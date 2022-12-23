متسابقة راليات محترفة.. العمانية حليمة البلوشية ملكة جمال العرب 2022(شاهد)

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وطن– فازت الناشطة العمانية “حليمة البلوشية” بلقب ملكة جمال العرب للسياحة،في حفل ضم نجوم الفن والإعلام بمصر والعالم العربي، ضمن المسابقة التي أقيمت، في القاهرة مؤخرا، من تنظيم “مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا”، وشاركت فيها متسابقات من 13 دولة عربية.

حليمة البلوشية ملكة جمال العرب

ومن بين الـ 13 ملكة جمال عربية متسابقة في مهرجان “ملكة جمال العرب”، حصدت المتسابقة من سلطنة عمان “حليمة البلوشية” لقب ملكة جمال العرب للسياحة.

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وحليمة البلوشية، ليست فقط ملكة جمال تُوجت مؤخرا بعد تمثيلها بلادها، سلطن عمان، حيث أنها بالأساس بطلة “راليات في سباقات المحركات بمختلف أشكالها”.

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وقد أثبتت بطلة الراليات العمانية حليمة البلوشية، في السنوات الماضية كفاءةَ المرأة العمانية والخليجية وقدرتَها على المشاركة في سباقات المحركات بمختلف أشكالها.

View this post on Instagram A post shared by حليمــه البلـوشيــة Halima alBalushi 🇴🇲 (@halima.albaloshi)

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وفي مارس من هذه السنة تحصلت حليمة البلوشية على المركز الثالث في الجولة الأخيرة والمركز التاسع بالترتيب العام لـ “رالي جميل” بالمملكة العربية السعودية في أول مشاركة لها- رفقة المتسابقة سناء الشكيلية- بالرالي الصحراوي للنساء.

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إلى ذلك وبالعودة على مسابقة ملكات جمال العرب في المسابقة التي أقيمت قبل أيام في القاهرة، وعلى غرار العمانية “حليمة البلوشية” التي حصلت على لقب ملكة جمال العرب للسياحة كممثلة عن سلطنة عمان في هذه المسابقة.

مسابقة ملكات جمال العرب في الفاخرة

فقد توجت الأردنية “سماح جرار” بلقب ملكة جمال العرب 2022 في المسابقة التي أقيمت برعاية مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، وشاركت فيها 13 دولة عربية.

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بينما تحصلت السورية “نور راضي” على لقب الوصيفة الأولى، لملكة جمال العرب.

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في حين كانت الإماراتية “مريم محمد” هي الوصيفة الثانية للمسابقة.

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وبينما حصدت الجزائرية “رانية شتوح” لقب الوصيفة الثالثة، فازت العراقية “ياسمين داريا” بلقب الوصيفة الرابعة.

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كما حصلت المغربية “ياسمين زرهان” على لقب ملكة جمال العرب للسلام.

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واختتمت المسابقة فعالياتها قبل أيام لتُجدد قائمة ملكات جمال العرب بطرح أسماء جديدة في صدارة القائمة وتراجع أسماء قديمة لملكات جمال سابقات.