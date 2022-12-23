الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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هل يجب أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ؟

شرب كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح له العديد من الفوائد

كتب ايمان الباجي
هل يجب أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ؟ watanserb.com
هل يجب أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ؟
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وطنيستيقظ الكثير من الأشخاص وهم يشعرون بالعطش ويفضلون أن يبدأوا يومهم بكوب من الماء الدافئ. 

إن شرب كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح لا يساعد فقط في إطفاء شدة العطش، ولكن يُعتقد أيضًا أن له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك “تعزيز فقدان الوزن، والمساعدة في الهضم، وتحفيز الكلى وتنشيطها.”

شرب الماء الدافئ في الصباح

في هذا السياق، تقول الدكتورة فايشالي جوشي على حسابها على الإنستغرام:”للحصول على هذه الفوائد، يجب على المرء أن يغلي 12 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع الماء ثم شرب كأس في الصباح ثم كأس في الغداء.”

ومع ذلك، ترى أخصائية التغذية كاريشما شاه أنه لا يوجد فرق في تأثيرات شرب الماء الدافئ أو الماء العادي أو الماء البارد “طالما أنك تشرب الماء بعد الاستيقاظ.”

ويشاطر الدكتور براديب راو، مدير ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى جلوبال هذا الرأي، مشدداََ على أن درجة حرارة مياه الشرب لا تحدث فرقًا كبيرًا في جسم الإنسان.

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حيث قال”إن شرب الماء في درجات حرارة مختلفة (ساخنة أو باردة) ليس له تأثير على الجسم عادة. وذلك لأنه بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى بطانة المعدة تكون درجة الحرارة قد وصلت بالفعل إلى درجة حرارة الجسم. ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على الجهاز التنفسي العلوي.”

وأضاف:”لذا فإن شرب الماء البارد عندما تكون مصابًا بنزلة برد ليست فكرة رائعة بالتأكيد. وعندما يقول الناس أن شرب الماء الدافئ في الصباح يساعد الجسم، فهذه خرافة.”

كما أكد كذلك على أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على الجسم.

يحتاج الإنسان إلى شرب الكثير من الماء خاصة في فصل الصيف. مرة أخرى، درجة حرارة الماء لا تلعب دورًا حقيقيًا، ما يهم هو الحفاظ على رطوبة الجسم.
لذا ينصح بالإحتفاظ بزجاجة من الماء بالقرب منك، خاصة في أوقات الصيف، حسب صحيفة indianexpress.
المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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