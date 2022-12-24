غيابات مؤثرة عن تشكيلة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

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وطن- تشهد تشكيلة الأهلي الغيابات المؤثرة، قبيل مواجهة نظيره سموحة، الأحد، في منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد الإنتاج الحربي).

وستنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة، في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

كما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت السعودية، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السادسة مساءً، لنقل المباراة القوية بين كلا الفريقين.

تشكيلة الأهلي ضد سموحة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام سموحة، وسط الغيابات المؤثرة لنجومه، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع الأهلي: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي (برونو سافيو).

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، شادي حسن (حسام حسن).

غيابات الأهلي عن مباراة سموحة

وسيغيب العديد من اللاعبين عن صفوف الأهلي أمام منافسه سموحة، هم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، عمار حمدي، أكرم توفيق، كما من المحتمل مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) في اللقاء.

معلق مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

وسيعلق على مباراة الأهلي أمام سموحة، في منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز، على قنوات (أون تام سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أيمن الكاشف، أو مدحت شلبي.

الامطار لن تحرمنا من فرصة لعب لقاء الغد❌ إليكم قائمة الموج الازرق لمواجهة الاهلي غداً في إطار بطولة الدوري الممتاز🏆⚽#سموحة | #فخر_اسكندرية 🔵 pic.twitter.com/0toNg1XYR8 — Smouha SC (@SmouhaOfficial) November 24, 2021

ويحافظ فريق الأهلي (المارد الأحمر)، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن حامل اللقب الزمالك الوصيف، برصيد 20 نقطة.

كما جاء الفريق المنافس سموحة في المركز الـ12 من الترتيب، برصيد 7 نقطة.