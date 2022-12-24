السبت, ديسمبر 24, 2022
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طالبان تمنع النساء من العمل والتعليم في أفغانستان.. لماذا؟

تظاهرات للأفغانيات في المدن الكبرى ضد الحظر

كتب خالد الأحمد
طالبان تمنع النساء من العمل watanserb.com
طالبان تمنع النساء من العمل
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وطن- أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، السبت، أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

طالبان تمنع النساء من العمل في أفغانستان

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب ذلك الخطاب، والذي ورد فيه أن الموظفات ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.

طالبان تمنع النساء من العمل
طالبان تمنع النساء من العمل

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وأدان القائم بالأعمال النرويجي، الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان واستضافت محادثات بين طالبان وأعضاء من المجتمع المدني في يناير، هذه الخطوة.

طالبان تمنع النساء من العمل
طالبان تمنع النساء من العمل

وكتب بول كلومان بيكين في تغريدة على تويتر “يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور.بالإضافة إلى كونها ضربة لحقوق المرأة، ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفا”.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان حيث تقدم خدمات في ظل الأزمة الإنسانية في البلاد.

طالبان تمنع النساء من العمل
طالبان تمنع النساء من العمل
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ولدى سؤاله عما إذا كانت القواعد تسري على وكالات الأمم المتحدة، قال “حبيب” إن الخطاب ينطبق على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، المعروفة باسم (أكبر). ولا تشمل هذه الهيئة الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.

وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان لتنفيذ عملها الإنساني.

ويقول موظفو الإغاثة إن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات.

ودخل اقتصاد أفغانستان المتعثر بالفعل في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية.

وتوفر المساعدات الإنسانية، التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة، شريان حياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.

ملابس النساء من الرأس إلى القدمين

وتأمر طالبان النساء في معظم مجالات العمل بارتداء الملابس من الرأس إلى القدمين في الأماكن العامة. كما تم منع النساء من دخول المنتزهات والصالات الرياضية”.

يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من قيام طالبان بحظر الطالبات من الالتحاق بالجامعات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تظاهرت النساء الأفغانيات في المدن الكبرى ضد الحظر، في علامة نادرة على الاحتجاج المحلي منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي. كما تسبب القرار في غضب ومعارضة في أفغانستان وخارجها.

وقال وزير الاقتصاد “قاري الدين محمد حنيف” قال فيها إن أي منظمة غير حكومية لا تلتزم بالأمر ستُلغى رخصة التشغيل الخاصة بها في أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ، عبد الرحمن حبيب ، مضمون الرسالة لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوزارة إنها تلقت “شكاوى خطيرة” بشأن موظفات يعملن في منظمات غير حكومية لا يرتدين الحجاب “الصحيح”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور وسط مخاوف من أن يكون الحظر الأخير الذي فرضته طالبان، بمثابة نقطة انطلاق لحظر شامل على مغادرة الأفغانيات المنزل.

وقالت مليحة نيازاي ، وهي مدربة رئيسية في منظمة غير حكومية تعلم الشباب حول قضايا مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي للوكالة “إنه إعلان مفجع ألسنا بشر لماذا يعاملوننا بهذه القسوة “؟

وقالت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل في كابول إن وظيفتها كانت مهمة لأنها كانت تخدم بلدها وهي الشخص الوحيد الذي يعول عائلتها.

وأضافت :”هل سيدعمنا المسؤولون بعد هذا الإعلان؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا يصادرون لقمة عيشنا” .

وعلقت عاملة في منظمة غير حكومية تبلغ من العمر 24 عاماً من جلال أباد وتعمل في المجلس النرويجي للاجئين، إن هذه كانت “أسوأ لحظة في حياتي” وأضافت أن “الوظيفة تمنحني أكثر من … لقمة العيش ، إنها تمثيل لكل الجهود التي بذلتها” ، رافضة إعطاء اسمها خوفا على سلامتها.

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تظاهرات احتجاجية

وقال شهود عيان إن قوات طالبان الأمنية استخدمت خراطيم المياه، السبت، لتفريق النساء المحتجات على حظر التعليم الجامعي للنساء في مدينة هيرات الغربية.

وبحسب الشهود ، كانت حوالي عشرين امرأة متوجهة إلى منزل حاكم مقاطعة هيرات يوم السبت للاحتجاج على الحظر وهتف العديد منهن: “التعليم من حقنا” – عندما تم صدهم من قبل قوات الأمن التي أطلقت خراطيم المياه.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته مع وكالة الأسوشييتد برس النساء يصرخن ويختبئن في شارع جانبي هربًا من خراطيم المياه. ثم يستأنفن احتجاجهن بهتافات احتجاج.

وقالت مريم، إحدى منظمي الاحتجاج ، إن ما بين 100 و 150 امرأة شاركن في الاحتجاج ، وانتقلن في مجموعات صغيرة من أجزاء مختلفة من المدينة نحو نقطة التقاء مركزية. ولم تذكر اسمها الكامل خوفا من الانتقام.

مراسلة CNN بالعباءة والحجاب في تغطية صحفية بأفغانستان التزاما بتعليمات طالبان (فيديو)

المصدرتويتر، وكالة أسوشيتد برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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