حقيقة دعم كريستيانو رونالدو لفلسطين بعد تبرعه بالدم لإسرائيل (شاهد)

وطن- تتداعى بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء ومنشورات تشيد بكريستيانو رونالدو، مدّعيةً بأنّه قام ببيع أحد جوائز الحذاء الذهبي التي فاز بها ليتبرّع بأموالها للأطفال الفلسطينيين إلا أنّ هذا الإدعاء خاطئ.

وكريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم، وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي، وفاز أكثر من مرة بجائزة أفضل لاعب في العالم، ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكان عدد كبير من المتابعين العرب كالوا المديح لرونالدو وأشادوا بإنسانيته، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، أخبار نقلتها العديد من وسائل الإعلام، تفيد بتبرعات قدمها اللاعب العالمي للشعبين الفلسطيني والسوري.

والحقيقة ووفق “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” لوكالة “فرانس برس“، فإن رونالدو لم يتبرّع بأي من جوائزه لمساعدة الأطفال الفلسطينيين، وجوائز الحذاء الذهبي الأربع التي فاز بها معروضة جميعها في المتحف المخصّص له في البرتغال.

وفاز رونالدو أربع مرات بجائزة الحذاء الذهبيّ في 2008 و2011 و2014 و2015.

وعرضت هذه الجوائز جميعها في المتحف المخصّص له في مدينة ماديرا في البرتغال.

وتضمّ المنشورات المزعومة المتداولة صورةً لرونالدو وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبيّ مرقةً بتعليق جاء فيه “العالم لن ينسى من باع حذاءه الذهبيّ وتبرّع به لأطفال فلسطين، لكنّ رونالدو لم يقم ببيع أي حذاء ليتبرّع بأمواله للأطفال الفلسطينيين.

ونفى مصدر في المتحف صحّة ما يتردّد على مواقع التواصل، وقال لوكالة “فرانس برس” إن رونالدو لم يتبرع يوماً بأي من أحذيته الذهبيّة.

وأضاف المصدر ردّاً على ما جاء في المنشورات: “الجوائز الأربع معروضة في المتحف.”

وضمّت لائحة المتعاطفين مع فلسطين بطل العالم في كرة القدم الفرنسي بول بوغبا، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، والظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي بطل إيطاليا مع نادي إنتر، واللاعب المصري أحمد حسن “كوكا” مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، واللاعب الدولي محمد أبو تريكة.

لكنّ لا أثر لأي موقف تضامنيّ من رونالدو مع الفلسطينيين في حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

والغريب في الأمر أن كريستيانو رونالدو تعرض لحملة هجوم شرسة من قبل العرب عام 2018، بعدما أعلن تبرعه بالدم لصالح الجرحى والمرضى الإسرائيليين، تشجيعا لحملة أطلقتها منظمة نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية.

وما يجعل الأمر غريبا هو أن شائعة واحدة في عام ٢٠١٩ جعلت العرب ينسون ما حدث قبل ذلك بعام.

وفي العام 2018 شارك كريستيانو رونالدو، بحملة توعية أطلقتها منظمة “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية، تحث على ضرورة التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى في دولة الاحتلال.

وكشفت المنظمة وقتها أن رونالدو سينضم إلى حملتها التي تدعو إلى التشجيع على التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى الإسرائيليين.

وأكدت منظمة “نجمة دواود الحمراء” أن مراكز التبرع بالدم ستنتشر في مناطق متفرقة من إسرائيل، وذلك اقتداء بما تنظمه دول أخرى من حملات تشجيع على هذا الأمر.

ويشار أيضا إلى أن اللاعب الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي دائما ما يرتبط اسمه باسم رونالدو عندما يتم الحديث عن أفضل لاعب في العالم، قد تعاقد عام 2017، مع شركة إسرائيلية مختصة بالعملة الإلكترونية وأنظمة “Blockchain”.

