الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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متسابقة راليات محترفة.. العمانية حليمة البلوشية ملكة جمال العرب 2022(شاهد)

تحصلت العمانية حليمة البلوشية على لقب ملكة جمال العرب للسياحة في المسابقة التي أقيمت في القاهرة قبل أيام

كتب فهمي الورغمي
العمانية حليمة البلوشية watanserb.com
ملكة جمال العرب حليمة البلوشي
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وطن– فازت الناشطة العمانية “حليمة البلوشية” بلقب ملكة جمال العرب للسياحة،في حفل ضم نجوم الفن والإعلام بمصر والعالم العربي، ضمن المسابقة التي أقيمت، في القاهرة مؤخرا، من تنظيم “مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا”، وشاركت فيها متسابقات من 13 دولة عربية.

حليمة البلوشية ملكة جمال العرب

ومن بين الـ 13 ملكة جمال عربية متسابقة في مهرجان “ملكة جمال العرب”، حصدت المتسابقة من سلطنة عمان “حليمة البلوشية” لقب ملكة جمال العرب للسياحة.

وحليمة البلوشية، ليست فقط ملكة جمال تُوجت مؤخرا بعد تمثيلها بلادها، سلطن عمان، حيث أنها بالأساس بطلة “راليات في سباقات المحركات بمختلف أشكالها”.

وقد أثبتت بطلة الراليات العمانية حليمة البلوشية، في السنوات الماضية كفاءةَ المرأة العمانية والخليجية وقدرتَها على المشاركة في سباقات المحركات بمختلف أشكالها.

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وفي مارس من هذه السنة تحصلت حليمة البلوشية على المركز الثالث في الجولة الأخيرة والمركز التاسع بالترتيب العام لـ “رالي جميل” بالمملكة العربية السعودية في أول مشاركة لها- رفقة المتسابقة سناء الشكيلية- بالرالي الصحراوي للنساء.

إلى ذلك وبالعودة على مسابقة ملكات جمال العرب في المسابقة التي أقيمت قبل أيام في القاهرة، وعلى غرار العمانية “حليمة البلوشية” التي حصلت على لقب ملكة جمال العرب للسياحة كممثلة عن سلطنة عمان في هذه المسابقة.

مسابقة ملكات جمال العرب في الفاخرة

فقد توجت الأردنية “سماح جرار” بلقب ملكة جمال العرب 2022 في المسابقة التي أقيمت برعاية مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، وشاركت فيها 13 دولة عربية.

 

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بينما تحصلت السورية “نور راضي” على لقب الوصيفة الأولى، لملكة جمال العرب.

 

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في حين كانت الإماراتية “مريم محمد” هي الوصيفة الثانية للمسابقة.

 

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وبينما حصدت الجزائرية “رانية شتوح” لقب الوصيفة الثالثة، فازت العراقية “ياسمين داريا” بلقب الوصيفة الرابعة.

كما حصلت المغربية “ياسمين زرهان” على لقب ملكة جمال العرب للسلام.

 

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واختتمت المسابقة فعالياتها قبل أيام لتُجدد قائمة ملكات جمال العرب بطرح أسماء جديدة في صدارة القائمة وتراجع أسماء قديمة لملكات جمال سابقات.

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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