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ابن ميسي ورث مهارة والده.. ما يفعله بالكرة ينبئ بأسطورة جديدة (فيديو)

ماتيو ميسي ابن نجم الأرجنتين الأوسط ظهر يرواغ أصدقائه في الملعب ويلعب الكرة بمهارة

كتب باسل النجار
ابن ميسي watanserb.com
ابن ميسي
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وطن- انتشر على مواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا لنجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأوسط ماتيو، وهو يلعب الكرة مع الأطفال في الملعب على طريقة والده، الذي حقق حلم الأرجنتيين بعد 36 عاما، وعاد من قطر بكأس العالم.

ماتيو ميسي يرواغ بالكرة على طريقة والده

وكان ليونيل ميسي قد نجح في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين، إلى انتصار تاريخي بعد الفوز الصعب على فرنسا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في الدوحة.

وظهر ماتيو ميسي (7 أعوام) في الفيديو الذي نشرته شبكة “ESPN” بتويتر، وهو يرواغ بالكرة بمهارة عالية بطريقة يحاول فيها تقليد والده النجم العالمي.

وبينما لم تذكر الشبكة مكان أو زمان تصوير هذا المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا، يتضح من الملعب وخلفيته، أنه أحد استادات قطر المونديالية.

ويبدو أن هذا الفيديو صور أيام كأس العالم، أثناء لعب بعض أطفال النجوم في الملعب قبل أحد المباريات.

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وكان ماتيو ميسي، يرتدي نفس قميص والده رقم 10، وماتيو هو الابن الأوسط لميسي، حيث يكبره تياغو (10 أعوام)، ويصغره شيرو (4 أعوام).

انتصار تاريخي للمنتخب الأرجنتيني على أرض قطر

وتمكن المنتخب الأرجنتني على أرض قطر، من تحقيق انتصار تاريخي والظفر بكأس العالم بعد 36 عاما من الحرمان.

وجاء ذلك بعد مباراة صعبة ـ صنفت الأكثر إثارة في تاريخ نهائيات كأس العالم ـ مع الديوك ومبابي الذي حول دفة المباراة لصالح فرنسا بعدما كانت الأرجنتين قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقاء.

ليلعب الفريقان شوطان إضافيان حوا أيضا الكثير من المفاجآت، وانتهى الأمر لركلات الترجيح التي حالف الحظم فيها ميسي ورفاقه، بينما عاند مبابي والديوك الفرنسية، ليحسم اللقب لصالح الأرجنتين.

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وكان ماتيو ميسي، قد لفت الأنظار إليه أوائل ديسمبر الحالي، بسبب تصرفاته المضحكة والمشاغبة، رفقة والدته في المدرجات بقطر خلال مباراة الأرجنتين الأخيرة مع فرنسا.

ولم يكتف ماتيو بحسب مقطع انتشر وقتها، بالجلوس هادئا خلال المباراة، وظل واقفا يحاول الشغب، رغب محاولات والدته أنتونيلا لتهدئته وإجلاسه.

وظهر ابن ميسي وهو يحاول رمي علكة من فمه على الجماهير، في المقطع المشار إليه.

ورغم محاولات والدته أنتونيلا منعه، إلا إنه أصر وألقاها فيما بعد على المشجعين في المدرجات السفلية، مما تسبب له بتوبيخ من زوجة ميسي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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