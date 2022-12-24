السبت, ديسمبر 24, 2022
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الهدهد

الحكومة المصرية تستفز شعبها بـ”رجول الفراخ”.. ما القصة؟

كتب شيراز ماضي
ارتفاع أسعار الدجاج watanserb.com
أزمة ارتفاع أسعار الدجاج في مصر تتزايد والحكومة تدعو المواطنين لاستبداله بأرجل الدجاج
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وطن – أثير جدل كبير في مصر، بعد دعوة حكومية للمواطنين لتناول “رجول الفراخ”، وذلك بالتزامن مع أزمة ارتفاع كبير في أسعار الدجاج، على نحو يعيق شرائح كبيرة عن شرائها في البلد الفقير.

البداية كانت مع دعوة أطلقها المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، طالب فيه المصريين بإعادة النظر في تناول “أرجل الفراخ” أو “رجول الفراخ” أو “أقدام الدجاج” والتي تباع بأسعار رخيصة تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات للكيلو في الأسواق.

وقال المعهد في بيان، إن أرجل الدجاج بديل غذائي غني بالبوتين وموفر في الميزانية.

وأضاف أنها من المصادر غير المكلفة وغنية بالبروتين وتحتوي على سعرات حرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري في حين أن الفخذ وحده بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.

وأشار إلى أن أرجل الدجاج غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

ولفت إلى أنها غنية بالكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر، ومنح الغضاريف المرونة اللي بتساعد المفاصل المتصلة بها على الحركة مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل.

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دعوة المعهد للمواطنين لتناول أرجل الدجاج أثارت جدلا واسعا، وسط محاولات مستمرة من السلطات لإقناع المواطنين بالاعتماد عليها.

مسؤول حكومي يروج للفكرة

فقال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر تصدر رجول الدواجن للصين، وتعتبر رجول الدواجن من أفضل الأطباق في الصين لما تحتويه على بروتين ومادة جيلاتنية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن رجول الفراخ مهمة لعلاج آلم الظهر، والدولة المصرية تصدر كميات كبيرة من أرجل الفراخ.

نقيب الفلاحين يهاجم الفكرة

لكن في الوقت نفسه، انتقد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، الدعوة لتناول أرجل الدواجن، كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار كيلو الدواجن ليصل إلى ٤٧ جنيها.

وقال أبو صدام، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم“، إن مصر تنتج يوميا 2.2 مليون طائر يوميا، منها 1.8 مليون دجاجة.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن يسجل اليوم ٤٧ جنيها في الوقت الذي يصل فيه ثمن كيلو العدس لـ٥٠ جنيها، وكيلو السمك البلطي ٥٠ جنيها، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفا أن الأزمة العالمية هي التي أثرت على الأسعار.

غضب عارم

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الكثيرون عن سخريتهم وغضبهم من الدعوة الحكومية لتناول أرجل الدجاج.

فقال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد: “لما تنزل السوق وتلاقي رجول فراخ مجمدة بتتباع. عادي بيحصل احيانا لكن لما تلاقي صحف ومراكز غذائية في ساعة واحدة بتتكلم عن فوائد رجول الفراخ وطرق طهيها تعرف ان دي تعليمات”.

وكتب الناشط السياسي وائل قنديل: “أنا خايف المفتي يطلع بعد يومين يقول رجول الفراخ فتنة والنظر لها حرام شرعًا”.

وغرد الكاتب الصحفي سامي كمال الدين: “10 فوائد لأرجل الفراخ.. هي وصلت لحد رجول الفراخ.. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعين الشعب المصري على هذا الابتلاء “.

سخرية واسعة

وعبر الكثير من النشطاء المصريين عن سخريتهم من هذا المشهد.

وكان ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد كشف مؤخرا، الحل العاجل لأزمة الدواجن هو سرعة الإفراج عن الأعلاف الموجودة في الموانئ، والتي ستعمل على ضبط الأسعار وإنهاء السوق السوداء، وليس الإفراج عن كميات ضئيلة بل كميات كبيرة، لأن الكميات الصغيرة التي تفرج عنها الزراعة “لا تسمن ولا تغني من جوع”.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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