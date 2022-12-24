السبت, ديسمبر 24, 2022
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الصحافة الإسبانية تسلط الضوء على العرض العماني لشراء “بشت” ميسي

"ماركا" الإسبانية تناولت عرض المحامي وعضو مجلس الشورى العماني أحمد البرواني لشراء بشت ميسي مقابل مليون دولار

كتب باسل النجار
شراء بشت ميسي watanserb.com
شراء بشت ميسي
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وطن- لفت العرض الذي تقدم به أحمد البرواني، المحامي العماني وعضو مجلس الشورى، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي لشراء البشت الذي أهداه إياه أمير قطر مقابل مليون دولار، أنظار الصحافة الأجنبية التي سلطت الضوء على هذا العرض.

بشت ميسي والعرض العماني لشرائه حديث الصحافة العالمية

وفي هذا السياق تناولت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها ترجمته (وطن) هذا العرض.

وكان أحمد البرواني قد ذكر عبر حسابه بتويتر قبل أيام، أنه مستعد لدفع مليون دولار لميسي مقابل الحصول على البشت الذي أهداه له أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة تكريمه بلقب البطولة ورفع كأس العالم.

وقالت الصحيفة الإسبانية لقد اتضح بالفعل مدى أهمية “البشت” بالنسبة للعالم العربي، إنه الرداء الذي ألبسه أمير قطر لـ ليونيل ميسي قبل أن يرفع كأس العالم الذي فازت به الأرجنتين.

وتابعت “ماركا”: “هذا الرداء يرمز للملوك والثروة والفروسية والحكمة حسب الثقافة العربية.”

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وأضافت أنه من المحتمل أن يكون هذا هو أعلى تكريم يمكن أن يقدمه أي شخص في ذلك الجزء من العالم، وقد حصل عليه ميسي. لكن هذا البشت أيقظ الإحساس بالإلحاح لدى الأثرياء العرب الراغبين في الحصول عليه.

وقالت إن أحمد البرواني محام وعضو في البرلمان العماني، قدم عرضًا هائلاً لميسي لأجل الحصول على البشت المشار له. لكن من غير المرجح أن يبيع ميسي هذه الهدية التاريخية مقابل المال.

فنجم الأرجنتين بحسب الصحيفة، يدرك مدى ضخامة هذا التكريم لأجنبي وشخص ليس لديه خلفية ثقافية عربية.

وأوضحت أن المرجح هو الاحتفاظ بهذا البشت ضمن تحف ليونيل ميسي وجوائزه في بلدته الأصلية “روزاريو”. لكن على الرغم من ذلك ، لا يزال عرض البرواني قائمًا.

وأوردت الصحيفة الإسبانية كذلك تفاصيل العرض الذي قدمه العماني أحمد البرواني لميسي، وقالت إنه كتب في البداية العرض على تويتر: “صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـ كأس العالم قطر 2022 … أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة”.

وتابع مخاطباً ميسي باللغة العربية، ثم بالإنجليزية: “أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت”.

وتساءلت “ماركا” الإسبانية في نهاية التقرير: هل يستجيب ميسي لعروض بيع البشت وربما يقدم المال للجمعيات الخيرية.. أم أنه سيحتفظ به لمتحفه؟

ميسي يرتدي البشت العربي في الدوحة

وتُوِّج ليونيل ميسي، رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني، أبطالاً للعالم في نسخة قطر 2022، بعد مواجهة ملحمية في مباراة النهائي على ستاد لوسيل المونديالي أمام المنتخب الفرنسي.

وخلال التتويج، وعلى المنصة الشرفية بحضور شخصيات رسمية وعشرات الآلاف من المشجعين، تقدّم أمير قطر بهدية أشعلت وسائل الإعلام الدولية قبل المحلية.

حيث أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عباءة شفافة بلون أسود، بجوانب غير عريضة وقعت حياكتها بخيوط مُذَهَّبَة، أو ما يُعرف محلياً في الخليج العربي والشام بـ”البشت“.

أشعلت صورة أمير دولة قطر وهو يُلحف الأرجنتيني بطل العالم المُتوج بالكأس الذهبية، البشت، مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وفي دقائق قليلة، تصدّر وسم “الشيخ ميسي” محركات البحث عبر السوشيال ميديا، من أجل متابعة صور نجم التانغو الأبرز منذ عقود، وهو يرتدي البشت القطري، كما تم عمل مزاد على مواقع التواصل لشراء بشت ميسي شمل العرض المقدم من البرواني.

من سلطنة عمان.. عرض مقدم لميسي لشراء بشته التاريخي هدية أمير قطر

فكرة “البرواني” جذبت الأنظار نحو السلطنة

ورغم أن فكرة أحمد البرواني عضو مجلس الشورى العماني، والعرض الذي تقدم به لميسي لشراء البشت الذي أهداه إياه أمير قطر، قد لفتت الأنظار تجاته سلطنة عمان، إلى أنه تعرض للانتقاد والهجوم من قبل البعض في السلطنة.

الأمر الذي دفع المحامي العماني للرد على منتقديه خلال سلسلة تغريدات، أوردها على حسابه الرسمي بتويتر.

وكتب في إحدى التغريدات:”دروب الحلال والحرام أعيها جيدا،وأحرص مثلكم على أداء واجباتي تجاه ديني ووطني؛فتمعّنوا جيدا في كلمات عرضي.”

وأوضح:”وتفكروا في الأبعاد الإقتصادية، والاجتماعية وغيرها التي ستتحقق إذا ما قُبل، وتجولوا في التغطيات الصحفيه العالمية وسترون اسم عمان هو من تصدّر المشهد خلال اليومين الفائتين وما زال.”

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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