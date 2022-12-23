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وفاة والدة مدير مكتب “الجزيرة” السابق في القاهرة قبل أن يجيبها على سؤالها المتكرر لسنوات!

عبد الفتاح فايد يشغل حاليا منصب محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة

كتب شيراز ماضي
وفاة والدة عبدالفتاح فايد watanserb.com
مدير مكتب الجزيرة السابق عبد الفتاح فايد
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وطن– أعلن مدير مكتب قناة “الجزيرة” السابق في مصر، ومحرر الشؤون المصرية الحالي بالقناة، عبدالفتاح فايد عن وفاة والدته، ناعيا إياها برسالة مؤثرة.

وقال “فايد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” انا لله وانا اليه راجعون توفيت أمي الليلة وسيصلى عليها عقب صلاة الجمعة باذن الله”.

وأضاف قائلا:” لم استطع الاجابة على سؤالها في كل مكالمة هاتفية طوال هذه السنوات: متى أراك؟”.

كما دعا “فايد” لولدته وترحم عليها بالقول:” فاللهم اجزها جزاء الصابرين واغفر لها وارحمها والحقها بأبي في الدرجات العليا من الجنة بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين”.

مئات لإعلاميين والكتاب يقدمون التعازي لـ”فايد” في وفاة والدته

وعبر المئات من الإعلاميين المصريين والعرب، وقادة المعارضة المصرية المتواجدين في الخارج، وكذلك محبي “فايد” في مصر والعالم العربي عن تعازيهم له، داعين الله تعالى أن يرحم والدته ويصبره على نا هو فيه.

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وفي هذا السياق، قال السياسي والحقوقي المصري، أسامة رشدي معزيا “فايد”:” إنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء استاذ عبدالفتاح .. رحمها الله رحمة واسعة وعظم الله اجركم واحسن عزاءكم”.

أما الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان فقال:” إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وأكرم نزلها ونور قبرها ، خالص العزاء أستاذ عبد الفتاح”.

كما قدم الإعلامي الأردني ومدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة تعزيه قائلا:” رحمها الله أخ عبدالفتاح ، وأسكنها فسيح جناته، وجمعكم في مستقر رحمته . وألهمكم جميل الصبر .”

وقالت الإعلامية الجزائرية والمذيعة في شبكة “بي إن سبورت”، آنيا الأفندي:” لا حول ولا قوة الا بالله…عظم الله اجركم استاذ عبد الفتاح ..الله يرحمها بحرمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته”.

وقدم مدير عام وكالة الأنباء القطرية، محمد بن سعيد الرمحي تعازيه لـ”فايد” قائلا:” عظم الله أجركم”.

اختيار عبدالفتاح فايد مديرا لمكتب الجزيرة في القاهرة

وكانت إدارة قناة “الجزيرة” قد اختارت عبدالفتاح فايد مديرا لمكتبها في القاهرة عام 2010، حيث كانت أولى أعماله الرئيسية تغطية الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، والتي أفرزت ما عرف وقتها بالبرلمان المزور، وكان التزوير الفاضح فيها أحد أهم شرارات اندلاع ثورة يناير، وكان لطواقم الجزيرة هناك فضل كشف هذا التزوير بالصوت والصورة.

وأدار “فايد” مكتب الجزيرة في القاهرة منذ 2010، وشهد مداهمات السلطة المتكررة للمكتب الذي أغلق عدة مرات خلال ثورة يناير، وبعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وخلال فض اعتصام رابعة.

وتعرض فايد للاعتقال والاستجواب الأمني وعرض على النيابة العامة بتهم كثيرة لم يقم عليها أي دليل، كما تلقى الكثير من التهديدات في ظل حالة استقطاب سياسي حاد في البلاد تعتبر الحياد والموضوعية خيانة وطنية، قبل أن يغادر البلاد ويتوجه إلى قطر.

أنتج عدة أفلام وثائقية وثقت لبعض الظواهر في المجتمع المصري بعد الثورة مثل فيلم “القناع” العمل الوحيد الذي وثق لظاهرة البلاك بلوك، و”رئيس الصدفة” الذي وثق حياة الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى دخوله قفص الاتهام في محاكمة القرن.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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