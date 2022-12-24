الأرض تنشق وتبتلع شباب وفتيات أثناء وصلة رقص ساخنة.. فيديو مروع

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وطن- تحول حفل تخرج في “البيرو” إلى كارثة بعد أن انهارت حلبة الرقص بالطلاب بشكل مفاجىء ومخيف، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الطلاب وهم يرقصون بشكل جماعي ثم فجأة يهبط السقف الذي تحتهم.

وأشار موقع “فانجورديا” في هذا السياق إلى أن الحادثة وقعت في ملهى هاواي الليلي بمنطقة “سان مارتين” البيروفية، على بعد حوالي 200 ميل شمال ليما عاصمة البلاد، مساء الخميس.

وكان ذلك أثناء حفلة تخرج لعدد من طلاب في مؤسسة “أنطونيو ريموندي دي سابوسوا” التعليمية، لكن سرعان ما وجدوا أنفسهم بلمحة عين متجمعين لكن تحت الأرض، وقد سقطوا في حفرة على مقاس حلبة الرقص، وقعوا بها بشكل جماعي، بينما غطى الغبار على أجواء المكان.

وأشار الموقع إلى أن فنان الحفلة نبه عدداً من الضيوف إلى ضرورة الهدوء

ولكن أياً منهم لم يتخيل أن شيئاً كهذا سيحصل لهم في منتصف حفلة التخرج، فانهار جميع المشاركين إلى الأسفل حيث كانت حفرة هائلة.

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مما تسبب في إصابة العديد من الطلاب، كما تأثر بعض المعلمين ونقل جميع الضحايا إلى المركز الصحي لتلك المدينة البيروفية وقام أحد الأشخاص الذي لم يصب بأذى بتوثيق لحظة الانهيار.

وعلق الموقع بسخرية يبدو أن الرجل أو السيدة التي كانت تستأجر المبنى أرادت أن تقدم مفاجأة كبيرة “حمام سباحة بدون ماء”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تم تحميل مقطع الفديو الذي حصد 4،2 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك في 17 ديسمبر مع تعليق باللغة الإسبانية يقول “ليلة الحفلة الراقصة تتحول إلى مأساة”.

وغطت صحيفة “أيل بوبلر” البيروفية الحادثة وأفادت بعدم وقوع وفيات ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات خطيرة.