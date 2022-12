الصحافة الإسبانية تسلط الضوء على العرض العماني لشراء “بشت” ميسي

- Advertisement -

وطن- لفت العرض الذي تقدم به أحمد البرواني، المحامي العماني وعضو مجلس الشورى، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي لشراء البشت الذي أهداه إياه أمير قطر مقابل مليون دولار، أنظار الصحافة الأجنبية التي سلطت الضوء على هذا العرض.

وفي هذا السياق تناولت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها ترجمته (وطن) هذا العرض.

وكان أحمد البرواني قد ذكر عبر حسابه بتويتر قبل أيام، أنه مستعد لدفع مليون دولار لميسي مقابل الحصول على البشت الذي أهداه له أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة تكريمه بلقب البطولة ورفع كأس العالم.

وقالت الصحيفة الإسبانية لقد اتضح بالفعل مدى أهمية “البشت” بالنسبة للعالم العربي، إنه الرداء الذي ألبسه أمير قطر لـ ليونيل ميسي قبل أن يرفع كأس العالم الذي فازت به الأرجنتين.

وتابعت “ماركا”: “هذا الرداء يرمز للملوك والثروة والفروسية والحكمة حسب الثقافة العربية.”

وأضافت أنه من المحتمل أن يكون هذا هو أعلى تكريم يمكن أن يقدمه أي شخص في ذلك الجزء من العالم، وقد حصل عليه ميسي. لكن هذا البشت أيقظ الإحساس بالإلحاح لدى الأثرياء العرب الراغبين في الحصول عليه.

وقالت إن أحمد البرواني محام وعضو في البرلمان العماني، قدم عرضًا هائلاً لميسي لأجل الحصول على البشت المشار له. لكن من غير المرجح أن يبيع ميسي هذه الهدية التاريخية مقابل المال.

فنجم الأرجنتين بحسب الصحيفة، يدرك مدى ضخامة هذا التكريم لأجنبي وشخص ليس لديه خلفية ثقافية عربية.

وأوضحت أن المرجح هو الاحتفاظ بهذا البشت ضمن تحف ليونيل ميسي وجوائزه في بلدته الأصلية “روزاريو”. لكن على الرغم من ذلك ، لا يزال عرض البرواني قائمًا.

