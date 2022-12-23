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فرنسا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار بالقرب من مركز ثقافي كردي

أسفرت عملية إطلاق النار عن سقوط 3 قتلى وأربعة جرحى في هجوم مسلح أثار رعب السكان في المنطقة

كتب فهمي الورغمي
مركز ثقافي كردي watanserb.com
مقتل اشخاص واصابة اخرين بالقرب من مركز الثقافي الكردي في باريس
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وطن– أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص بالعاصمة باريس وإصابة أربعة آخرين بعد تنفيذ رجل فرنسي لعملية إطلاق نار قرب مركز ثقافي كردي، غير بعيد عن محطة قطار الشرق، في شارع دانغين في المقاطعة الإدارية العاشرة، ستراسبورغ سانت دوني.

إطلاق نار في باريس

وقالت المدعية العامة في باريس “لور بيكيو” نقلاً عن وكالة “فرانس برس” “إن إطلاق لا الذي وقع أمام مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص”.

مضيفة أن “المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات”.

وأعلنت النيابة العامة “فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد”، وأن التحقيقات “أُوكلت في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية”، وفقاً لـ ذات المصدر.

كما أكدت مصادر إعلامية فرنسية اعتقال الشرطة الفرنسية، المشتبه به وهو رجل عمره 69 عاما، أنهى قبل أيام عقوبته السجنية.

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فيما قالت امرأة لوكالة فرانس برس، إنّها سمعت “7 أو 8 طلقات في الشارع”، واصفة ما جرى بأنه “أمر مروع للغاية”.

 

صاحب سوابق في الهجمات المسلحة

أكدت المدعية العامة، “لور بوكيو” بحسب ماأفادت الـ “بي بي سي” أن “المشتبه فيه أفرج عنه حديثا، بعد عام من مهاجمته لخيم تؤوي مهاجرين في باريس، حاملا سيفا”.

وتابعت أن ذلك “وقع يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2021 في منطقة بيرسي، ولا يعرف لماذا أفرج عنه”.

هذا واعتقلت الشرطة الفرنسية المشتبه به، وهو رجل “أبيض البشرة” دون مقاومة منه، بحسب ذات المصدر، واستعادت السلاحين اللذين استعملهما في إطلاق النار.

هذا وإلى الآن، لم تفد أي تصريحات رسمية أو إعلامية فرنسية، أن الهجوم الذي شنه المواطن الفرنسي هو هجوم إرهابي.

يأتي ذلك خاصة بينما يعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه لنفس المهتم، بعد أن هاجم بتاريخ 08 ديسمبر من العام الماضي باستعمال السيف، مخيما كان يؤوي مهاجرين في العاصمة باريس.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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