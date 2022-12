فرنسا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار بالقرب من مركز ثقافي كردي

- Advertisement -

وطن– أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص بالعاصمة باريس وإصابة أربعة آخرين بعد تنفيذ رجل فرنسي لعملية إطلاق نار قرب مركز ثقافي كردي، غير بعيد عن محطة قطار الشرق، في شارع دانغين في المقاطعة الإدارية العاشرة، ستراسبورغ سانت دوني.

وقالت المدعية العامة في باريس “لور بيكيو” نقلاً عن وكالة “فرانس برس” “إن إطلاق لا الذي وقع أمام مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص”.

مضيفة أن “المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات”.

وأعلنت النيابة العامة “فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد”، وأن التحقيقات “أُوكلت في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية”، وفقاً لـ ذات المصدر.

كما أكدت مصادر إعلامية فرنسية اعتقال الشرطة الفرنسية، المشتبه به وهو رجل عمره 69 عاما، أنهى قبل أيام عقوبته السجنية.

فيما قالت امرأة لوكالة فرانس برس، إنّها سمعت “7 أو 8 طلقات في الشارع”، واصفة ما جرى بأنه “أمر مروع للغاية”.

