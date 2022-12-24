السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

الاتحاد الفرنسي لا يفكر في تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد الفرنسي يحسم أمر زيدان مع منتخب فرنسا watanserb.com
الاتحاد الفرنسي يحسم أمر زيدان مع منتخب فرنسا
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وطن- حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشكل نهائي أمر تولي المدرب زين الدين زيدان 50 عاماً، تدريب منتخب فرنسا، خلفاً لمواطنه ديدييه ديشامب الذي يُحظى بالدعم والثقة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، في تصريح صحفي مع شبكة (كويست فرنسا)، بشأن تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب ديشامب في الفترة القادمة، ” في الحقيقة لم أفكر في رحيل ديشامب عن كرسي تدريب المنتخب من الأساس”.

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر زيدان مع منتخب فرنسا

وتابع رئيس الاتحا الفرنسي غريت، ” بعض الصحفيين يريدون تغيير الأمور، ولكنني لا أتأثر بمثل هذه الأشياء بسهولة”.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد تحدثت في وقت سابق، عن ترشيح المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لتولي تدريب منتخب فرنسا. بعد نهاية كأس العالم قطر2022، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

كما وزادت أحاديث وسائل الإعلام المختلفة بشأن ترشيح زيدان لهذا المنصب، في ظل رفض الأخير لعديد من العروض المغرية لتدريب كبرى الأندية مثل باريس سان جيرمان ومانشسر يونايتد ونيوكاسل يونايتد. بعد رحيله عن تدريب نادي ريال مدريد في صيف 2021.

المدرب ديشامب سيبقى مع منتخب فرنسا

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وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن المدرب ديدييه ديشامب، سيبقى متولي تدريب منتخب فرنسا (الديوك). حتى صيف 2024 كحد أقل، بعد تجديد الثقة به من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وحصوله على دعم من الرئيس الفرنسي ماكرون.

رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، قد رفض حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر. بعد دعوة رئاسية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى جانب بنزيما الذي رفض الدعوة كذلك، أعقبها اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب فرنسا، على ضوء أزمته مع المدرب ديدييه ديشامب.

وخسر منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2022. أمام الأرجنتين المتوج باللقب للمرة ال3 في تاريخه، بعد مباراة نهائية مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين، انتهت بركلات الترجيح. بنتيحة 4-2، عقب نهاية اللقاء بالتعادل بثلاثية لمثلهما.

المصدروطن + شبكة كويست فرنسا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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