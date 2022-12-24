السبت, ديسمبر 24, 2022
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الأرض تنشق وتبتلع شباب وفتيات أثناء وصلة رقص ساخنة.. فيديو مروع

حدث ذلك أثناء حفل تخرج عدد من الطلاب في بيرو بينما كانوا يرقصون ويحتفلون بتخرجهم

كتب خالد الأحمد
الأرض تنشق وتبتلع شباب watanserb.com
الأرض تنشق وتبتلع شباب
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وطن- تحول حفل تخرج في “البيرو” إلى كارثة بعد أن انهارت حلبة الرقص بالطلاب بشكل مفاجىء ومخيف، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الطلاب وهم يرقصون بشكل جماعي ثم فجأة يهبط السقف الذي تحتهم.

وأشار موقع “فانجورديا” في هذا السياق إلى أن الحادثة وقعت في ملهى هاواي الليلي بمنطقة “سان مارتين” البيروفية، على بعد حوالي 200 ميل شمال ليما عاصمة البلاد، مساء الخميس.

وكان ذلك أثناء حفلة تخرج لعدد من طلاب في مؤسسة “أنطونيو ريموندي دي سابوسوا” التعليمية، لكن سرعان ما وجدوا أنفسهم بلمحة عين متجمعين لكن تحت الأرض، وقد سقطوا في حفرة على مقاس حلبة الرقص، وقعوا بها بشكل جماعي، بينما غطى الغبار على أجواء المكان.

الأرض تنشق وتبتلع شباب
الأرض تنشق وتبتلع شباب

وأشار الموقع إلى أن فنان الحفلة نبه عدداً من الضيوف إلى ضرورة الهدوء

ولكن أياً منهم لم يتخيل أن شيئاً كهذا سيحصل لهم في منتصف حفلة التخرج، فانهار جميع المشاركين إلى الأسفل حيث كانت حفرة هائلة.

الأرض تنشق وتبتلع شباب
الأرض تنشق وتبتلع شباب
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مما تسبب في إصابة العديد من الطلاب، كما تأثر بعض المعلمين ونقل جميع الضحايا إلى المركز الصحي لتلك المدينة البيروفية وقام أحد الأشخاص الذي لم يصب بأذى بتوثيق لحظة الانهيار.

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وعلق الموقع بسخرية يبدو أن الرجل أو السيدة التي كانت تستأجر المبنى أرادت أن تقدم مفاجأة كبيرة “حمام سباحة بدون ماء”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تم تحميل مقطع الفديو الذي حصد 4،2 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك في 17 ديسمبر مع تعليق باللغة الإسبانية يقول “ليلة الحفلة الراقصة تتحول إلى مأساة”.

وغطت صحيفة “أيل بوبلر” البيروفية الحادثة وأفادت بعدم وقوع وفيات ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات خطيرة.

المصدريوتيوب، موقع فانجورديا، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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