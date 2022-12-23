مصر.. قرار بإجبار الأجنبي دفع تذاكر القطارات بالدولار يثير السخرية!(شاهد)

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وطن– في واقعة تعكس حجم المأساة التي تعاني منها مصر من أزمة نقص الدولار، لجأت وزارة النقل التي يرأسها الفريق كامل لوزير إلى إصدار تعليمات بتحصيل ثمن تذاكر القطارات من الأجانب بالعملة الخضراء.

ونقلت صحيفة “الوفد” عن مصادر من داخل السكة الحديد، عن بدء تشغيل خدمة حجز تذكرة القطارات للأجانب والدفع بالدولار، حيث يبلغ سعر التذكرة للدرجة الأولى القاهرة – الإسكندرية 50 دولارًا والدرجة الثانية 25 دولارًا، كما بلغ سعر التذكرة على قطارات الــ VIP الفاخرة الأولى 25 دولارا والثانية 20 دولارًا، بينما بلغ سعر التذكرة على خط القاهرة – أسوان الأولى 50 دولارا، والثانية 40 دولارًا، بينما بلغ سعر تذكرة القطار الإسبانى المكيف القاهرة – الإسكندرية الأولى 20 دولارًا والثانية 15 دولارًا.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وسط استهجان واستغراب واستنكار، لما سيكون لهذا القرار من تأثير سلبي على السياحة.

ولم تكتف السكة الحديد بإجبار الأجانب على الدفع بالدولار، بل كان الامر أكثر من ذلك، حيث أظهرت قائمة الاسعار أن تكلفة سفر الأجنبي عبر القطارات ستكون أكبر بخمسة أضعاف عن تكلفة سفر المصري.

سعر تذكرة الأجنبي 5 أضعاف المصري

ففي حين أن تكلفة سفر الاجنبي من القاهرة إلى أسوان مثلا، ستكلف ما يقارب 1500 جنيه (أقل من ثمن تذكرة طائرة بقليل)، سيدفع المصري ما يقارب الـ300 جنيه فقط.

سخرية واستنكار المصريين للقرار

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القرار أثار سخرية المصريين بشكل كبير، حيث سخر المغرد أيمن الجندي من القرار بالقول:” و ده هينفع الموظف يديله بالباقي لبان”.

و ده هينفع الموظف يديله بالباقي لبان 😂 — ayman elgenedi (@Agenedi) December 23, 2022

وسخرت مغردة أخرى بالقول:” الخبر القادم: البقالة عند سعودي بالدولار…”.

الخبر القادم: البقالة عند سعودي بالدولار… — Nina Tankina (@ninatankina) December 23, 2022

أما المغرد طارق هاشم فاستنكر القرار بقوله:” حجم التخبط والقرارات العبثية لا يعكس غير حجم المأساه التي يعيشها النظام”.

حجم التخبط والقرارات العبثية لا يعكس غير حجم المأساه التي يعيشها النظام — T. Hashem (@T_Hashem) December 23, 2022

أما المغرد عمرو، فقال:” و دي البداية المباركة للدولرة علي الطريقة المصرية”.

و دي البداية المباركة للدولرة علي الطريقة المصرية — A. Amr (@Ah_Amx) December 23, 2022

واستغرب مغرد آخر القرار بالقول:” إيه الهبل ده.. إيه ده إللي ب 50 دولار! .. هو في أصلاً سايح جاي مصر هيدفع 50 دولار في تذكرة قطر! لاسكندرية!!”.

إيه الهبل ده.. إيه ده إللي ب 50 دولار! .. هو في أصلاً سايح جاي مصر هيدفع 50 دولار في تذكرة قطر! لاسكندرية!! — بلؤ (@elblo2) December 23, 2022

أزمة نقص الدولار

يشار إلى أن أزمة شح الدولار تتسع في مصر يوما بعد يوم، ما يجعل الحكومة في مواجهة أزمات تتضخم يومياً، إذ باتت عالقة بين عدم القدرة على وقف موجات الغلاء الفاحش، وحلّ أزمة توقف المصانع وتراجع أداء الشركات العامة والخاصة، التي تنتظر الإفراج عن وارداتها من الخارج، بينما تترقب إنهاء صندوق النقد الدولي إجراءات صرف قرض جديد، يعد بمثابة صك مرور نحو أسواق الدين العالمية لتسكين أوجاع الاقتصاد العليل.

وتصاعدت قيمة الدولار في البنوك الرسمية على خلال الشهر الجاري، ليصل إلى 24.74 جنيهاً في السوق الرسمية(البنوك)، بينما قفز سعر العملة الخضراء في السوق الموازية (السوداء) إلى مستويات 36 جنيها للدولار الواحد عندما بدأ البنك المركزي الجولة الثالثة في رحلة تعويم الجنيه المصري، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.