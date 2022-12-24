سر تعويذة ميسي.. جلبت له الحظ وحرص على ملازمتها له (شاهد)

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وطن- أثار النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” استغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “شريط أحمر” ـ وصفه البعض بالتعويذة ـ ارتداها كثيراً حول كاحله الأيسر خلال نهائي كأس العالم في قطر.

وظهر الشريط الأحمر أو تعويذة ميسي كما وصفها النشطاء، حول كاحله عندما كان نجم التانغو في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا في المباراة النهائية بقطر.

سر يعود إلى عام 2018

ويعود سر هذا الشريط إلى عام 2018، أثناء فعاليات كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا، حينها أجرى الصحافي “راميرو بانتوروتو” حواراً مع ميسي.

في ٢٠١٨ فيه واحد صحفي وقف ميسي واداله شريط احمر كان بتاع والدة الصحفي وقال ل ميسي ان والدته بتقول عليه شريط الحظ وهتفرح لو انت اخدته ولبسته لغاية دلوقتي ميسي لسه لابس الشريط الاحمر

اكتر لاعب متواضع في تاريخ كره القدم pic.twitter.com/QqRLOlQQyK — عبراضي 🇵🇸🇦🇷 (@cazoorla_) December 20, 2022

والهدف من اللقاء كان لأجل إهداء ميسي ربطة حمراء خاصة بعثت بها والدة الصحفي إلى نجم التانغو، حيث أخبره أن هذه الربطة بمثابة التعويذة التي ستفك النحس عنه في المباريات الدولية وستجلب له الحظ السعيد.

وبعد ذلك بالفعل سجل ميسي هدفاً قاد به الأرجنتين للفوز على نيجيريا بهدفين لواحد.

الربطة الحمراء في مونديال قطر

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وبعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهاية واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم على الإطلاق، نشر اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية عبر حسابه في انستغرام صورة له وهو يحمل الكأس إلى جانب زميله في الفريق جونزالو مونتيل، وتبين من خلال الصورة أنه لا يزال يرتدي الربطة حمراء اللون.

ميسي لا يزال يضع الربطة الحمراء على قدمه 🫥 فقط الاساطير يعرفون قصتها الي يعرف القصه يقولها في التعليقات pic.twitter.com/YjgWMLRtjP — ولـيد الـحـمـيـري ‏↴' (@wled0_) December 18, 2022

وأشارت صحيفة “الاندبندت” البريطانية في تقرير لها، إلى أن ميسي حصل على الشريط الأحمر قبل أربع سنوات وهو يخص والدة صحفي أرجنتيني.

وتسلم ميسي الشريط من قبل الصحفي راما بانتاروتو، بعد تعادل الأرجنتين مع أيسلندا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 في روسيا ، وهي المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

وقال “بانتاروتو” وهو يسلم الهدية: “أمي تحبك أكثر مما تحبني.. وجعلتني أحمل لك هذا الشريط الأحمر الخاص بها من أجل الحظ.. إذا كنت تريد ذلك”.

وبعد ظهور ميسي مرتديا هذا الشريط الأحمر بعدها، انتشر مقطع فيديو للصحافي وقد اغرورقت عيناه بالدموع، يقول فيه: “أمي .. ميسي لبسه”.

ومن بعد تلك الحادثة، ظهر ميسي مراراً يرتدي ذاك الشريط الذي ظل محتفظا به طيلة 4 سنوات، أي منذ المونديال الماضي.

#ElHiloRojo El momento en el que @ramapantorotto le pregunta a Leo Messi por la cintita que le mandó su mamá… y "La Pulga" lo deja mudo con su respuesta #VamosArgentina pic.twitter.com/aLUTkqEhMB — Telefe Noticias (@telefenoticias) June 27, 2018

تعويذات محظوظة

كما شوهد زملاء ميسي في الفريق وهم يرتدون شرائط حمراء منذ كأس العالم 2018 كتعويذات محظوظة.

وارتدى لاعب خط وسط برشلونة السابق فيليب كوتينيو واحدة، بينما شوهد الأرجنتيني رودريجو دي بول، ولاوتارو مارتينيز، وإميليانو مارتينيز، وهم يرتدون شرائط مماثلة على معصمهم في قطر.

وتشير صور من احتفالات الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم، إلى أن أيقونة كرة القدم كان يرتدي ذات الشريط الذي ارتداه خلال المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.

وتوصل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان للبقاء مع النادي لموسم 2023- 2024 على الأقل ، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وقالت الصحيفة: “في أوائل ديسمبر، في خضم كأس العالم ، تم التوصل إلى اتفاق لميسي للبقاء في المركز لموسم آخر على الأقل.