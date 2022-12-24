السبت, ديسمبر 24, 2022
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حقيقة دعم كريستيانو رونالدو لفلسطين بعد تبرعه بالدم لإسرائيل (شاهد)

راجت منشورات على المواقع بأن رونالدو باع الحذاء الذهبي ليتبرع بثمنه للأطفال الفلسطينيين

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- تتداعى بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء ومنشورات تشيد بكريستيانو رونالدو، مدّعيةً بأنّه قام ببيع أحد جوائز الحذاء الذهبي التي فاز بها ليتبرّع بأموالها للأطفال الفلسطينيين إلا أنّ هذا الإدعاء خاطئ.

حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو لفلسطين

وكريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم، وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي، وفاز أكثر من مرة بجائزة أفضل لاعب في العالم، ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكان عدد كبير من المتابعين العرب كالوا المديح لرونالدو وأشادوا بإنسانيته، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، أخبار نقلتها العديد من وسائل الإعلام، تفيد بتبرعات قدمها اللاعب العالمي للشعبين الفلسطيني والسوري.

والحقيقة ووفق “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” لوكالة “فرانس برس“، فإن رونالدو لم يتبرّع بأي من جوائزه لمساعدة الأطفال الفلسطينيين، وجوائز الحذاء الذهبي الأربع التي فاز بها معروضة جميعها في المتحف المخصّص له في البرتغال.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وفاز رونالدو أربع مرات بجائزة الحذاء الذهبيّ في 2008 و2011 و2014 و2015.

وعرضت هذه الجوائز جميعها في المتحف المخصّص له في مدينة ماديرا في البرتغال.

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وتضمّ المنشورات المزعومة المتداولة صورةً لرونالدو وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبيّ مرقةً بتعليق جاء فيه “العالم لن ينسى من باع حذاءه الذهبيّ وتبرّع به لأطفال فلسطين، لكنّ رونالدو لم يقم ببيع أي حذاء ليتبرّع بأمواله للأطفال الفلسطينيين.

ونفى مصدر في المتحف صحّة ما يتردّد على مواقع التواصل، وقال لوكالة “فرانس برس” إن رونالدو لم يتبرع يوماً بأي من أحذيته الذهبيّة.

وأضاف المصدر ردّاً على ما جاء في المنشورات: “الجوائز الأربع معروضة في المتحف.”

وضمّت لائحة المتعاطفين مع فلسطين بطل العالم في كرة القدم الفرنسي بول بوغبا، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، والظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي بطل إيطاليا مع نادي إنتر، واللاعب المصري أحمد حسن “كوكا” مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، واللاعب الدولي محمد أبو تريكة.

لكنّ لا أثر لأي موقف تضامنيّ من رونالدو مع الفلسطينيين في حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

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رونالدو تبرع بالدم للإسرائيليين

والغريب في الأمر أن كريستيانو رونالدو تعرض لحملة هجوم شرسة من قبل العرب عام 2018، بعدما أعلن تبرعه بالدم لصالح الجرحى والمرضى الإسرائيليين، تشجيعا لحملة أطلقتها منظمة نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية.

وما يجعل الأمر غريبا هو أن شائعة واحدة في عام ٢٠١٩ جعلت العرب ينسون ما حدث قبل ذلك بعام.

وفي العام 2018 شارك كريستيانو رونالدو، بحملة توعية أطلقتها منظمة “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية، تحث على ضرورة التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى في دولة الاحتلال.

وكشفت المنظمة وقتها أن رونالدو سينضم إلى حملتها التي تدعو إلى التشجيع على التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى الإسرائيليين.

وأكدت منظمة “نجمة دواود الحمراء” أن مراكز التبرع بالدم ستنتشر في مناطق متفرقة من إسرائيل، وذلك اقتداء بما تنظمه دول أخرى من حملات تشجيع على هذا الأمر.

ويشار أيضا إلى أن اللاعب الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي دائما ما يرتبط اسمه باسم رونالدو عندما يتم الحديث عن أفضل لاعب في العالم، قد تعاقد عام 2017، مع شركة إسرائيلية مختصة بالعملة الإلكترونية وأنظمة “Blockchain”.

وحدث التعاقد على أن يكون سفيرا لها حول العالم، وفقا لم نشرته الشركة التي تدعى “Sirin Labs” عبر صفحتها على تويتر آنذاك.

وكان ميسي قد نشر ذات الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وكتب فوقها “متحمس للتعرف على الـBlockchain وسعيد بالانضمام إلى شركة Sirin كشريك”.

المصدرفيسبوك، تويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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