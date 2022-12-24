السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

سبب استبعاد عبد الكريم حسن بشكل نهائي عن السد القطري (صور)

حوار مشجع مع القطري عبد الكريم حسن يتسبب في فسخ تعاقده مع نادي السد

كتب فارس أبو شيحة
اللاعب عبد الكريم حسن watanserb.com
نادي السد القطري فسخ تعاقده مع اللاعب عبد الكريم حسن
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وطن- فسخ نادي السد القطري، تعاقده مع اللاعب عبد الكريم حسن 29 عاماً، على خلفية حواره مع أحد المشجعين، بشأن أداء المنتخب القطري في مونديال كأس العالم 2022، وخروجه مبكراً من منافسات دور المجموعات بعد 3 هزائم متتالية.

سبب استبعاد عبد الكريم حسن

ووجه أحد المشجعين إلى النجم القطري ذو الأصول السودانية عبد الكريم حسن، بشأن الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب القطري في مونديال كأس العالم 2022، وخروجه كأول المنتخبات من البطولة العالمية، قائلاً: ” كابتن، شوية دم واحساس.. الناس تستذبح في الملعب وتقاتل عشان شعار منتخباتها”.

وأضاف المشجع، ” أنت خسران وأداء مخجل وعادي عندك شغال سنابات!، يا أخي ركز على البطولة .. ركز على تشريف المنتخب!”.

كما وتابع المشجع إلى الكابتن القطري عبد الكريم حسن، ” شوي مراعاة لمشاعر الجماهير، حسسونا أنكم متأثرين، لأنكم خذلتوا الشعب .. خذلتوا الإعلام والمسؤولين إلى 12 سنة، يقاتلون ضد الإعلام والمؤمرات”.

نادي السد القطري فسخ تعاقده مع اللاعب عبد الكريم حسن
نادي السد القطري فسخ تعاقده مع اللاعب عبد الكريم حسن

لكن رد الكابتن القطري عبد الكريم حسن، على المشجع، قائلاً: ” استريح .. عبالك حرب”.

ليعود المشجع بالرد على لاعب السد القطري السابق حسن، ” هي فعلاً حرب كروية وشرف وسمعة وطن، الظاهر سبب أدائكم المخجل، هو أنك مستوعب أنك تلعب باسم الوطن وشرف الكرة القطرية، كما وآمال شعب كامل. توقعت رد أفضل وتوقعتك تحس بالمسؤولية”.

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ليرد اللاعب القطري عبد الكريم حسن، بوضع تعبيرات الضحك على حديث المشجع معه. وهو ما أثار غضب جماهير والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

السد القطري فسخ عقده مع عبد الكريم حسن

وكان نادي السد القطري قد أعلن، الأربعاء الماضي، استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق بشكل نهائي، على ضوء فكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة.

من هو عبد الكريم حسن؟!

اللاعب عبد الكريم حسن فاضل فضل الله، لاعب قدم كرة قدم قطري محترف، يلعب في مركز الدفاع مع المنتخب القطري (العنابي). وهو من مواليد شهر أغسطس/ آب عام 1993.

وبدأ النجم القطري عبد الكريم حسن، مسيرته الكروية مع نادي السد القطري في عام 2007، كما وأعاره النادي القطري إلى صفوف يوبين البلجيكي لموسم وحيد 2017-2018. ليعود إلى نادي السد قبل أن يفسخ عقده بشكل نهائي الأسبوع الماضي.

ويحتل فريق السد في المركز ال9 من ترتيب دوري نجوم قطر. برصيد 7 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر العربي برصيد 16 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي السد + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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