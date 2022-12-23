من هو أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي أصيب بالرباط الصليبي من جديد؟!

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وطن- أصيب نجم الأهلي المصري أكرم توفيق، صاحب ال25 عاماً، بالرباط الصليبي من جديد، خلال تدريباته مع المارد الأحمر الأخيرة، استعداداً لملاقاة سموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض المدافع المصري أكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري، للإصابة بالرباط الصليبي في ذات المنطقة، بعد أقل عام واحد، من إجرائه عملية جراحية.

إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

كما وتعد المرة الثانية في أقل من عام يتعرض فيها لاعب الأهلي أكرم توفيق، بقطع في الرباط الصليبي، بعد إصابته الأولى التي تعرض لها، خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر (الفراعنة)، في كأس أمم أفريقيا 2021 الكاميرون.

فيما لم يوضح نادي الأهلي المصري، طبيعة إصابة مدافع الأهلي الصلب توفيق، بعد تجدد إصابته في منطقة الرباط الصليبي. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

رسمياً: إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية في مسيرته الكروية 😔 تمنياتنا بالشفاء العاجل لنجم النادي الأهلي 💪 pic.twitter.com/b7OfIhlGdA — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) December 23, 2022

ما هو الرباط الصليبي؟!

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ويقصد بالرباط الصليبي (الإصابة)، هو تمزق أو التواء في الرباط الصليبي الأمامي، كما أنه أحد الأربطة النسيجية القوية التي تربط عظمة الفخذ بقصبة الساق، حيث أنه خلال ممارسة الرياضات بشتى أنواعها. يحدث توقف مفاجئ في الاتجاه أو الهبوط أو القفز وغيرها.

عاجل : الأشعة تثبت إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي pic.twitter.com/xLyZ28Jqfz — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) December 23, 2022

من هو اللاعب أكرم توفيق؟!

أكرم توفيق محمد حسن الهجريسي، لاعب كرة قدم مصري محترف، يلعب كظهير أيمن أو لاعب وسط دفاعي في صفوف الأهلي المصري، من مواليد شهر نوفمبر عام 1998م.

بدأ مسيرته الكروية مع فريق إنبي عام 2005، وصولاً إلى الفريق الأول في موسم 2015-2016. لينتقل بعدها إلى صفوف الأهلي المصري عام 2016.

كما وأعاره فريق الأهلي إلى نادي الجونة لموسم وحيد، قبل العودة من جديد إلة صفوف المارد الأحمر الأهلاوي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع نادي الأهلي المصري، في صيف 2023. حيث يتلقى اللاعب نحو 3 ملايين جنيه مصري كراتب سنوي.