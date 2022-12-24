ابن ميسي ورث مهارة والده.. ما يفعله بالكرة ينبئ بأسطورة جديدة (فيديو)

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وطن- انتشر على مواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا لنجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأوسط ماتيو، وهو يلعب الكرة مع الأطفال في الملعب على طريقة والده، الذي حقق حلم الأرجنتيين بعد 36 عاما، وعاد من قطر بكأس العالم.

ماتيو ميسي يرواغ بالكرة على طريقة والده

وكان ليونيل ميسي قد نجح في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين، إلى انتصار تاريخي بعد الفوز الصعب على فرنسا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في الدوحة.

وظهر ماتيو ميسي (7 أعوام) في الفيديو الذي نشرته شبكة “ESPN” بتويتر، وهو يرواغ بالكرة بمهارة عالية بطريقة يحاول فيها تقليد والده النجم العالمي.

Mateo Messi doing Messi things 🔥 (via joaquinlozano37/TT) pic.twitter.com/ZBrufzYRwU — ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2022

وبينما لم تذكر الشبكة مكان أو زمان تصوير هذا المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا، يتضح من الملعب وخلفيته، أنه أحد استادات قطر المونديالية.

ويبدو أن هذا الفيديو صور أيام كأس العالم، أثناء لعب بعض أطفال النجوم في الملعب قبل أحد المباريات.

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وكان ماتيو ميسي، يرتدي نفس قميص والده رقم 10، وماتيو هو الابن الأوسط لميسي، حيث يكبره تياغو (10 أعوام)، ويصغره شيرو (4 أعوام).

انتصار تاريخي للمنتخب الأرجنتيني على أرض قطر

وتمكن المنتخب الأرجنتني على أرض قطر، من تحقيق انتصار تاريخي والظفر بكأس العالم بعد 36 عاما من الحرمان.

وجاء ذلك بعد مباراة صعبة ـ صنفت الأكثر إثارة في تاريخ نهائيات كأس العالم ـ مع الديوك ومبابي الذي حول دفة المباراة لصالح فرنسا بعدما كانت الأرجنتين قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقاء.

ليلعب الفريقان شوطان إضافيان حوا أيضا الكثير من المفاجآت، وانتهى الأمر لركلات الترجيح التي حالف الحظم فيها ميسي ورفاقه، بينما عاند مبابي والديوك الفرنسية، ليحسم اللقب لصالح الأرجنتين.

وكان ماتيو ميسي، قد لفت الأنظار إليه أوائل ديسمبر الحالي، بسبب تصرفاته المضحكة والمشاغبة، رفقة والدته في المدرجات بقطر خلال مباراة الأرجنتين الأخيرة مع فرنسا.

TE AMO MATEO JAJAJAJAJA pic.twitter.com/ip3W6Y7y1w — Meel (@RivaderoMeel) December 4, 2022

ولم يكتف ماتيو بحسب مقطع انتشر وقتها، بالجلوس هادئا خلال المباراة، وظل واقفا يحاول الشغب، رغب محاولات والدته أنتونيلا لتهدئته وإجلاسه.

وظهر ابن ميسي وهو يحاول رمي علكة من فمه على الجماهير، في المقطع المشار إليه.

ورغم محاولات والدته أنتونيلا منعه، إلا إنه أصر وألقاها فيما بعد على المشجعين في المدرجات السفلية، مما تسبب له بتوبيخ من زوجة ميسي.