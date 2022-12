ما عدد شركات إيلون ماسك التي يمتلكها وكم تساوي كل شركة؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يُطرح سؤال عن عدد الشركات التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك وكم تساوي كل شركة، بعدما اشترى شركة تويتر بمبلغ يزيد عن 44 مليار دولار مؤخرًا .

ومعروف أن أول من طُرد من الشركة كان الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال، تلاهم أعضاء مجلس الإدارة، وبقي ماسك هو الشخص الوحيد المسؤول.

من الآن فصاعدًا، سيقسم الملياردير الجنوب أفريقي وقته بين عملية استحواذ جديدة وأربع شركات أخرى تابعة له ويشغل فيها حاليًا مناصب.

هذه الشركات، بالإضافة إلى Tesla و Space X المشهورتين، تشمل أيضًا شركات أخرى مثل Neuralink و The Boring Company.وفق تقريرٍ لصحيفة “ماركا” الإسبانية، ترجمته وطن.

تسلا

تتولى شركة Tesla مسؤولية تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية المتطورة، وهي ليست شركة أسسها إيلون ماسك، لكنه أصبح أكبر مساهم فيها في عام 2004 بعد استثمار أكثر من 6.5 مليون دولار.

في الوقت الحالي، لم تقم تسلا فقط بتطوير نظام قيادة ذاتي، ولكن لديها أيضًا ضمن مشاريعها شاحنة وسيارة رياضية وشاحنة صغيرة، كلها تعمل بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2021 ، شجع ماسك على تطوير روبوت بشري تصنعه هذه الشركة المسماة Optimus، والذي تم تقديم أول نموذج له في سبتمبر من هذا العام ويهدف إلى استبدال البشر في القيام بمهام خطيرة أو مملة.

على الرغم من أنها ليست وظيفية بنسبة 100٪ بعد وأن تصميمها قد تغير عن الفكرة الأصلية، يمكن لـ Optimus الآن أداء مهام بسيطة مثل التقاط الأشياء وتحديد العوائق والتحرك ببطء في مساحة معينة.

تبلغ قيمة Tesla حاليًا 58.04 مليار دولار.

Space X

تأسست هذه الشركة في 2002 من قبل إيلون ماسك كجزء من أفكاره لنقل الجنس البشري إلى الفضاء وإنشاء مجتمعات في نهاية المطاف على كواكب أخرى.

قال رجل الأعمال بعد إطلاق مهمة الفضاء سبيس إكس: “لا نريد أن نكون نوعًا على كوكب واحد ، نريد أن نكون نوعًا على كواكب متعددة”.

أصبحت هذه الشركة أول شركة خاصة تستعيد سفينة أرسلت سابقًا إلى الفضاء، بالإضافة إلى إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، من بين إنجازات أخرى.

يتضمن جزء من مشاريعه إنشاء اتصال عبر الأقمار الصناعية بالإنترنت بفضل كوكبة Starlink ، وهي سلسلة من الأقمار الصناعية التي بدأت في إطلاقها في الفضاء والغرض منها هو توصيل العالم بأسره بتكلفة منخفضة.

تبلغ قيمة Space X حاليًا 127 مليار دولار.

نيورالينك (Neuralink)

إحدى أفكار “ماسك” هي أن الجنس البشري معرض لخطر التقادم، ولهذا السبب أسس في عام 2016 شركة Neuralink، وهي شركة تكنولوجيا عصبية تعمل على تطوير شرائح الدماغ التي تسمح بتحفيز الدماغ.

تقول الشركة على موقعها: “نعتقد أن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على علاج مجموعة واسعة من الاضطرابات العصبية، لاستعادة الوظائف الحسية والحركية، وفي نهاية المطاف لتضخيم الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين وتجربة العالم من حولنا”.

حاليًا ، يعملون على تطوير شريحة غير مرئية على شكل رقاقة في الدماغ تسمى Link.

بهذه الطريقة، يمكن للناس أن يكونوا قادرين على التحكم في جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول بعقولهم.

The Boring Company

أسسها أيضًا إيلون ماسك في عام 2016. تهدف The Boring Company إلى أن تكون شركة تسمح بتسريع إنشاء طرق تحت الأرض تسمح بالنقل تحت الأرض وبالتالي توفر الوقت والمال.

كمنتج إضافي، تقوم هذه الشركة أيضًا بتسويق قاذف اللهب، على الرغم من أن اللهب المنبعث منه صغير جدًا بحيث لا يعتبر قانونيًا على هذا النحو.

تم تقييم شركة Boring مؤخرًا بمبلغ 5.7 مليار دولار.

تويتر

بدءًا من 14 أبريل 2022 وانتهاءً في 27 أكتوبر 2022 ، اشترى إيلون ماسك شركة تويتر.

قبل يومين، قال ماسك إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، عندما يجد شخصا “أحمق بما يكفي لتولي المنصب”!.