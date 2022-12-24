السبت, ديسمبر 24, 2022
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التدخين يزيد من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة بعد سن 45 عامًا

"هذه العادة السيئة تزيد من خطر المعاناة من فقدان الذاكرة والارتباك الذهني..."

كتب معالي بن عمر
التدخين يزيد من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة بعد سن 45 عامًا watanserb.com
التدخين يزيد من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة بعد سن 45 عامًا
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وطن– لا يضرّ التدخين بالرئتين والقلب فحسب، بل يؤثّر أيضًا على الدماغ؛ حيث أظهرت دراسة جديدة أنّ التدخين يزيد من خطر المعاناة من فقدان الذاكرة والارتباك الذهني في منتصف العمر.

نشر موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي تقريرًا، سلّط من خلاله الضوء على الآثار الضارة لاستهلاك التبغ على الصحة. مشيرًا إلى أن دراسة جديدة في جامعة ولاية أوهايو، أظهرت أن هذه العادة السيئة تزيد من خطر المعاناة من فقدان الذاكرة والارتباك الذهني بعد سن 45 عامًا.

التدهور المعرفي: المدخنون أكثر عرضة للخطر

لقياس الروابط المحتملة بين استهلاك التبغ والتدهور المعرفي، استخدم الباحثون الأمريكيون البيانات التي تم جمعها من خلال برنامج “نظام مراقبة عوامل المخاطر السلوكية لعام 2019”. وقاموا بتحليل السجلات الطبية لـ136018 شخصًا فوق سن 45 عامًا، وكان على المشاركين إكمال التقييم الذاتي لصحتهم العصبية. وأفاد 11٪ منهم أن علامات التدهور المعرفي، قد ظهرت مثل: فقدان الذاكرة أو الارتباك الذهني.

مخاطر التدخين القاتلة watanserb.com
مخاطر التدخين القاتلة

من جانبهم، وجد الفريق أن انتشار هذا الاضطراب كان أعلى بـ1.9 مرة بين المدخنين. كما أنّ الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ أقل من 10 سنوات كانوا معرضين لذات الخطر بـ1.5 مرة أكبر من أولئك الذين لم يدخّنوا سيجارة مطلقًا. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الأفراد الذين أقلعوا عن التدخين منذ أكثر من عقد من الزمان معدل انتشار أعلى قليلاً للتدهور المعرفي مقارنة بمجموعة الأشخاص غير المدخنين.

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فقدان الذاكرة: المدخنون الذين تتراوح أعمارهم بين 45-59 هم الأكثر تضرّراً

وأضاف جيفري وينج، مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة مرض الزهايمر: “كان الارتباط الذي رأيناه أقوى في الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 و59 عامًا، ما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في هذه المرحلة من الحياة قد يكون له تأثير مفيد على الصحة الإدراكية”. ومع ذلك، لم يتم ملاحظة هذا الارتباط في الفئة العمرية الأكبر سناً. وقد يعني هذا أن الإقلاع عن التدخين قبل سن 45-50 يأتي بفوائد أكبر.

 كلما أقلع الشخص عن التدخين مبكرًا، كان ذلك أفضل. watanserb.com
كلما أقلع الشخص عن التدخين مبكرًا، كان ذلك أفضل.

بالنسبة للعلماء الأمريكيين، فإن عملهم الذي نُشر في المجلة العلمية لمرض الزهايمر نهاية عام 2022، يوفّر دليلاً إضافياً على أن الإقلاع عن التدخين أمر مفيد، ليس فقط لصحة الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، ولكن أيضًا للحفاظ على القدرات المعرفية.

هذا هو الحد الأدنى لسن الإقلاع عن التدخين من أجل تجنب خطر الموت..

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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