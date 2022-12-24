صورة مؤثرة لـ بيليه من داخل المستشفى وابنته تعلق: مستمر في القتال(شاهد)

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وطن– قالت ابنة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ “بيليه” بعد أن علمت بتدهور حالته الصحية، أنه “يستمر في القتال”.

وكتبت “كيلي ناسيمنتو” على إنستغرام مع صورة لها وهي تعانق والدها في سرير مستشفى ساو باولو حيث يمكث اللاعب السابق البالغ من العمر 82 عامًا في المستشفى.

وهذه هي الصورة الأولى لـ “بيليه” منذ أن أفاد أطبائه ، قبل يومين ، بتقدم السرطان، مما تسبب في “اختلال وظيفي” في كليتيه وقلبه”، حيث سيقض عيد الميلاد في المستشفى ، بعد أن تم إدخاله إلى المستشفى منذ 29 نوفمبر/تشرين أول الفائت.

وتم نقل بيليه إلى المستشفى لتقييم التغيير في العلاج الكيميائي، الذي كان يتلقاه منذ اكتشاف ورم القولون في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن بعد أيام ، أفاد المستشفى أنه كان يعالجه أيضًا من عدوى في الجهاز التنفسي حيث عانى وفقًا لبناته، من مرض كوفيد -19.

تدهور الحالة الصحية لبيليه

ويوم الأربعاء الماضي، أبلغ الأطباء عن تفاقم مرض السرطان وقالوا إن لاعب كرة القدم السابق “يحتاج إلى رعاية أكبر فيما يتعلق بضعف الكلى والقلب”.

واحتجز بطل العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبيرت إينشتاين في مدينة ساو باولو عقب تعرضه لإعياء عام في الجسم وخضوعه لفحوصات مختلفة، وفقا لوسائل اعلام مختلفة.

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وكشفت صحيفة “غلوبو” البرازيلية أن الأطباء الذي وجهوا الرعاية له شخصوا حالته بإعياء عام وأزمة قلبية.

بيليه يخضع لعملية جراحية وعلاج كيميائي

وخضع بيليه العام الماضي لعملية جراحية للعلاج من ورم في القولون خلال كشف دوري.

وخضع منذ ذلك الحين لجلسات بالعلاج الكيماوي أجبره على دخول المستشفى عدة مرات لمتابعة مدى تطوره عن كثب.

وتدهورت الحالة الصحية لبيليه في الأعوام الأخيرة أيضاً لأسباب أخرى مثل مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، ما أدى إلى تقليل ظهوره العلني، لكنه ظل ناشطا للغاية على الشبكات الإجتماعية.