فيفي عبده تطلب من تركي آل الشيخ تحقيق أمنيتها من أجل الشعب السعودي (فيديو)

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وطن– تحدّثت الراقصة المصرية فيفي عبده، عن مشاركتها في موسم الرياض لأول مرة، ضمن معرض “أنا عربية“، الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، لدعم وتمكين المصممات في الشرق الأوسط.

أحب الشعب السعودي

وقالت فيفي عبده، خلال حوارها في برنامج “صباح العربية”: “أنا بسمع عن موسم الرياض، ومكنتش متخيلة إن المستشار تركي آل الشيخ عامل الحاجات اللي موجودة”.

وتابعت: “أنا تمنيت إن العالم كله يجي يشوف الرياض، وأنا بحب الشعب السعودي. وأتمنى إني أعمل مسرحية في موسم الرياض، والجمهور مجرد ما بيسمع صوتي بيعرفني لأن صوتي مميز”.

صباح الخير من الرياض 🇸🇦💚 اشوفكم في ختام معرض انا عربية النهاردة ان شاء الله بحبكم و وحشتوني 🥰🤗 #انا_عربية #موسم_الرياض #السعودية @Anaarabiaksa

Part 1 pic.twitter.com/cZv6zOGAop — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) December 16, 2022

وكشفت فيفي عبده سرّ حب الناس لها، قائلة: “السر هو التجارة مع الله، وده حب من الله وحب أمي وأبويا. وأنا طول عمري تحت جزمتهم”.

“كل الناس تحبني”

وأضاف: “كل الناس بتحبني حتى الأطفال. وعندي حفيدي سنتين ونص مش بيقول غير عاوز فيفي عبده ويمسك الصورة ويبوسها. أنا هتجنن نفسي أعرف ليه بيحبوني الحب ده؟”.

صباح الخير من الرياض 🇸🇦💚 اشوفكم في ختام معرض انا عربية النهاردة ان شاء الله بحبكم و وحشتوني 🥰🤗 #انا_عربية #موسم_الرياض #السعودية @Anaarabiaksa

Part 2 pic.twitter.com/xjE1rCbB6T — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) December 16, 2022

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وأكدت فيفي: “أي بيت متفق على حب فيفي عبده، وسعادتي لا توصف وأنا بشوف الأطفال جايين يجروا عليا وعاملين علامة الـ 5”.

سر الـ5 مواه

وتحدّثت فيفي عن سر علامة الـ5 مواه، قائلة: “موضوع 5 مواه، بدأ في سناب شات. أنا أول واحدة دخلته مصر. كان وقتها فيسبوك لسة بيقول يا هادي، وكان عندي نسب مشاهدات عالية جدًا”.

تشرفت بتلبية دعوة من #موسم_lلرياض لختام معرض #أنا_عربية

لشوفته فخر المراة العربية

بحبكم ✋🏻😍 pic.twitter.com/nTAPLmvQbd — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) December 17, 2022

وأردفت: “كنت بحاول أدخل العالم العربي مع مصر وكنت أون لاين كل يوم وبوريهم أنا بعمل إيه في يومي. ونشوني عين وقعدت عيانة لمدة 3 سنين والحمد لله ربنا نجاني منها. وكنت بقول لبنتي اعملي 5 مواه للفانز بتوعي”.

واستطرت الراقصة الشهيرة: “بنتي خريجة جامعة أمريكية ومتعرفش عربي أوي. وكنت جايبة ليها مُدرس عربي عشان لازم تعرف دينها، ولكن مكانتش عارفة تكتب 5 مواه. ومن هنا جه علامة إيدي 5 مواه، والناس بتفكر إني بخمس في وشهم”.

رمضان 2023

وأوضحت فيفي عبده أنّ باقي المصطلحات، صنعتها مع جمهورها. وعقّبت: “العالم كله بقى يتكلم إنجليزي أكن مكنش فيه إنجليزي قبل كده”.

وكشفت الفنانة فيفي عبده، أنها ستشارك في دراما رمضان 2023، بعمل سيتم عرضه على منصة إلكترونية.

وقالت: “عندي أعمال كتير جدًا بقرأها وبحضرها علشان رمضان. وهعمل منصات ودي أول مرة أعمل حاجة على منصة لـ رمضان. وببقى هلكانة في رمضان ولكن بيبقى كويس”.

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وتابعت فيفي: “رمضان اللي فات كان كويس الحمد لله واتبسطت بالشغل مع شيرين رضا في مسلسل شغل في العالي. وكانت تجربة جميلة جدًا كلها شباب وأنا معاهم”.

وأكدت فيفي أنّها تنبّأت بنجاح مسرحيتها “حزمني يا”، مردفة: ” الجمهور كان بييجي من السفر يشوفوها ويطلعوا على الطيارات تاني. والكل طلع منها أبطال، زي مسلسل كيداهم كسرت بيه الدنيا لأنها ظهرت فيفي عبده اللي جوايا. وعملت أدوار الأم كتير لأني بثبت نفسي من خلال الدراما”.