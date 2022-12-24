زوجة محمد صلاح ببجامة النوم وتحتفل معه بالكريسماس (شاهد)

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وطن- نشر الفرعون المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورا حديثة له على حساباته بمواقع التواصل توثق احتفاله بالكريسماس، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه.

هكذا احتفل محمد صلاح بالكريسماس مع زوجته وبنتيه مكة وكيان

ودائما ما يثير محمد صلاح الجدل بإطلالاته ومواقفه التي ينتقدها البعض من جمهوره العربي، معتبرين أفعاله مخالفة للثقافة والعادات العربية التي عليه أن يلتزم بها كوجهة مشرفة للعرب، حسب وصفهم.

وظهرت في الصور ماجي صادق زوجة محمد صلاح، وهي تجلس بجانبه رفقة طفلتيهما (مكة وكيان)، ويرتدون جميعا “البجامة” احتفالا بالكريسماس وفق الطريقة التقليدية المعتادة.

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الصور التي نشرها محمد صلاح، على حسابه الرسمي بانستغرام ورصدتها (وطن)، ظهرت فيها أسرة الفرعون المصري سعيدة جدا ويتبادلون الابتسامات.

وكان نجم ليفربول يحمل ابنته مكة على رجليه، بينما كانت زوجته ماجي صادق تحمل الابنة الأصغر كيان.

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وارتدوا جميعا بجامة موحدة اللون بمقاسات مختلفة تناسب كل فرد منهم، وزادت زوجة محمد صلاح “الزنط” على رأسها لتغطية شعرها.

ولاقت صور “صلاح” تفاعلا كبيرا جدا بين متابعيه على مواقع التواصل، وتخطى عدد الإعجابات بها عشرات الآلاف رغم نشره لها منذ قليل.

ويحظى محمد صلاح بشعبية ضخمة جدا في مصر والوطن العربي، فضلا عن شعبيته الجارفة في بريطانيا حيث يعد النجم الأول لنادي ليفربول، ويعشقه مشجعوا النادي الذين يلقبوه بالفرعون.

انتقادات لاحتفال محمد صلاح بالكريسماس

وكالعادة تعرض النجم المصري لانتقادات من البعض بسبب احتفاله بالكريسماس، معللين ذلك بأن الاحتفال به يخالف شريعة الإسلام، حسب قولهم.

وفي هذا السياق هاجمه أحد النشطاء مستنكرا احتفاله بالكريسماس:”ما هذا يا صلاح؟”

فيما دون آخر:”منعاً للقيل والقال والجدل الموسمي.. صلاح مش قدوة.. مُجرد لاعب فقط .”

وتساءل ناشط معبرا عن غضبه من تصرف محمد صلاح:”هل هذا هو فخر العرب بالنسبة لكم؟”

وهاجمه آخرون وقارنوا مواقفه بمواقف نجوم كرة مسلمين آخرين، يرفضون الاحتفال بأي مناسبة تخالف شريعة الإسلام.

ويشار إلى أن الجدل الحالي حول احتفال صلاح بالكريسماس رفقة أسرته، تكرر ايضا العام الماضي وتعرض لكثير من نفس الانتقادات.

والعام الماضي أيضا، ظهر محمد صلاح في صور نشرها عبر حسابه الشخصي في انستغرام مع زوجته وابنتيه مكة وكيان بأزياء عيد الميلاد، حيث ارتدوا جميعا بيجامة موحدة.

والتقط محمد صلاخ مع أسرته الصور بجوار شجرة الكريسماس وعلق قائلا “MerryChristmas”.

وأثارت صور محمد صلاح مع أسرته تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، الذين أمطروه بآلاف الردود.

ومنهم من انتقد احتفال محمد صلاح بـ”الكريسماس”. مشيرا إلى أنه ليس عيد إسلامي ولا يجوز للمسلمين الاحتفال به، حسب قولهم.

محمد صلاح وصل لإنجاز لم يسبقه إليه اي لاعب مصري

جدير بالذكر أن محمد صلاح، تمكن خلال سنوات قليلة من أن يصبح من أكبر نجوم العالم، عقب خروجه من مصر وبدء مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وبعد إنجازات ضخمة حققها مع فريقه ليفربول، أصبح “الفرعون المصري” معشوق الجماهير الإنجليزية، وصار ضمن أغلى لاعبي العالم.

ولم يحالف محمد صلاح الحظ هذه المرة في المشاركة بكأس العالم حيث خرجت مصر من التصفيات، رغم أن البطولة هذه المرة لأول مرة في التاريخ على أرض عربية ولأول مرة في الشرق الأوسط عامة.

ويحمل المصريون اتحاد الكرة المصري مسؤولية تدمير المنتخب، وتوجه إليه أصابع الاتهام بالفساد لكبار المسؤولين فيه.

وأصبح حال منتخب مصر حاليا يرثى له، بعدما كان بطل إفريقيا لعقود خاصة أيام جيل محمد أبو تريكة ورفاقه.