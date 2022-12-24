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سر تعويذة ميسي.. جلبت له الحظ وحرص على ملازمتها له (شاهد)

أهداه إياها صحفي أرجنتيني منذ العام 2018 لتكون بمثابة تعويذة وتميمة الحظ الخاص به

كتب خالد الأحمد
سر تعويذة ميسي watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن- أثار النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” استغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “شريط أحمر” ـ وصفه البعض بالتعويذة ـ ارتداها كثيراً حول كاحله الأيسر خلال نهائي كأس العالم في قطر.

وظهر الشريط الأحمر أو تعويذة ميسي كما وصفها النشطاء، حول كاحله عندما كان نجم التانغو في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا في المباراة النهائية بقطر.

سر يعود إلى عام 2018

ويعود سر هذا الشريط إلى عام 2018، أثناء فعاليات كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا، حينها أجرى الصحافي “راميرو بانتوروتو” حواراً مع ميسي.

والهدف من اللقاء كان لأجل إهداء ميسي ربطة حمراء خاصة بعثت بها والدة الصحفي إلى نجم التانغو، حيث أخبره أن هذه الربطة بمثابة التعويذة التي ستفك النحس عنه في المباريات الدولية وستجلب له الحظ السعيد.

وبعد ذلك بالفعل سجل ميسي هدفاً قاد به الأرجنتين للفوز على نيجيريا بهدفين لواحد.

الربطة الحمراء في مونديال قطر

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وبعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهاية واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم على الإطلاق، نشر اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية عبر حسابه في انستغرام صورة له وهو يحمل الكأس إلى جانب زميله في الفريق جونزالو مونتيل، وتبين من خلال الصورة أنه لا يزال يرتدي الربطة حمراء اللون.

وأشارت صحيفة “الاندبندت” البريطانية في تقرير لها، إلى أن ميسي حصل على الشريط الأحمر قبل أربع سنوات وهو يخص والدة صحفي أرجنتيني.

وتسلم ميسي الشريط من قبل الصحفي راما بانتاروتو، بعد تعادل الأرجنتين مع أيسلندا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 في روسيا ، وهي المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

وقال “بانتاروتو” وهو يسلم الهدية: “أمي تحبك أكثر مما تحبني.. وجعلتني أحمل لك هذا الشريط الأحمر الخاص بها من أجل الحظ.. إذا كنت تريد ذلك”.

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وبعد ظهور ميسي مرتديا هذا الشريط الأحمر بعدها، انتشر مقطع فيديو للصحافي وقد اغرورقت عيناه بالدموع، يقول فيه: “أمي .. ميسي لبسه”.

ومن بعد تلك الحادثة، ظهر ميسي مراراً يرتدي ذاك الشريط الذي ظل محتفظا به طيلة 4 سنوات، أي منذ المونديال الماضي.

تعويذات محظوظة

كما شوهد زملاء ميسي في الفريق وهم يرتدون شرائط حمراء منذ كأس العالم 2018 كتعويذات محظوظة.

وارتدى لاعب خط وسط برشلونة السابق فيليب كوتينيو واحدة، بينما شوهد الأرجنتيني رودريجو دي بول، ولاوتارو مارتينيز، وإميليانو مارتينيز، وهم يرتدون شرائط مماثلة على معصمهم في قطر.

وتشير صور من احتفالات الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم، إلى أن أيقونة كرة القدم كان يرتدي ذات الشريط الذي ارتداه خلال المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.

وتوصل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان للبقاء مع النادي لموسم 2023- 2024 على الأقل ، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وقالت الصحيفة: “في أوائل ديسمبر، في خضم كأس العالم ، تم التوصل إلى اتفاق لميسي للبقاء في المركز لموسم آخر على الأقل.

المصدرتويتر، صحيفة "الاندبندت" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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