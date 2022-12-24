السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

غيابات مؤثرة عن تشكيلة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي اليوم watanserb.com
تشكيلة الأهلي اليوم
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وطن- تشهد تشكيلة الأهلي الغيابات المؤثرة، قبيل مواجهة نظيره سموحة، الأحد، في منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد الإنتاج الحربي).

وستنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة، في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

كما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت السعودية، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السادسة مساءً، لنقل المباراة القوية بين كلا الفريقين.

تشكيلة الأهلي ضد سموحة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام سموحة، وسط الغيابات المؤثرة لنجومه، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع الأهلي: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي (برونو سافيو).

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، شادي حسن (حسام حسن).

غيابات الأهلي عن مباراة سموحة

وسيغيب العديد من اللاعبين عن صفوف الأهلي أمام منافسه سموحة، هم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، عمار حمدي، أكرم توفيق، كما من المحتمل مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) في اللقاء.

معلق مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

وسيعلق على مباراة الأهلي أمام سموحة، في منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز، على قنوات (أون تام سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أيمن الكاشف، أو مدحت شلبي.

ويحافظ فريق الأهلي (المارد الأحمر)، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن حامل اللقب الزمالك الوصيف، برصيد 20 نقطة.

كما جاء الفريق المنافس سموحة في المركز الـ12 من الترتيب، برصيد 7 نقطة.

المصدروطن + صفحة الأهلي + صفحة سموحة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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