخصي.

غير مؤهلة

وقال أشرف زكي خلال استضافته ببرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”: “حاولنا نكلم عبلة كامل كتير. وهي اللي قررت وردها الدائم اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل معها كبيرة واحنا أصدقاء جدا”.

وكشف زكي أن النقابة كانت تنوي تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة للدراما بعد الضغط عليها. ولكنها رفضت بحجة أنها “غير مؤهلة حاليا”.

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وتابع: “عبلة قالتي لي يا أشرف خليني في دورات جاية، وأنا مش مؤهلة دلوقتي. واحترمنا ده، ولكن هي كويسة جدا”.

حالة وفاة السبب

كما كشف زكي أن الفنانة تعيش حالة من الحزن. وقال: “أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت، وده مدخلها في حالة حزن”.

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وسبق أن كشف المنتج جمال العدل أنه حاول إعادة عبلة إلى الوسط الفني، لكنه فشل.

تعيش عبلة حالة من الحزن بعد وفاة صديقتها

وقال العدل في تصريحات صحفية: “تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل، وذهبت لمنزلها وحاولت إقناعها أكثر من مرة، ولكنها لم توافق”.

وتابع العدل: ” كان هذا الوقت إنتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها”.

وأكد المنتج المصري أن عبلة لن تمثل مجدداً. مشيراً إلي إنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطمئن علي صحتها لأنها لا تجيب على مكالماته.

طليق عبلة كامل ينفي

لكن الفنان أحمد كمال، طليق عبلة نفى الأمر، مؤكداً أن ما تم تداوله من أخبار اعتزالها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

أكد كمال أنه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.

وكانت الفنانة قد قدمت أول أجزاء “سلسال الدم” عام 2013، ومن بعدها غابت عن الأنظار.

آخر أعمال عبلة عام 2018، وهو الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”

وبقيت تنتشر الشائعات حول اعتزال عبلة كامل ومرضها. لكن أسرتها تنفي كل مرة هذا الأمر تماما.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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