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ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟..خبيرة تُجيب

أفضل وقت هو بعد الإستحمام مباشرة

كتب ايمان الباجي
ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟..خبيرة تُجيب watanserb.com
ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟
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وطنقد يؤدي تنظيف الحمام في وقت معين من اليوم إلى جعل مهمة التنظيف مهمة سهلة وممتعة.

يمكن أن يؤدي إهمال تنظيف الحمام إلى تراكم التكلسات الجيرية والفطريات والروائح غير المرغوب فيها بمرور الوقت. ولكن إذا كنت ترغب في تقليل الوقت الذي تقضيه في تنظيفه، تقترح خبيرة التنظيف المحترفة ليندسي تورفورد التركيز على تنظيفه في وقت معين من اليوم.

ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟

الخبيرة ليندسي تورفورد معروفة على وسائل التواصل الإجتماعي بنصائحها وحيل التنظيف التي تشاركها دائمََا مع متابعيها البالغ عددهم  78.4 متابع على صفحتها على الإنستغرام”dazlincleaning“.

وأوضحت من خلال منشور نشرته: “هل تعلم أن أفضل وقت لتنظيف الحمام هو بعد الإستحمام مباشرةً؟. يُعد بخار الماء بعد الإستحمام منظفًا ومطهرًا رائعًا يعمل على إزالة الأوساخ.”

وأضافت:” كما يساعد شطف الدش بالماء بعد كل استحمام أيضًا على إزالة بقايا الصابون والشعر أو الأوساخ التي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت.”

كما أشارت كذلك إلى أن استخدام ممسحة للجزء الداخلي من الدش والباب الزجاجي يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من نمو العفن.

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ينتشر العفن والفطريات في الأماكن الرطبة، لذا فإن الممسحة ستمنع الجراثيم من التكون والانتشار.

بعد الانتهاء من الاستحمام، يمكنك رش بعض من منظف الاستحمام على الجدران والحنفيات والأسطح والباب. أو كبديل للمنظفات الكيماوية، يمكن للخل الأبيض أيضًا أن يفي بالغرض.

يمكنك صنع محلول تنظيف منزلي بالخل عن طريق وضع كمية صغيرة من الخل الأبيض مع كمية محدودة من الماء في زجاجة ثم قم برش الحائط، مع تجفيفه بمنشفة نظيفة وجافة.

وتقترح ليندسي أيضًا استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتلميع بلاط حمام والباب.

كيف تصنع روتين سريع وسهل لتنظيف الحمام؟ 

ابدأ بإزالة كل شيء من الحمام، على غرار الزجاجات أو ألواح الصابون. بعد ذلك، قم برش منظف خاص على الجدران بمنتجك المفضل.

اتركه لمدة خمس دقائق تقريبًا، إذا لاحظت وجود طبقات من الترسبات الكلسية، يمكنك فرك المنطقة بإسفنجة. وكرر هذه العملية في قاع الدش أوفي حوض الاستحمام.

أخيرًا، باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، قم بتنظيف التركيبات والحنفيات قبل استبدال كل زجاجات الشامبو، وفقا لما أورده موقع صحيفة” إكسبرس” البريطانية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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