الأردنية نادية صوالحة تتعرى وتظهر بملابس داخلية مثيرة كما عارضات الأزياء(شاهد)

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وطن– أثارت الممثلة ومقدمة البرامج البريطانية والأردنية الاصل نادية صوالحة حالة من الجنون بعد خلعها ملابسها من جديد لتظهر بحمالة الصدر، في صورة محاكاة ساخرة لعيد الميلاد.

وبحسب “ديلي ستار” فقد تجردت نادية صوالحة مقدمة برنامج ” فضفضة نسائية” من ملابسها مرة أخرى في آخر لقطة لها على إنستغرام نشرت يوم الجمعة (23 ديسمبر/كانون الاول الجاري.

ودفعت نجمة قناة ITV ، البالغة من العمر 58 عامًا ، معجبيها إلى الانهيار حيث قامت بتشكيل عاصفة تحت شجرة عيد الميلاد ، محاكية صورة احترافية لعارضة أزياء في نفس الموضع.

وكانت نجمة EastEnders السابقة قد ظهرت راكعة على ركبتيها، ورفعت يديها كما لو كانت تصلي وحدقت في الأعلى، فيما كانت لا ترتدي شيئًا سوى مجموعة ملابس داخلية ضيقة تتكون من حمالة صدر وثونج متناسق مثبتين معًا بقطعة واحدة من الخيط.



نادية صوالحة تثير إعجاب متابعيها

وبطريقة نموذجية ، أخذ متابعو نادية على الفور في التعليقات وشكروها على جعلهم يشعرون بمزيد من الإيجابية تجاه أنفسهم أثناء تدفقهم على المفاجآت الاحتفالية المفعمة بالحيوية.

وكتب أحد المستخدمين “أنا فقط أحبك بالدم! شكرًا لك! لكونك طبيعية! مثلنا جميعًا !!!!”

وأضاف آخر: “ناديا ، شكرًا ، شكرًا لك على كونك أنت فقط ، ودائمًا ما تبدو رائعًا ، وتجعل بقيتنا يشعر بالروعة لمجرد كوننا نحن أيضًا !!”

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وردد ثالث بالقول:”أنت سيدة رائعة ، ترسم دائمًا البسمة على وجه الجميع … أحبك لأنك تخبريني كيف أنا! لقد جعلتني أكثر راحة في جسدي المتقدم في السن “.

وقال شخص آخر: “أنت أكثر جمالًا وإثارة من العارضات اللاتي تقلدينهن. فقط يظهر لك أن الكمال ليس جمالًا.

الحقيقة ، والمنحنيات ، والشخصية والفردية هي الجمال حقًا.”

من خلال مناقشة صورها المضحكة والواقعية للمقارنة ، أخبرت نادية صحيفة “ديلي ستار” حصريًا إلى أي مدى ترغب في الذهاب مع اللقطات المفعمة بالحيوية.

نادية صوالحة عارية بشكل كامل في حمام السباحة

وكانت نادية صوالحة قد تجردت من ملابسها سابقا، ونشرت سلسلة صور لها داخل بركة سباحة دون أدنى قطعة ملابس تستر جسدها، وعلَّقت بفخر لاتخاذها خطوة جريئة كهذه: “مستوى جديد كليًا حول الثقة بالجسد بالنسبة لي.. لا أستطيع تصديق أني سبحت عاريةً تمامًا في بركة السباحة اليوم.. لم يحدث ذلك من قبل”.

وأعربت حينها عن سعادتها لهذه الخطوة رغم أنها كادت تغرق بحثّا عن لباس السباحة خاصتها، فلم تكن مستعدة تمامًا، لكنها ستقدم على مرحلة أكبر وأكثر جرأة العام القادم، كما سألت المتابعين ما إذا يفضلون الموت على التعري، مُشيرةً إلى الإحساس الضخم والجميل الذي شعرت به لتعريها.

وأشارت أن زوجها المنتج التلفزيوني “مارك أديري” تفاجأ من خطوتها، وعلى الفور التقط لها هذه الصور.