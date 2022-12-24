إيفانا نول تُمتع متابعيها الجدد بصور مثيرة داخل النادي الرياضي وتعرقها من منطقة حساسة (شاهد)

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وطن– عادت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، إلى صالة الألعاب الرياضية بمجرد وصولها من قطر. وشاركت سلسلة من اللقطات التي تظهر فيها تعرق ثديها.

نشرت إيفانا بعض القصص على صفحتها على انستجرام بعد التمرين.

ارتدت السيدة السمراء المذهلة تيشرت رياضي ضيق باللون الرمادي – ولم تفعل الكثير لإخفاء علامات العرق على صدرها. ويبدو أن ملكة جمال كرواتيا السابقة تريد أن تسعد متابعيها الجدد.

علقت إيفانا على المنشور: “العودة إلى صالة الألعاب الرياضية” مع رمز تعبيري للثني.

نجومية في قطر

صعدت إيفانا إلى سماء الشهرة بفضل الوقت الذي أمضته في قطر ، ولم تعد إلى بلادها إلا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت إيفانا تبكي عندما غادرت قطر أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع ؛ في مقطع فيديو تم تحميله عبر خاصية الستوري في “انستجرام”.

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كانت ترتدي قميصًا كرواتيًا وبدت مستاءة بشكل واضح.

وعلقت ايفانا نول على الفيديو بالرسالة: “مغادرة الدوحة صعبة للغاية بالنسبة لي. ممزوجة بالسعادة والحزن والارتباك معًا، سأفتقد هذا المكان كثيرًا”.

تحدت كرواتيا كل التوقعات ، مرة أخرى ، للوصول إلى الدور نصف النهائي – حيث حصلت على رأس البرازيل في طريقها – ومع ذلك. كانت إيفانا هي النجمة الصاعدة ، حيث جذبت ملابسها المذهلة انتباه الملايين.

أزياء إيفانا

ارتدت ايفانا عددًا من الملابس الضيقة طوال البطولة – والتي تراوحت من حمالة صدر حمراء في المدرجات إلى بيكيني مثير في الصحراء.

أظهرت الصور التي شاركتها إيفانا، نتائج على صفحتها على انستجرام. والتي شهدت ارتفاعًا في عدد المتابعين من أكثر من 500000 متابع إلى أكثر من 3 ملايين في غضون شهر واحد.

وشوهدت إيفانا نول في الصورة الأخيرة، وهي ترتدي زيّاً محتشماً بشكل جزئي، خلال مباراة منتخب بلادها أمام المغرب. في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، والتي خسرها أسود أطلس بهدف مقابل هدفين.

محتشمة لأول مرة

فيما نشرت إيفانا لقطات أخرى لها، تُظهر أنها غطّت جسمها الذي اعتادت أن تعمل على تعريته؛ لكنها لم تتخلَّ عن إطلالتها المثيرة.

وجاءت هذه الإطلالة المحتشمة، بعدما تلقّت إيفانا تهديدات مباشرة بمنعها من حضور مباريات المونديال، إذا واصلت الظهور بإطلالاتها الفاضحة التي لا تحترم الثقافة الإسلامية ولا القطرية