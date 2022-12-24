فواتير الماء والكهرباء لقصور الأسرة الحاكمة في البحرين تثير جدلا

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وطن- كشف مصدر مطّلع في وزارة الكهرباء والماء بالبحرين، عن فضيحة لأسرة آل خليفة الحاكمة، التي تحصل على دعم كبير فيما يخصّ فواتير الكهرباء والماء لا يحصل عليه أي فقير في الدولة، وهم بالإضافة لذلك -وبدايةً من الملك وولي عهده إلى أعضاء الأسرة الحاكمة- لا يسدّدون حتى قيمة فواتيرهم التي تصدر بأرقام هزيلة.

فواتير الماء والكهرباء بالقصور الملكية في البحرين

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “مرآة البحرين” المعارضة، عن المصدر المشار إليه داخل وزارة الكهرباء والماء البحرينية، والذي أكّد أنّ الهيئة تتسلّم قائمة محدثة سنوياً بـ(القصور الملكية)، التي تشملها تخفيضات هائلة في تعرفة الوحدات.

ورغم كل ذلك، لا أحد يقوم بتسديد الفواتير من كبار العائلة الحاكمة في البحرين، والتي يقدّر مجموعها الآن بعشرات الملايين من الدنانير، يقول المصدر.

وأقرّ الديوان تعرفة بـ3 فلس فقط لجميع الوحدات، وذلك لأكثر من 100 موقع، تشمل قصور الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ناصر بن حمد، وأنجال الملك، ورئيس الوزراء السابق.

وإذا ما عرفنا أنّ سعر تكلفة الوحدة 29 فلساً، فإن الأسرة الحاكمة بذلك، تتمتع بخصم يصل إلى 90%.

وهو مقدار كبير من الدعم لا يحصل عليه المواطن الفقير في الدولة، بينما يأخذه كبار العائلة الحاكمة في البحرين الذين يتمتعون بأكثر من نصف ثروات البلاد.

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ولفت المصدر إلى أنّ “تعرفة الوحدات للمواطنين البحرينيين في المسكن الأول بحسب لوائح هيئة الكهرباء هي 3 فلس لأول 3000 وحدة فقط، ثم 9 فلس للوحدات من 3001- 5000 وحدة، و16 فلس لما فوق ذلك، أما كبار العائلة فيحاسبون بـ 3 فلس لجميع الوحدات”.

وعما إذا كان الملك وأنجاله وولي العهد ورئيس الوزراء يسددون فواتير الكهرباء، يؤكد المصدر أنهم لا يسددون الفواتير المستحقّة عليهم.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أنّ “استهلاك تلك المباني للكهرباء يفوق عشرات الآلاف من فواتير المواطنين. والمتأخرات المستحقة على قائمة الـ 100 مبنى الخاصة بالأسرة الحاكمة والحاشية تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير”.

وبخصوص تعرفة الماء المفروضة على تلك القائمة، أوضح ذات المصدر أنّها تصل لـ25 فلساً للمتر المكعب فقط، فيما يفرض على البحرينيين 750 فلساً للمتر المكعب، أي إنّ أفراد العائلة الملكية يحصلون على دعم يصل إلى 97% من سعر الوحدة، ورغم ذلك لا يسددون الفواتير.

عائلة آل خليفة مقسّمة إلى فئات

وعن الفئات الأخرى، تؤكد المعلومات أنّ العائلة مقسّمة إلى فئات، وغالبية أفرادها يدفع عنهم الديوان الملكي مخصصات لفواتير الكهرباء والماء.

الفئة الأقل درجة في سلم ترتيب العائلة يدفع الديوان عنها 100 دينار، والفئة الأعلى 200 دينار، أما الفئة الأعلى في سلم الترتيب فمخصصاتها تتراوح ما بين 1000- 1500 دينار، وبينهم الرئيس التنفيذي السابق للهيئة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، بحسب المصدر.

ويلتزم عدد قليل من هذه الفئات بالدفع، أما السواد الأعظم فيرفض السداد، ويقول إن الديوان هو المسؤول عن تسديد فواتيره، لذلك فإنهم لا يدفعون الفوارق في الفواتير على الإطلاق، وكذلك لا يفعل الديوان.

وايضاً لا يتمّ قطع الخدمة عنهم رغم ذلك، وبالرغم من أنّ العداد الجديد يمكن التحكم فيه عن بعد، حيث لا أحد يجرؤ على قطع الخدمة عن أي شخص من الأسرة الحاكمة.

ولفت تقرير “مرآة البحرين”، إلى أنه رغم أن قصورهم وأملاكهم تمثّل عبئاً كبيراً على خدمات الكهرباء في الدولة، فإن كبار العائلة الملكية يتمتعون بتعرفة مخفّضة تصل إلى 3 فلس فقط، ورغم ذلك لا يسددون فواتيرهم.

ولا ينطبق ذلك على المباني الخاصة فقط، فمتأخرات بعض الاستثمارات مثل: الفنادق المملوكة لكبار العائلة الحاكمة (كالريجينسي ومجمع الدانة)، تصل لملايين الدنانير.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ الفئة الأغنى في البلاد والتي تستحوذ على الثروة، لا تسدد فواتيرها، بينما تُحاسب الهيئة المواطن الفقير، ومن لا يدفع تقطع الكهرباء عنه دون إنذار.